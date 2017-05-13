«Челси» вернул себе чемпионство! Главное — в обзоре дня

«Челси» в шестой раз в истории выиграл чемпионат Англии

«Челси» одержал победу над «Вест Бромвич Альбион» (1:0) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, лондонская команда в пятый раз в истории выиграла АПЛ и в шестой — чемпионат Англии.

Победным для синих оказался гол нападающего Миши Батшуайи на 82-й минуте матча. Бельгийский футболист отправил мяч в ворота после передачи с фланга от Сесара Аспиликуэты.

«Челси» выиграл свой первый трофей под руководством итальянского специалиста Антонио Конте и 16-й — после того, как клуб приобрёл российский миллиардер Роман Абрамович.

Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить «Арсенал» и оторваться от «Зенита» на 4 очка

ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и закончилась со счётом 3:0.

Дубль в составе «армейцев» оформил 19-летний нападающий Фёдор Чалов, ещё один мяч с пенальти забил полузащитник Бибрас Натхо.

ЦСКА, занимающий второе место в таблице РФПЛ, набрал 56 очков и на четыре балла оторвался от «Зенита» (52), который сыграл на матч меньше. «Арсенал» (24) идёт на 15-й позиции.

«Локомотив» расторг контракт со Шкулетичем

По информации «Чемпионата», «Локомотив» расторг контракт с нападающим Петаром Шкулетичем. Соглашение с сербским футболистом истекало летом 2018 года. Ранее стало известно, что «железнодорожники» исключили Шкулетича из заявки на РФПЛ.

26-летний форвард принял участие в 10 матчах за «Локомотив» в текущем сезоне РФПЛ и забил два гола. В последний раз Шкулетич появлялся на поле в домашнем матче 15-го тура с «Уралом» (1:1) 26 ноября 2016 года. Он перешёл в «Локомотив» из белградского «Партизана» в 2015 году.

Брих рассудит «Ювентус» и «Реал» в финале Лиги чемпионов

Немецкий арбитр Феликс Брих, в нынешнем сезоне работавший на пяти матчах Лиги чемпионов, назначен главным арбитром финала между «Ювентусом» и «Реалом». Об этом говорится на официальном сайте УЕФА. Ассистенты, дополнительные рефери и резервный арбитр также из Германии. Четвёртый судья Милорад Мажич представляет Сербию.

Ассистенты рефери — Марк Борш, Штефан Лупп; дополнительные ассистенты рефери — Бастиан Данкерт, Марко Фритц; резервный арбитр — Рафаэль Фольтин (Германия).

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» состоится 3 июня на стадионе «Национальный» в Кардиффе.

Финал Лиги Европы «Аякс» — «Манчестер Юнайтед» будет судить Скомина

Словенец Дамир Скомина назначен главным арбитром финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед», который пройдёт 24 мая на «Френдс Арене» в Стокгольме. Как сообщает пресс-служба УЕФА, ему будут помогать Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвёртый арбитр — Джанлука Рокки (Италия), дополнительные помощники арбитра — Матей Юг и Славко Винчич из Словении.

В этом сезоне 40-летний арбитр обслужил шесть игр Лиги чемпионов, в том числе ответный матч 1/4 финала между «Монако» и дортмундской «Боруссией». В течение прошлых пяти кампаний он работал на шести еврокубковых полуфиналах, но впервые будет судить решающий матч клубного евротурнира.