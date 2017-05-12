Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЦСКА — «Арсенал»
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

«Надеюсь, «Спартак» приедет в приподнятом настроении»

После игры на «Песчанке» репортеры выяснили, рассчитывает ли Виктор Гончаренко на осечки «Зенита», а Сергей Кирьяков на поблажки «Спартака».
12 мая 2017, пятница. 22:33. Футбол
Федя, дичь! ЦСКА разоружает «Арсенал» и отрывается от «Зенита»
Молодой Чалов проводит пока самый яркий матч на взрослом уровне – ЦСКА громит «Арсенал» и делает ещё один шаг навстречу Лиге чемпионов.

Невзирая на крупное поражение своей команды, главный «канонир» после матча не терял присутствия духа, шутил. Хотя в начале своего мини-выступления Сергей Кирьяков был сама серьёзность.

— В первом тайме мы старались делать акцент на оборонительные действия, — раскрыл он детали плана на игру. — Понятно, что при владении допускали много ошибок впереди, не могли зацепиться за мяч, перевести игру на половину поля соперника. Сказалось отсутствие двух основных игроков середины поля: Думбия пропускал по карточкам, Бурмистров – из-за травмы. С ними, уверен, была бы другая картина, получше.

Игра сегодня шла до гола. Получили пенальти. Тенденция какая-то с этим судьёй. Мы ещё не смотрели повторы, но когда он нас судит, каждую игру ставит пенальти. Каждую игру! После «Оренбурга» я позволил себе несколько нелицеприятных слов – видимо, затаил обиду. А когда ЦСКА ведёт в счёте, это уже другая ситуация. Класс игроков у «армейцев» выше.

Во втором тайме мы могли бы создать интригу, забей Комбаров при счёте 3:0. А так ЦСКА сильнее, видно, что команда уровня Лиги чемпионов. Ну а нам не стоит делать трагедии из поражения. Теперь следует сосредоточиться на двух оставшихся матчах, в которых постараемся набрать максимум очков. Надеюсь, «Спартак» приедет в приподнятом настроении и нам будет полегче (улыбается).

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
12 мая 2017, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 0
Арсенал
Тула
1:0 – Натхо – 31 (пен), 2:0 – Чалов – 41, 3:0 – Чалов – 53

— С чем связана замена Габулова?

— Владимир получил травму колена и не смог продолжить игру. Для нас очень важно восстановить его к двум последним матчам.

У Виктора Гончаренко поводов для удовлетворения игрой и результатом было куда больше. Главный «армеец» его и не таил от окружающих.

— Мы получали удовольствие от того, что делали на поле, — сообщил Гончаренко собравшимся. — Важно было забить быстрый гол, чтобы деморализовать соперника. Не скажу, что он получился быстрым, но вторым мы решили исход встречи. Важно то, что правильно атакуем, срывая контратаки соперника. Думаю, игра должна была доставить удовольствие болельщикам.

— Чалов оба мяча с ходу провёл – игрок касания?

— А в штрафной площади часто больше касаний и не дают. Сложно оценивать молодого игрока в отрыве от команды. Он правильно располагается, попадает в нужные ситуации и должным образом завершает атаки.

— В предматчевом интервью Чалов признался: мол, есть предчувствие, что «Зенит» оступится. А у вас оно есть?

— Если мы выигрываем, нам обращать внимание на «Зенит» не стоит. Мы впереди, у нас больше очков. Надо смотреть, как сами сыграем с «Рубином», а не как сыграет «Зенит».

— Что случилось с Чаловым, покинувшим поле с помощью доктора?

— Ничего серьёзного, к следующей игре будет готов.

— Сыграет ли до конца сезона Дзагоев?

— Рассчитываем, что в следующем матче выйдет. А вот Алексей Березуцкий, видимо, до конца сезона выбыл.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 3
Теги
Арсенал Тула ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко Сергей Кирьяков
Новости. Футбол
12 мая 2017, пятница
23:43 Федун сделал глоток самогона из банки в эфире шоу «Вечерний Ургант»
23:39 Гол Баркли принёс «Эвертону» победу над «Уотфордом»
23:38 Почеттино: «Интер»? Мне нечего сказать о слухах, я не буду говорить о них
23:11 Мхитарян: ребёнком мог только мечтать о том, чтобы выйти в европейский финал
22:58 Красножан может возглавить «Актобе»
22:49 Бабаев: полиция сегодня решила жёстче подойти к проверке баннеров фанатов ЦСКА
22:45 Лебеденко: наверное, теперь ещё год будут писать о «Спартаке»
22:40 ЦСКА — «Арсенал» (Тула) — 3:0. Видеообзор матча
22:37 Левашов: пенальти в ворота тульского «Арсенала» — спорный
22:36 Созин: глядя на «Арсенал», понимаешь, что расширение РФПЛ – утопия
22:33 Семёнов: «Терек» заслужил победу над «Зенитом», они ничем не удивили
22:25 Бабаев рассказал о переговорах по проведению матча Россия — Чили на «Арене ЦСКА»
22:25 Фернандес: мечтаю сыграть на Кубке конфедераций, но пока рано об этом говорить
22:20 Гончаренко: если ЦСКА выигрывает, нам не стоит обращать внимание на «Зенит»
22:19 М. Фернандес: до пенальти у ЦСКА мало что получалось в матче с «Арсеналом»
22:14 «Локомотив» расторг контракт со Шкулетичем
22:14 Кирьяков: надеюсь, «Спартак» приедет в Тулу в приподнятом настроении
22:11 Бабаев: планируем на следующей неделе пообщаться с Тошичем по поводу контракта
22:11 Плед Тошича, карате Щенникова и дубль Чалова. Фотообзор матча ЦСКА – «Арсенал»
22:07 Дзагоев сможет сыграть с «Рубином», А. Березуцкий выбыл до конца сезона
22:00 Кирьяков: видимо, арбитр Сельдяков затаил обиду
22:00 Витиньо: не платил бы за восстановление перекладины, если бы сломал её
21:51 Габулов — о своей замене из-за травмы: нога беспокоит ещё с прошлой игры
21:47 Тошич: переговоры по контракту со мной не ведутся, все вопросы в клуб
21:41 Кирьяков: этот судья постоянно ставит пенальти в ворота «Арсенала»
21:37 Хесе: хочу забить «Барселоне», если это поможет «Реалу» выиграть чемпионат
21:36 Гончаренко: ЦСКА получал удовольствие от игры, мы делали правильные вещи
21:31 Вивес: «Барселона» вот-вот договорится с Месси о продлении контракта
21:25 Акинфеев установил личный рекорд по количеству сухих матчей в сезоне РФПЛ
21:24 Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить «Арсенал» и оторваться от «Зенита» на 4 очка
21:15 Миральяс подписал новый контракт с «Эвертоном»
21:07 «Вест Бромвич Альбион» — «Челси»: стали известны стартовые составы команд
21:04 «Локомотив» исключил Шкулетича из заявки на РФПЛ
21:02 Президент Португалии посетит матч Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге
20:56 Чочиев: «Зенит» едет в Самару за победой, но здесь её им не собираются отдавать
20:44 Федун: я не глава секты, у нас спартаковское братство
20:38 Фанаты «Хапоэля» из Тель-Авива подрались с игроками на тренировке
20:33 Федун: обида на Дзюбу осталась, но я пожму ему руку, вражды между нами нет
20:12 Сборные Англии и Германии в ноябре проведут третий товарищеский матч за 1,5 года
20:03 Болельщики в Перми встречали «Спартак» с зажжёнными файерами. Фоторепортаж
19:59 Карякин: отмечать чемпионство «Спартака» буду после матча с «Тереком»
19:47 Черчесов: у сборной России вообще нет никаких проблем
19:40 Гвардиола: купим Яя Туре на день рождения самый большой торт
19:29 Защитник «Аякса» отпраздновал выход в финал Лиги Европы вместе с фанатами
19:27 «Ювентус» выкупил у «Баварии» Бенатиа за € 17 млн
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сколько ещё побед одержит "Спартак" до конца сезона?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+