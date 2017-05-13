Никакой философии, только пот. Почему «Челси» — чемпион

Наводит порядок после Особенного. Как Конте изменил «Челси» Антонио Конте перестроил команду уже второй раз за три месяца. Получилось лучше, чем в первый.

В этом сезоне в Англии собралось беспрецедентное число тренеров-концептуалистов. Вдобавок к привычному Гобсеку Венгеру здесь оказались главный доминатор мирового футбола из Каталонии, человек-трофей из Португалии, немецкий рокер и Антонио Конте. Причём на общем фоне Конте выглядел наименее пафосно. Нет, в плане тренерских качеств в Антонио не сомневался никто, но вот модный футбольный термин «философия» с ним совершенно не ассоциировался. И через девять месяцев это не изменилось. Зато теперь с Конте ассоциируется золото.

Кто-то благодарит Луи ван Гала за сильную команду, но вынужден потратить ещё 200 млн евро на усиление и всё равно идёт мимо «большой четвёрки». Другой признаёт, что не может адаптироваться к английскому футболу, пока его собственные игроки сообщают, что не адаптировались к его требованиям. Третий поставляет очки аутсайдерам. На этом фоне глобальных проектов, концепций и пафоса Антонио Конте оказался самым приземлённым, самым конкретным. Форс-мажоров у него, надо признать, было не слишком много — «Челси» очень повезло с травмами по ходу сезона, — но с теми трудностями, которые были, Конте справлялся эффективно.

Перестройка

Можно вспомнить старт сезона. В первых четырёх турах «Челси» взял 10 очков – семь из них были добыты на последних минутах матчей. Характером команда компенсировала слабую игру в защите и отсутствие креатива. С самого начала повели за собой те, кто год назад утянул Жозе Моуринью на дно: Эден Азар и Диего Коста. Эти 10 очков – фундамент, на котором базировалась уверенность команды в дальнейшем. Необязательно хорошо играть, чтобы побеждать. Можно просто набирать очки, пока тренер ищет, как улучшить игру. Плодами этого подхода «Челси» наслаждается сейчас.

Но качеств, которых хватало, чтобы додавить «Вест Хэм» и «Суонси», оказалось недостаточно для «Ливерпуля» и «Арсенала». Мощные пощёчины, после одной из которых мой коллега писал, что «защита Конте горит синим пламенем». И Конте отреагировал. «Челси» перестал гоняться за стилем игры топ-клуба, бросил играть во владение и перешёл на привычную нам по сборной Италии модель с тремя защитниками, которую иногда называют «провинциальной». Лондонцы не входят даже в топ-5 Англии по владению мячом, но зато после 0:3 от «Арсенала» прошло 29 матчей, и 15 из них «Челси» отыграл на ноль. Насколько это много? Когда команда в 2015 году становилась чемпионом с Моуринью, за весь сезон образцово сильная защита лондонцев сыграла 17 сухих матчей. Так что 15 из 29 после перестройки на 3-4-3 – это действительно очень, очень много.

Антонио Конте, «Челси» Фото: Reuters

Материалы о ходе перестройки на «Чемпионате» публиковались уже не раз, так что не стоит их повторять. Можно только добавить, что невероятный уровень интенсивности игры помог замаскировать те проблемы с составом, которые прогнозировались в начале сезона и никуда не делись по ходу. Давид Луис не стал надёжным защитником, Виктору Мозесу по-прежнему не хватает класса, с выходом Сеска Фабрегаса проседает общекомандный прессинг, а без испанца не хватает креатива. Всё так. Но сумасшедшая интенсивность всё это скрывает. Позиционная слабость Давида Луиса не видна благодаря подстраховке умницы Сесара Аспиликуэты. Н’Голо Канте нивелирует нерасторопность Фабрегаса в игре без мяча. Давид Луис превзошёл по количеству лонгболлов даже Тибо Куртуа и превратился в теневого плеймейкера. Мимоходом итальянский тренер задал моду на новую расстановку для всей Англии.

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Мотивация лидеров

Антонио Конте нашёл модель, при которой у каждого игрока появился шанс проявить свои необычные качества. Всё по законам Арриго Сакки: сильные стороны индивидуальностей подчинены интересам команды, но работают, а не подавляются. Дриблингу Азара, как и дальним передачам Луиса, и последним пасам Фабрегаса, и технике Педро, и выносливости Мозеса, было найдено эффективное применение. Отсюда и индивидуально прекрасный сезон для многих игроков. Коста — 20 голов. Азар — 15 и пять ассистов. Фабрегас — 11 ассистов. Канте — официально лучший игрок сезона. Для Маркоса Алонсо, к сожалению, явно выраженной в цифрах награды не нашлось, поэтому придётся ограничиться констатацией факта: испанец провёл фантастически крутой сезон.

«Челси» — чемпион АПЛ Фото : Reuters

Ключевое слово, которым можно описать способ победы «Челси» в чемпионате – убедительно. Забитых голов – больше всех в лиге, пропущенных – меньше всех. Уже 16 сухих матчей. «Челси» практически не позволяет бить по собственным воротам (8,5 удара за матч, меньше бьют только по воротам «Ман Сити»). Превосходство «Челси» присутствует не во всех компонентах игры – мы уже говорили о владении мячом? – но в тех аспектах, которые важны для Конте, оно подавляющее.

Мало отлично делать то, что у тебя получается. Чтобы выиграть, надо делать и то, что ты терпеть не можешь. Это подводит к ещё одному условию, без которого этого успеха, неожиданного для многих (для меня в том числе), не было бы. Лучше всего о нём сказал сам Антонио Конте: «Нужно много и тяжело работать, страдать, чтобы чего-то добиться». Как же это просто… звучит. Но эта банальная мысль проникла так глубоко в сознание команды, что Педро пахал на бровке на позиции латераля, Мозес, Алонсо и Кэйхилл прыгнули выше головы, а Луис, Аспиликуэта, Канте и Азар провели выдающийся сезон. «Челси» часто страдал на поле, потому что знал, ради чего.

Мотивировать полкоманды играть на новых позициях, убедить технарей заниматься черновой работой, а эгоистов играть на команду – все эти приёмы изобретены давно и всем хорошо известны, но от этого они не становятся менее трудными. Прыгающий вдоль бровки Антонио Конте легко мог вызвать у лондонских снобов, год назад «сливших» Моуринью, снисходительную улыбку, но он зарядил их своей страстью. О чём скромно сказал уже в ранге чемпиона: «Я чувствовал страсть и передал её своим игрокам».

«Страсть, работа, победа» — чемпионский словарь

«Страсть» – одно из важнейших слов в лексиконе итальянца, наряду со словами «победа» и «работа». Кстати, слово «работа» после чемпионской игры с «Вест Бромвичем» он уже сказал раз 20. Это ещё одно качество Конте, без которого не было бы победы: умение работать, не отвлекаясь, несмотря на сохраняющиеся проблемы. Его семья осталась в Италии, и он не скрывает, что скучает и не готов долго быть вдали от близких. В итальянской прессе были сообщения, что у Конте сложились не лучшие отношения с исполнительным директором «Челси» Мариной Грановской. И да, не будем забывать, что его первоначальный план не сработал и команда потребовала экстренной перестройки по ходу сезона. В таких условиях можно было и, скажем так, заистерить. Но можно и продолжать работать, и заражать команду страстью.

«Челси» — чемпион Премьер-Лиги Фото: Reuters

Для нынешнего «Челси» это не потолок. Команда всё ещё в стадии становления, есть позиции, которые явно могут быть усилены. Интерес к Ивану Перишичу очень правдоподобен – это футболист, просто созданный для того, чтобы бегать по бровке под крики Конте. Есть интерес к Ромелу Лукаку, наверняка будет покупка в защиту: «Челси» есть куда расти. В следующем сезоне, если Конте останется, команду наверняка ждёт новый эволюционный скачок. В нём тоже не будет места красивым философским рассуждениям, зато будет много тяжёлой работы. А пока в АПЛ во второй раз подряд победил итальянский тренер.

Мы это где-то видели. Как АПЛ превращается в Серию А Множество звёзд, профессиональные комментаторы и лучшая в мире телекартинка – всё это в АПЛ есть. Но появляется и кое-что ещё.