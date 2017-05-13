«Такое пьют из тары!» Федун, Глушаков и самогон в «Вечернем Урганте»

Леонид Федун и Денис Глушаков стали гостями программы «Вечерний Ургант», и владелец «Спартака» даже продегустировал миллеровский напиток.

Спартаковское чемпионство, первое за 16 лет, стало и важной телевизионной темой. Сколько ни говори, что футбол в нашей стране непопулярен, но в эфире популярного шоу «Вечерний Ургант» на «Первом» (канале, у которого сложные отношения со спортом) – Леонид Федун и Денис Глушаков.

Ведущий Иван Ургант, как известно, потомственный петербуржец. «Болельщики «Спартака» мне не хлопали, — настороженно отмечает он в начале. Стёб продолжается: — Попрошу 40 минут не жечь пиротехнику».

Вопрос дня. Как вы празднуете чемпионство «Спартака»? «Спартак» стал чемпионом России. Как празднуют победу и долгожданный трофей болельщики, игроки, тренеры и все поклонники команды.

Федун и Глушаков появляются в студии под обожаемую фанатами песню МакSим «Вдоль ночных дорог». Спартаковские болельщики, пришедшие на съёмки, взрываются: «Чемпионы-чемпионы-оле-оле-оле».

Глушаков для широкой аудитории «Первого» пересказывает события чемпионской ночи, которые Ургант иллюстрирует снимками фотографа «Чемпионата» Александра Мысякина.

— Я приехал на стадион, взял гитару, чудо-напиток, хотел отметить, но никого не было. Потом уехал, а туда две тысячи примчалось. Ну и я вернулся!

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

На столе у ведущего – та самая банка, с которой Глушаков позировал на заборе у «Открытия Арены» сразу после победы «Терека» в Петербурге.

— Банка – ростовская настойка, «Миллеровка», самогон, чего уж скрывать, — раскрывает Денис секрет Полишинеля. — Мне его постоянно на торжества разные привозят.

Звучит предложение угостить чудо-напитком Леонида Федуна. Владелец красно-белых не теряется: «Всё-таки полковник запаса!». И сразу уточняет: «Рюмок не надо, такое пьют из тары».

— Банку открыть или пробьёте зубами? – смеётся Ургант. Леонид Арнольдович выбирает более простой способ.

Фото: 1tv.ru

Пока идёт обсуждение, кто ещё готов отведать чудо-напитка, Ургант объявляет рекламную паузу в лучших традициях Леонида Якубовича:

— Посмотрим рекламу и вернёмся пьяными!

Но всё-таки кадры дегустации в эфир вошли. «Алкогольная ингаляция», — смеётся Ургант, протягивая открытую банку Федуну.

— Она сидя не влезет, — констатирует Леонид Арнольдович, встаёт и выпивает под единственный возможный в такой ситуации тост: — «Спартак» — чемпион!

Очередь ведущего дегустировать.

— Только не вдыхай, на выдохе, — советует Федун.

Денис Глушаков от лично разрекламированного напитка отказывается.

— Мне неловко, перед болельщиками легче было, — отшучивается полузащитник. — И у нас игра скоро! Вы не знаете просто, сколько я выпил её.

— Он был пьян от чувств, — подхватывает шуточный тон владелец клуба.

Ещё одна любопытная история чемпионской ночи, рассказанная впервые, — самим Федуном.

— Я играл в теннис. Не хотел думать о событии, нервы ни к черту. Посмотрел счёт в матче «Зенит» — «Терек» — 0:0. Пошёл в душ, включил телевизор, там 1:0 – так и сел.

— Теперь мы знаем, что у вас в душе есть телевизор, — вставляет Ургант, пока публика хлопает действительно захватывающей истории Федуна.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

— Я очень упёртый или не очень умный, раз решил, что должен добиться своего, — отмечает владелец красно-белых. — Любовь не продаётся, а «Спартак» — моя искренняя любовь уже долгие десятилетия. Я рад за Никиту Симоняна, который говорил – дожить бы. И дожил. Рад за своего папу, которому 90 лет и который говорил то же самое.

Федун: я не успокоился. Впереди Лига чемпионов Председатель совета директоров «Спартака» — о том, как дождаться золота и цели на Лигу чемпионов.

Заодно рассказал Денис и о машинах, на которых плясал той ночью.

— Один автомобиль болельщика. Он очень переживал, говорил: «Я только купил её… Не могли бы вы слезть». Оставил ему номер телефона, он сначала отказывался, но потом мы решили вопрос с ремонтом. А вторая машина – наша. Супруга со мной теперь через зубы разговаривает, помяли её. Но такие эмоции, а это всего лишь машина!

Напоследок Ургант включается в традиционную футбольную игру «Попроси футболку».

— Просто выпил, хочется переодеться во что-то спортивное, — шутит он.

И получает из рук Глушакова майку с фамилией, 8-м номером и подписью «Это похороны». Так спартаковский мем окончательно расходится во всероссийских масштабах, ведь аудитория «Первого» гораздо шире.