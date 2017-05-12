После игры на «Песчанке» репортеры выяснили, рассчитывает ли Виктор Гончаренко на осечки «Зенита», а Сергей Кирьяков на поблажки «Спартака».

Федя, дичь! ЦСКА разоружает «Арсенал» и отрывается от «Зенита» Молодой Чалов проводит пока самый яркий матч на взрослом уровне – ЦСКА громит «Арсенал» и делает ещё один шаг навстречу Лиге чемпионов.

Невзирая на крупное поражение своей команды, главный «канонир» после матча не терял присутствия духа, шутил. Хотя в начале своего мини-выступления Сергей Кирьяков был сама серьёзность.

— В первом тайме мы старались делать акцент на оборонительные действия, — раскрыл он детали плана на игру. — Понятно, что при владении допускали много ошибок впереди, не могли зацепиться за мяч, перевести игру на половину поля соперника. Сказалось отсутствие двух основных игроков середины поля: Думбия пропускал по карточкам, Бурмистров – из-за травмы. С ними, уверен, была бы другая картина, получше.

Игра сегодня шла до гола. Получили пенальти. Тенденция какая-то с этим судьёй. Мы ещё не смотрели повторы, но когда он нас судит, каждую игру ставит пенальти. Каждую игру! После «Оренбурга» я позволил себе несколько нелицеприятных слов – видимо, затаил обиду. А когда ЦСКА ведёт в счёте, это уже другая ситуация. Класс игроков у «армейцев» выше.

Во втором тайме мы могли бы создать интригу, забей Комбаров при счёте 3:0. А так ЦСКА сильнее, видно, что команда уровня Лиги чемпионов. Ну а нам не стоит делать трагедии из поражения. Теперь следует сосредоточиться на двух оставшихся матчах, в которых постараемся набрать максимум очков. Надеюсь, «Спартак» приедет в приподнятом настроении и нам будет полегче (улыбается).

— С чем связана замена Габулова?

— Владимир получил травму колена и не смог продолжить игру. Для нас очень важно восстановить его к двум последним матчам.

У Виктора Гончаренко поводов для удовлетворения игрой и результатом было куда больше. Главный «армеец» его и не таил от окружающих.

— Мы получали удовольствие от того, что делали на поле, — сообщил Гончаренко собравшимся. — Важно было забить быстрый гол, чтобы деморализовать соперника. Не скажу, что он получился быстрым, но вторым мы решили исход встречи. Важно то, что правильно атакуем, срывая контратаки соперника. Думаю, игра должна была доставить удовольствие болельщикам.

— Чалов оба мяча с ходу провёл – игрок касания?

— А в штрафной площади часто больше касаний и не дают. Сложно оценивать молодого игрока в отрыве от команды. Он правильно располагается, попадает в нужные ситуации и должным образом завершает атаки.

— В предматчевом интервью Чалов признался: мол, есть предчувствие, что «Зенит» оступится. А у вас оно есть?

— Если мы выигрываем, нам обращать внимание на «Зенит» не стоит. Мы впереди, у нас больше очков. Надо смотреть, как сами сыграем с «Рубином», а не как сыграет «Зенит».

— Что случилось с Чаловым, покинувшим поле с помощью доктора?

— Ничего серьёзного, к следующей игре будет готов.

— Сыграет ли до конца сезона Дзагоев?

— Рассчитываем, что в следующем матче выйдет. А вот Алексей Березуцкий, видимо, до конца сезона выбыл.