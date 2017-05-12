Федя, дичь! ЦСКА разоружает «Арсенал» и отрывается от «Зенита»

Тенденция

Комментаторы федерального и не только уровня любят ввернуть в репортаж оборотец «игра на три результата». Так вот, в пятницу на 3-й Песчаной она, при всём уважении к гостям и их голосистому красно-желтому фан-сектору, была максимум на полтора исхода. Характер игры вторых команд – с головы и хвоста таблицы – не так уж сложно было предугадать. Особенно, если заранее знать о выездном синдроме туляков. Все участники чемпионата в 2017 году хотя бы очко с выезда да привозили, даже бедная «Томь». Все, кроме «Арсенала». С пустыми руками он отправился восвояси и на этот раз. Стартовый матч 28-го тура завершился в полном соответствии с табелью о рангах.

Потеря

Два бывших «армейца» состоят на службе в «Арсенале», не считая многолетнего тренера вратарей ЦСКА Вячеслава Чанова. Оба – на хорошем счету. Габулов так уверенно занял последний рубеж, словно и не было у него продолжительной паузы в выступлениях, а универсал Бурмистров сделал то, что в Премьер-Лиге ещё никому не удавалось – поразил ворота ростовчанина Медведева, не дав сухой серии тёзки, и без рекордной, достичь четырёхзначной отметки.

И тому, и другому, безусловно, хотелось выступить, да поярче, на новой красно-синей арене: не за хозяев, так хоть за гостей. Удалось лишь киперу. 18-му номеру «канониров» ступить на идеально ровный и однородный – важное уточнение в свете несуразной для мая холодины – газон помешало повреждение. Габулову не повезло уже по ходу матча: пропустив два мяча, он в перерыве уступил место на поле Левашову – не иначе как тоже травмировался. Иное объяснение этой замене найти трудно.

Решение

«Арсенал» синхронно с ЦСКА, в зимнем антракте, перестроился на модную нынче систему игры с тремя центральными защитниками. В зависимости от класса противника и места проведения матча Сергей Кирьяков варьирует количество штатных хавбеков и нападающих и корректирует функционал бровочников, но насыщенность центральной оси остаётся неизменно высокой. Виктор Гончаренко это, разумеется, знал и принял меры – поднял выше Вернблума, увеличив, таким образом, пробивную мощь передней линии. Разрушительные полномочия высокого шведского блондина были делегированы Натхо, и этот ход себя полностью оправдал. Вернблум в значительной мере развязал руки своим нападающим, чем те не преминули воспользоваться.

Герой

Особенностями гостевого построения отчасти был обусловлен и выбор напарника для Витиньо. В условиях насыщенной обороны противника атлетичный, крепко стоящий на ногах Чалов заведомо выглядел предпочтительнее быстрого Ионова, уместного на свободном пространстве. Ещё более веским аргументом в пользу Фёдора стал гол в Перми. Победный. После этого вернуть парня обратно в запас было бы, наверное, непедагогично со стороны тренера.

Гончаренко вновь поставил на Чалова – и не ошибся. Новым шансом самый юный из «армейских» форвардов воспользовался просто превосходно. Соблюдая субординацию, сперва он помог отличиться (а заодно выбиться в лидеры корпоративного спора бомбардиров) бывалому израильскому сослуживцу. Это Чалов заработал пенальти (упреждая неминуемые вопросы, уточню: бесспорный), после которого Натхо открыл счёт. Вот где Чалову пригодилось умение работать корпусом, а Власову, наоборот, не хватило защитных навыков. В попытке выбить мяч последний носком бутсы попал по икроножной мышце нападающему и даже не стал оспаривать справедливость судейского приговора – настолько всё очевидно было.

К чести молодого нападающего, на достигнутом он не остановился – и незадолго до перерыва к заработанному пенальти приплюсовал гол собственного производства. Четвёртый в сезоне. В этой атаке красно-синих хорошо было решительно всё: и продольный пас Игнашевича, и выверенный прострел Головина, и чёткое завершение Чалова.

Ещё раз прозорливость клубной пресс-службы, поместившей его на обложку программки, Чалов подтвердил в начале второго тайма. Первым дублем на взрослом уровне Фёдор обязан Щенникову с его качественным кроссом. Ну и собственному голевому чутью, разумеется.

Увы, доиграть пока самый удачный для себя матч в основе Чалов не сумел – за полчаса до конца попросил замену и прямиком с поля побрёл в раздевалку. Само собой, под благодарную овацию трибун. Заслужил!

Расклад

Возможностей довести счёт до совсем уж печального для гостей у ЦСКА было в избытке: две у свежего Жамалетдинова, по одной у Натхо, Витиньо и Игнашевича. Но и «минимально крупной» победой хозяева в конце концов удовлетворились. В данном случае размер особого значения не имел. Главное – три очка. Ещё шесть – и будет красно-синим счастье, в образе Лиги чемпионов.