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Музы «Спартака»
Фото: instagram.com/19samedov84
Текст: София Михайлова

Музы «Спартака». 8 жён и подруг, вдохновивших на чемпионство

Реброва, Зобнина, Глушакова, Комбарова, Боккетти-Мальцева и другие девушки, которые поддерживали спартаковцев всё это время.
13 мая 2017, суббота. 09:00. Футбол

Екатерина Реброва

«Чемпионат» приезжал в гости к Ребровым для рубрики «На своём поле». Интервью и много фоток из их квартиры можно найти тут. Среди прочего есть и история о том, как Артём делал предложение Екатерине.

Татьяна Комбарова

Не многие знают, что защитник «Спартака» познакомился с будущей женой в магазине одежды. Они встречались несколько лет, прежде чем пожениться в сентябре 2011 года.

Рамина Зобнина

Именно из-за Рамины хавбек играет под 47-м номером. В молодёжной команде «Динамо» Роману нужно было выбрать номер от 30-го. Рамина сказала, что ей нравятся числа 4 и 7. Так появился 47-й номер, который остался у футболиста до сих пор.

Дарья Глушакова

В 2008 году Дарья заканчивала школу и после ЕГЭ шла по парку с двумя стаканами кваса. В какой-то момент у её платья спала лямка. Денис эту лямку поправил – с этого началось их общение. Подробнее об этом эпизоде Дарья рассказала в интервью «Чемпионату».

«Денису нужны медали». Откровенное интервью с женой Глушакова
В рубрике «Первые леди» жена игрока «Спартака» Дениса Глушакова рассказала, что однажды была на грани разрыва с любимым.

Рафаела Риворедо

Когда Фернандо переходил в «Спартак», то в СМИ мелькала новость, будто его жена Рафаела отговаривала от переезда в Россию. Позже она опровергла эту новость, а ещё рассказала «Чемпионату», как у них угнали машину на Украине.

Жена Фернандо: на Украине у нас дважды угоняли машину
Супруга новичка «Спартака» Фернандо рассказала «Чемпионату» об адаптации их семьи в России и о жизни на Украине.

Юлия Самедова

«Чемпионат» приезжал и к Самедовым в гости. Есть фотографии полузащитника с женой, а также интервью. Внимание! Там много про баскетбол.

Камила

У Адриано уже трое детей от Камилы. Дочь Алисия родилась в 2013-м, а три года спустя на свет появились Жуан Луис и Жуан Адриано — близнецы.

Екатерина Боккетти-Мальцева

У Боккетти жена из России. Он познакомился с ней на улице, когда Екатерина стояла у университета. Если они обмениваются сообщениями, то она пишет по-русски, а он отвечает по-итальянски. Этого достаточно, чтобы они понимали друг друга.

Боккетти: Ансальди заставлял Бердыева смеяться!
Сальваторе Боккетти рассказал, о чем его просят российские судьи, кто может рассмешить Бердыева и как в Италии становятся мафиози.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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