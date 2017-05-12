«Фанов „Зенита“ у нас нет». Пермь жжёт со «Спартаком»: видео

За день до выезда в Пермь Леонид Федун и Денис Глушаков стали гостями «Вечернего Урганта». Не раскрывая деталей, отметим лишь некоторые эпизоды, которые спровоцируют вас включить «Первый» сегодня вечером:

1. Там будет тот самый миллеровский коктейль — на самом деле самогон.

2. Леонид Федун разберётся с ним самым неожиданным образом.

3. Денис Глушаков пить откажется, потому что в субботу — «Амкар».

«Не Нольтрофеич». Главные видео о чемпионстве «Спартака» Дождавшийся Федун, напуганный «Зенит», бешеный Глушаков, раздетый Фернандо, кричащий Каррера и другие моменты красно-белого счастья.

«Спартак» приехал в Пермь восстановившимся после чемпионской ночи и обязательно сыграет основным составом. И дело не только в уважении к фанатам и желании повторить рекорд чемпионатов России (72 очка в 1999 году. — Прим. «Чемпионата»), но и в распространённых особенностях бонусной системы. Некоторым футболистам важно провести как можно больше матчей и желательно победить в них.

Федун: я не успокоился. Впереди Лига чемпионов Председатель совета директоров «Спартака» — о том, как дождаться золота и цели на Лигу чемпионов.

На Урале «Спартак» ждали и готовились к приезду. В четверг фанаты из «красно-белой» Перми разрисовали трансформаторную будку на обочине шоссе Космонавтов, ведущего к центру из аэропорта.

— Есть примерно 30 человек, которые ездят в Москву и на выезды в другие города, — рассказывает один из активистов. — Фанатов «Зенита» в городе нет, «армейцы» ведут себя пассивно, и действуем только мы. Чемпионское граффити готовили заранее, рисовал его, кстати, один человек всего. Надеюсь, команда заметит — хоть по дороге, хоть в соцсетях.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Билеты на спартаковский сектор будут продаваться в день матча, но разделение на хозяев и гостей будет условным. В Перми, по разным данным, будет от трёх до пяти тысяч только московских фанатов.

— Готовы к тому, что болельщики выбегут на поле, сломают ворота и порвут сетку? — спросил я у исполнительного директора «Амкара» Дениса Маслова.

— Имущество трогать не надо. Мы не такие богатые, — отшутился он. Хотя в Перми, конечно, понимают — без веселья суббота не пройдёт.

Впрочем, сама команда не будет праздновать чемпионство на стадионе в Перми и сразу вылетит в Москву. Первый раунд торжеств намечен на следующий матч с «Тереком» на «Открытие Арене».

Отношение к спартаковскому триумфу в Перми вообще понимающее и уважительное. Так, полиция не стала оцеплять подъезд к отелю, в котором остановился «Спартак». Около двухсот человек спокойно жгли файеры прямо на проезжей части, запускали салют.

А затем пропустили через чемпионский коридор каждого из игроков. Луис Адриано в это время вёл прямую трансляцию в «Инстаграме», Ивелин Попов кричал: «Мы — чемпионы!», а Квинси Промес прыгнул в толпу фанатов с таким лицом, что стало понятно — счастливым человеком можно стать и в чемпионате России.