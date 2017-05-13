С чемпионского похмелья. Как «Спартак» выиграл в Перми

«К вам приехал чемпион страны!» – заскандировал фанатский сектор «Спартака» в конце первого тайма. Фан-сектор – это почти весь стадион: Пермь – настолько красно-белый город, что «Спартак» здесь встречают с праздничным граффити, файер-шоу, дежурят у отеля и достойно заполняют «Звезду», где понятие «аншлаг» осталось в конце 2000-х. Как раз под чемпионское скандирование «Амкар» готовит свою традиционную атаку – заброс, приём, удар – и создаёт самый опасный момент матча: Алексей Гасилин неожиданно нагло сбросил с плеч Боккетти, выскочил на ворота под углом, но попал в Александра Селихова – человека, который не пропускал на «Звезде» год и пять дней.

Одной зарисовкой не закроешь отчёт о матче, но в ней – вся суть состояния красно-белых в Перми. «Спартак» приехал, держа в голове чемпионство – золото уже завоёвано, чемпионский праздник после «Терека» ещё впереди, фанаты готовы носить на руках, – и вышел на игру как с похмелья. Даже состав, выставленный Массимо Каррерой, словно объяснял, что команда продолжает праздновать. Промес и Зе Луиш вошли в игру только со скамейки, Таски, Комбаров, Фернандо, Зобнин и Попов просидели там до финального свистка, зато в воротах «Спартака» по-настоящему дебютировал Селихов, Джикия стал левым защитником, в центре появились Боккетти и Кутепов, в опорной зоне – Игорь Леонтьев с 56-минутным опытом игры за «Спартак».

«Амкар», давно решивший свои задачи на сезон, весь первый тайм смотрелся интереснее красно-белых за счёт движения и желания. Красно-белые всего дважды пробили по воротам, один только Алексей Гасилин, у которого давно наточен зуб на «Спартак», за тайм бил в два раза чаще. Самый напряжённый момент у ворот «Амкара» до перерыва вообще создал Дмитрий Хомич – коряво принял мяч, отпустил его и чуть не подарил Луису Адриано.

Однако «Спартак» выиграл этот матч в своём стиле, который уже нужно запатентовать.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Во-первых, даже потери конкретных футболистов для «Спартака» не становятся фатальными. Любопытность истории красно-белых – в том, что потери действительно подрывают игру команды, но при этом совершенно не влияют на результат. Концовку матча москвичи проводили без Глушакова и Фернандо, однако молодая опорная зона выстояла, а Леонтьев и Тимофеев записали шесть отборов на двоих. Осеннюю потерю Зе Луиша компенсировали дальние удары Глушакова, нечастые матчи без Промеса – общекомандное движение. Без Артёма Реброва здорово проявил себя Селихов. Выбрать лучшего игрока «Спартака» в нынешнем сезоне невероятно трудно, потому что «Спартак» – максимально командный: даже без лидеров, даже при плохой игре найдётся человек, готовый помочь и вытащить красно-белых. Даже в день, когда вся команда будто с похмелья и продолжает отмечать.

Во-вторых, «Спартаку» в нынешнем сезоне часто везёт. Споров насчёт справедливости золота красно-белых нет, но должно быть понимание, что некоторые факторы, приведшие к чемпионству, обусловлены везением. Как, например, один из аутсайдеров Премьер-Лиги по big chances, «большим шансам» у своих ворот, стал лидером в таблице? Защита «Спартака» и в этот раз допустила несколько оплошностей: дала проявить себя настырному Гасилину, пропустила выход два в одного, где того же Гасилина сбил с толку Селихов, систематически позволяла «Амкару» вскрывать фланги и собирать подборы в опорной зоне. Уже в концовке Гасилин пробил после стандарта из вратарской, но плохо попал по мячу и вместо ворот пульнул в небеса. У пермяков «баранка» и по очкам, и по забитым мячам, а «Спартак» добыл 11-ю победу в сезоне со счётом 1:0. Хотя «Амкар» такого итога не заслужил.

В-третьих, даже без массы игроков основы и при тусклом футболе «Спартак» знает, как можно забить. Использовать внезапное подключение Джикии, который много ходил вперёд. Постоянно двигать Самедова в центральную зону, чтобы Александр в итоге оказался в сердцевине штрафной и легко разобрался с Хомичем.

Даже символично, что в таком матче, где красно-белые как раз сыграли слабо, решающий гол забил Александр Самедов. 13 лет назад он уничтожал «Амкар», когда пермяки только-только вышли в Премьер-Лигу к «Спартаку». Вместе с ним в красно-белых майках бегали Адриан Йенчи, Марсело Соса, Горан Тробок, Владимир Лешонок, на скамейке запасных радовался Невио Скала. Уже тогда «Спартак» называли командой, по потенциалу близкой к чемпионству. С тех пор красно-белые перепробовали десяток тренеров, массу бесполезных легионеров, а другие герои команды из 2004-го в лучшем случае лают на судей и соперников после неудач. И только Александр Самедов, тогда казавшийся важным кусочком потенциально сильной команды, через скитания по разным концам Москвы вернулся в «Спартак» и снова пригодился ему.

Отмечать и полезную весну Самедова, и 10-е российское золото «Спартак» будет на следующей недели в домашней игре с «Тереком». Полуторным составом и таким футболом, как в Перми, там уже не отделаешься.