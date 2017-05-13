Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Вечерний Ургант»
Фото: 1tv.ru
Текст: «Чемпионат»

«Такое пьют из тары!» Федун, Глушаков и самогон в «Вечернем Урганте»

Леонид Федун и Денис Глушаков стали гостями программы «Вечерний Ургант», и владелец «Спартака» даже продегустировал миллеровский напиток.
13 мая 2017, суббота. 01:06. Футбол

Спартаковское чемпионство, первое за 16 лет, стало и важной телевизионной темой. Сколько ни говори, что футбол в нашей стране непопулярен, но в эфире популярного шоу «Вечерний Ургант» на «Первом» (канале, у которого сложные отношения со спортом) – Леонид Федун и Денис Глушаков.

Ведущий Иван Ургант, как известно, потомственный петербуржец. «Болельщики «Спартака» мне не хлопали, — настороженно отмечает он в начале. Стёб продолжается: — Попрошу 40 минут не жечь пиротехнику».

Вопрос дня. Как вы празднуете чемпионство «Спартака»?
«Спартак» стал чемпионом России. Как празднуют победу и долгожданный трофей болельщики, игроки, тренеры и все поклонники команды.

Федун и Глушаков появляются в студии под обожаемую фанатами песню МакSим «Вдоль ночных дорог». Спартаковские болельщики, пришедшие на съёмки, взрываются: «Чемпионы-чемпионы-оле-оле-оле».

Глушаков для широкой аудитории «Первого» пересказывает события чемпионской ночи, которые Ургант иллюстрирует снимками фотографа «Чемпионата» Александра Мысякина.

— Я приехал на стадион, взял гитару, чудо-напиток, хотел отметить, но никого не было. Потом уехал, а туда две тысячи примчалось. Ну и я вернулся!

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

На столе у ведущего – та самая банка, с которой Глушаков позировал на заборе у «Открытия Арены» сразу после победы «Терека» в Петербурге.

— Банка – ростовская настойка, «Миллеровка», самогон, чего уж скрывать, — раскрывает Денис секрет Полишинеля. — Мне его постоянно на торжества разные привозят.

Звучит предложение угостить чудо-напитком Леонида Федуна. Владелец красно-белых не теряется: «Всё-таки полковник запаса!». И сразу уточняет: «Рюмок не надо, такое пьют из тары».

— Банку открыть или пробьёте зубами? – смеётся Ургант. Леонид Арнольдович выбирает более простой способ.

Фото: 1tv.ru

Пока идёт обсуждение, кто ещё готов отведать чудо-напитка, Ургант объявляет рекламную паузу в лучших традициях Леонида Якубовича:

— Посмотрим рекламу и вернёмся пьяными!

Но всё-таки кадры дегустации в эфир вошли. «Алкогольная ингаляция», — смеётся Ургант, протягивая открытую банку Федуну.

— Она сидя не влезет, — констатирует Леонид Арнольдович, встаёт и выпивает под единственный возможный в такой ситуации тост: — «Спартак» — чемпион!

Очередь ведущего дегустировать.

— Только не вдыхай, на выдохе, — советует Федун.

Денис Глушаков от лично разрекламированного напитка отказывается.

— Мне неловко, перед болельщиками легче было, — отшучивается полузащитник. — И у нас игра скоро! Вы не знаете просто, сколько я выпил её.

— Он был пьян от чувств, — подхватывает шуточный тон владелец клуба.

Ещё одна любопытная история чемпионской ночи, рассказанная впервые, — самим Федуном.

— Я играл в теннис. Не хотел думать о событии, нервы ни к черту. Посмотрел счёт в матче «Зенит» — «Терек» — 0:0. Пошёл в душ, включил телевизор, там 1:0 – так и сел.

— Теперь мы знаем, что у вас в душе есть телевизор, — вставляет Ургант, пока публика хлопает действительно захватывающей истории Федуна.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

— Я очень упёртый или не очень умный, раз решил, что должен добиться своего, — отмечает владелец красно-белых. — Любовь не продаётся, а «Спартак» — моя искренняя любовь уже долгие десятилетия. Я рад за Никиту Симоняна, который говорил – дожить бы. И дожил. Рад за своего папу, которому 90 лет и который говорил то же самое.

Федун: я не успокоился. Впереди Лига чемпионов
Председатель совета директоров «Спартака» — о том, как дождаться золота и цели на Лигу чемпионов.

Заодно рассказал Денис и о машинах, на которых плясал той ночью.

— Один автомобиль болельщика. Он очень переживал, говорил: «Я только купил её… Не могли бы вы слезть». Оставил ему номер телефона, он сначала отказывался, но потом мы решили вопрос с ремонтом. А вторая машина – наша. Супруга со мной теперь через зубы разговаривает, помяли её. Но такие эмоции, а это всего лишь машина!

Напоследок Ургант включается в традиционную футбольную игру «Попроси футболку».

— Просто выпил, хочется переодеться во что-то спортивное, — шутит он.

И получает из рук Глушакова майку с фамилией, 8-м номером и подписью «Это похороны». Так спартаковский мем окончательно расходится во всероссийских масштабах, ведь аудитория «Первого» гораздо шире.

«Не Нольтрофеич». Главные видео о чемпионстве «Спартака»
Дождавшийся Федун, напуганный «Зенит», бешеный Глушаков, раздетый Фернандо, кричащий Каррера и другие моменты красно-белого счастья.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ФК Спартак Денис Глушаков Леонид Федун
Новости. Футбол
13 мая 2017, суббота
01:28 Защитник «Челси» Терри стал 1-м капитаном в истории АПЛ, поднявшим трофей 5 раз
01:20 Лоськов: легендой «Локомотива» себя не чувствую, вот Сёмин — легенда
00:57 В день рождения «Анжи» футболисты встретились с детьми из дома-интерната
00:49 Терри: сплочённость игроков «Челси» была видна с первого дня
00:39 Азар: Конте — фантастический тренер, надо отдать должное ему и всем игрокам
00:35 Давид Луис: очень счастлив, ведь моя мечта сбылась
00:30 Титов: сейчас в «Спартаке» штаб Карреры, а про нас с Аленичевым забудьте
00:25 Конте: решение перейти на новую схему изменило сезон для «Челси»
00:24 Видео: футболисты «Челси» празднуют чемпионство
00:13 Фабрегас: красота футбола — футболист, не игравший много, забил чемпионский гол
00:10 Кэхилл: «Челси» закрыл рты тем, кто списал нас после прошлого сезона
00:02 Конте стал 4-м тренером, выигравшим АПЛ в свой дебютный сезон
00:01 Глушаков: второй помятый автомобиль был моим, но ничего страшного
12 мая 2017, пятница
23:52 «Челси» в шестой раз в истории выиграл чемпионат Англии
23:49 Федун: любовь не продаётся, а «Спартак» — моя самая искренняя любовь многие годы
23:43 Федун сделал глоток самогона из банки в эфире шоу «Вечерний Ургант»
23:39 Гол Баркли принёс «Эвертону» победу над «Уотфордом»
23:38 Почеттино: «Интер»? Мне нечего сказать о слухах, я не буду говорить о них
23:11 Мхитарян: ребёнком мог только мечтать о том, чтобы выйти в европейский финал
22:58 Красножан может возглавить «Актобе»
22:49 Бабаев: полиция сегодня решила жёстче подойти к проверке баннеров фанатов ЦСКА
22:45 Лебеденко: наверное, теперь ещё год будут писать о «Спартаке»
22:40 ЦСКА — «Арсенал» (Тула) — 3:0. Видеообзор матча
22:37 Левашов: пенальти в ворота тульского «Арсенала» — спорный
22:36 Созин: глядя на «Арсенал», понимаешь, что расширение РФПЛ – утопия
22:33 Семёнов: «Терек» заслужил победу над «Зенитом», они ничем не удивили
22:25 Бабаев рассказал о переговорах по проведению матча Россия — Чили на «Арене ЦСКА»
22:25 Фернандес: мечтаю сыграть на Кубке конфедераций, но пока рано об этом говорить
22:20 Гончаренко: если ЦСКА выигрывает, нам не стоит обращать внимание на «Зенит»
22:19 М. Фернандес: до пенальти у ЦСКА мало что получалось в матче с «Арсеналом»
22:14 «Локомотив» расторг контракт со Шкулетичем
22:14 Кирьяков: надеюсь, «Спартак» приедет в Тулу в приподнятом настроении
22:11 Бабаев: планируем на следующей неделе пообщаться с Тошичем по поводу контракта
22:11 Плед Тошича, карате Щенникова и дубль Чалова. Фотообзор матча ЦСКА – «Арсенал»
22:07 Дзагоев сможет сыграть с «Рубином», А. Березуцкий выбыл до конца сезона
22:00 Кирьяков: видимо, арбитр Сельдяков затаил обиду
22:00 Витиньо: не платил бы за восстановление перекладины, если бы сломал её
21:51 Габулов — о своей замене из-за травмы: нога беспокоит ещё с прошлой игры
21:47 Тошич: переговоры по контракту со мной не ведутся, все вопросы в клуб
21:41 Кирьяков: этот судья постоянно ставит пенальти в ворота «Арсенала»
21:37 Хесе: хочу забить «Барселоне», если это поможет «Реалу» выиграть чемпионат
21:36 Гончаренко: ЦСКА получал удовольствие от игры, мы делали правильные вещи
21:31 Вивес: «Барселона» вот-вот договорится с Месси о продлении контракта
21:25 Акинфеев установил личный рекорд по количеству сухих матчей в сезоне РФПЛ
21:24 Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить «Арсенал» и оторваться от «Зенита» на 4 очка
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сколько ещё побед одержит "Спартак" до конца сезона?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+