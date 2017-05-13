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175 лет назад 2016
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Дмитрий Лоськов
Фото: РИА Новости
Текст: Анатолий Романов

Легенда на поле. Чем крут Дмитрий Лоськов

«Локомотив» анонсировал выход на поле Дмитрия Лоськова во встрече с «Оренбургом». Вспоминаем, чем крут легендарный полузащитник.
13 мая 2017, суббота. 14:00. Футбол
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Репортаж с базы «Локомотива», где команда представила болельщикам кубок России.

Дмитрий Лоськов из той редкой и ценной категории футболистов, которые ассоциируются с одним клубом. Пусть на заре карьеры полузащитник поиграл за «Ростов» (тогда ещё «Ростсельмаш»), а в 2007-м вынужден был уйти в «Сатурн» в результате конфликта с главным тренером Анатолием Бышовцем, он всё-таки человек «Локомотива». В октябрьском интервью «Чемпионату» Лоськов признался, что никогда не терял связи с любимой командой и мечтал вернуться, более того, его сын занимается футболом в школе «железнодорожников».

В 2010-м Юрий Сёмин возвратил 36-летнего игрока в «Локомотив» и назначил капитаном, причём Лоськов, по словам тренера, согласился на самые скромные финансовые условия.

«С одной стороны, он был бесплатным, с другой, получает самую маленькую зарплату. Дмитрий на такие условия пошёл, а если человек на это идёт, значит, он любит клуб… Лоськов – уверенный в себе человек, который только попросил: «Дайте мне шанс». Я его знаю давно. Когда он что-то говорит, всегда отвечает за свои слова», – рассказывал Сёмин.

Фото: РИА Новости

Кстати, у ученика Сёмина есть тренерская цель — однажды возглавить «Локомотив» и продолжить дело Палыча.

Лоськов: Овчинников кричал Сёмину: «Сам становись в ворота!»
Дмитрий Лоськов в гостях у «Чемпионата» рассказал о возвращении в «Локомотив», лучшем партнёре в атаке и о том, чего боится Евсеев.

Лоськов собрал внушительную коллекцию футбольных наград и рекордов. Он двукратный чемпион России в составе «железнодорожников» и трёхкратный обладатель кубка страны. По три раза завоёвывал с «Локомотивом» серебряные и бронзовые медали. Дважды побеждал в Суперкубке. Его гол в 2002 году в «золотом» матче с ЦСКА принёс красно-зелёным первое в истории клуба чемпионство. Атакующий полузащитник признавался лучшим игроком России по итогам сезона-2002 и сезона-2003.

Лоськов сыграл больше всех матчей за «Локомотив» в различных турнирах (420) и забил больше всех мячей (128). Ему принадлежит и рекорд команды по количеству голов в еврокубках – 17.

Лоськов сыграл больше всех матчей за «Локомотив» в различных турнирах (420) и забил больше всех мячей (128). Ему принадлежит и рекорд команды по количеству голов в еврокубках – 17. Болельщики красно-зелёных наградили Дмитрия за особый вклад в историю «Локо» премией «Человек и Паровоз».

Хотя Лоськов не принял участия в розыгрыше нынешнего Кубка России, он, очевидно, должен считаться четырёхкратным обладателем этого трофея, поскольку находился в заявке столичного клуба как игрок. Тем более если Дмитрий всё-таки сыграет в официальном матче за «железнодорожников».

Полузащитник «Локомотив» выделялся в России по игровому интеллекту. Охотник в жизни и на футбольном поле, как правило, возвращался домой с трофеем в виде забитого гола или голевой передачи. Лоськов свободно работал с мячом обеими ногами, здорово читал игру и выдавал точные пасы на любое расстояние. Неудивительно, что Дмитрий за карьеру записал на свой счёт более 150 голевых передач. Щедрый плеймейкер готов был делиться мячом. Ему требовался только хороший адресат для доставки «посылки». В сезоне-2003 «железнодорожник» установил рекорд, став автором 20 результативных пасов в чемпионате страны.

Даже сейчас на тренировках легенда «Локомотива» поражает своим умением игроков нынешней команды красно-зелёных. Владислав Игнатьев выразил мнение, что Дмитрий и в 43 года пасует не хуже Франческо Тотти! А Сёмин признаётся: Лоськов, пожалуй, самый талантливый игрок, с которым он когда-либо работал. И значит для «Локо» столько же, сколько значил для «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз. Таково мнение тренера, с которым, несомненно, согласны поклонники «железнодорожников».

Фото: fclm.ru

Лоськов славился исполнением штрафных. Когда полузащитник подходил к мячу, у болельщиков всегда была надежда на маленькое чудо. Нередко оно действительно случалось. Сам Дмитрий говорил, что секрет его голов со стандартов заключается просто в постоянной работе над ними в тренировочном процессе. Однако здесь нужно вести речь и об особом даре у футболиста.

Можно вспомнить великолепные голы Лоськова со штрафных в составе разных команд. Например, его точный выстрел метров с 40 в ворота «Динамо» в 1995-м, когда Дмитрий выступал ещё за «Ростсельмаш». А играя за «Сатурн», он отметился красивым мячом в ворота «Спартака» в день своего 400-го матча в российских чемпионатах. Но, конечно же, период в «Локо» подарил полузащитнику больше ярких голов. Возможно, на финише нынешнего сезона мы увидим ещё один результативный стандарт от Лоськова, благо это умение мастера с возрастом пропасть не должно. Если Дмитрий забьёт «Оренбургу», «Уралу» либо «Зениту» так, как забивал «Брондбю» в 2005-м или «Динамо» в 2011-м, ему будут аплодировать даже соперники.

Полузащитник «Локомотив» выделялся в России по игровому интеллекту. Охотник в жизни и на футбольном поле, как правило, возвращался домой с трофеем в виде забитого гола или голевой передачи.

Несмотря на абсолютно заслуженный статус звезды российского футбола, Лоськов не из тех людей, что стремятся выпячивать себя. По характеру легенда «Локомотива» скорее молчун, он привык всё доказывать не словом, а делом. Теперь Дмитрий войдёт в историю и как уникальный футболист, сыгравший в РФПЛ в возрасте 43 лет. Прежде подобное удавалось только экс-защитнику «Зенита» Анатолию Давыдову, который в последний раз выходил на поле в сентябре 1997-го. На тот момент ему было 43 года и 295 дней. Кстати, Давыдов смотрелся очень неплохо, почти ничем не уступал своим оппонентам, так почему бы и Лоськову не преподать в субботу урок молодым? Впрочем, сам полузащитник опять же скромно комментирует долгожданное возвращение в игру.

«Хотел выйти именно в официальном матче, – признался Лоськов в интервью официальному сайту клуба. – Поэтому и решение за главным тренером. Я здравомыслящий человек и понимаю, что мой возможный выход на поле – действо на несколько минут. Скорее это дань уважения. Не только мне, но и с моей стороны. Мне тоже хочется поблагодарить клуб, тренера и болельщиков — за поддержку».

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Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив Дмитрий Лоськов
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