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Сергей Карякин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Текст: Полина Куимова

Карякин: о чемпионстве «Спартака» мне рассказал шеф-повар

Самый известный российский шахматист Сергей Карякин – о чемпионстве «Спартака».
13 мая 2017, суббота. 12:00. Футбол

Гроссмейстер Сергей Карякин начал болеть за «Спартак» не с ранних лет, а после переезда в Москву — прежде интересовался шахматами, а никак не футболом. Но так получилось, что будущую звезду шахмат окружали сплошь красно-белые, главный из которых — менеджер Карякина Кирилл Зангалис, страстный фанат «Спартака». Общаясь с ним и другими друзьями, смотря вместе с ними игры красно-белых, проникся и Сергей. Да и с точки зрения пиара это пошло на пользу — как болельщик «Спартака» гроссмейстер интересен ещё более широкой аудитории. Теперь Сергея нередко можно увидеть на трибунах «Открытия Арены», а в декабре он нанёс первый символический удар по мячу в матче «Спартак» — «Рубин» и заявил, что много лет мечтает о чемпионстве столичного клуба. И вот — мечта сбылась, а спустя неделю мы поговорили с Карякиным о «Спартаке», праздновании титула и параллелях между шахматами и футболом.

— Уже отпраздновали чемпионство «Спартака»?

– Ещё нет. Отмечать буду после матча с «Тереком», на котором планируется церемония вручения кубка и медалей. Я уже приглашён на игру. Не могу пропустить такое событие, даже несмотря на то что в этот день будет годовщина моей свадьбы. Сначала схожу на матч, а потом поеду отмечать: у нас будет двойной праздник. На размах празднования посмотрим уже по ходу, но обязательно выпьем шампанского в ресторане.

– Где вы были, когда «Зенит» проиграл «Тереку»?

– Кстати, интересная история! В этот момент я был в ресторане на встрече с одним очень уважаемым человеком. Мы были увлечены деловыми разговорами, поэтому телефон я не трогал. Соответственно результат матча «Зенита» я не знал. Когда переговоры закончились, мы начали прощаться, и в этот момент ко мне вышел шеф-повар ресторана и попросил сфотографироваться. Сказал, что тоже болеет за «Спартак» и сообщил, что мы только что стали чемпионами.

– Как отреагировали?

– Я был очень рад! Даже немного попрыгал. Сказал, что теперь этот ресторан для меня счастливый.

– Помните, в одном из интервью вы сказали, что прыгнете в бассейн в одежде, если «Спартак» станет чемпионом…

– Да? Если говорил и есть доказательство, значит прыгну! От своих слов ни в коем случае отказываться нельзя.

– На видео снимете?

– Конечно, чтобы люди это увидели.

– Сколько домашних матчей этого сезона удалось посетить?

– Пять. Всё дело только в моём графике. Меня приглашают практически на каждый матч, но, во-первых, у меня турниры, во-вторых, сборы. Это не заканчивается. Бывает такое, что я пытаюсь вырваться на матч со сборов, но, по-хорошему, этого делать нельзя. Прерывать шахматный процесс всё-таки не стоит.

– А в футбол вы играете?

– Да. Постоянно играем на тренировочных сборах. Обычно я нападающий, но могу и в защите. Мне просто нравится бегать. Стоять на месте – это не про меня!

– Среди шахматистов есть болельщики других клубов?

– Почти все болеют за «Спартак». Например, мои коллеги по сборной Евгений Томашевский и Ян Непомнящий. Они, кстати, тоже стараются ходить на матчи, где мы с ними встречаемся. Я не один, меня это очень радует. Есть, конечно, болельщики и других клубов, но большинство болеет за «Спартак».

– Радуетесь ли вы, когда жертвуете коня?

– Честно говоря, во время шахмат я не думаю ни о чём, кроме шахмат (улыбается). Если для победы нужно отдать коня, то я готов отдать хоть два!

– Вам как шахматисту обидно, когда Е5 используют в кричалках и баннерах?

– Я являюсь противником матерных баннеров. Готов кричать безобидные кричалки, но без особого фанатизма.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак Сергей Карякин — Шахматы
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13 мая 2017, суббота
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