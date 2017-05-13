Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Александр Самедов и Луис Адриано
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Сергей Титов

С чемпионского похмелья. Как «Спартак» выиграл в Перми

Между чемпионством и главным праздником сезона «Спартак» сыграл в Перми полуторным составом, едва держась на ногах. Но снова победил.
13 мая 2017, суббота. 16:35. Футбол
Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
13 мая 2017, суббота. 14:30 МСК
Амкар
Пермь
0 : 1
Спартак
Москва
0:1 – Самедов – 50

«К вам приехал чемпион страны!» – заскандировал фанатский сектор «Спартака» в конце первого тайма. Фан-сектор – это почти весь стадион: Пермь – настолько красно-белый город, что «Спартак» здесь встречают с праздничным граффити, файер-шоу, дежурят у отеля и достойно заполняют «Звезду», где понятие «аншлаг» осталось в конце 2000-х. Как раз под чемпионское скандирование «Амкар» готовит свою традиционную атаку – заброс, приём, удар – и создаёт самый опасный момент матча: Алексей Гасилин неожиданно нагло сбросил с плеч Боккетти, выскочил на ворота под углом, но попал в Александра Селихова – человека, который не пропускал на «Звезде» год и пять дней.

Одной зарисовкой не закроешь отчёт о матче, но в ней – вся суть состояния красно-белых в Перми. «Спартак» приехал, держа в голове чемпионство – золото уже завоёвано, чемпионский праздник после «Терека» ещё впереди, фанаты готовы носить на руках, – и вышел на игру как с похмелья. Даже состав, выставленный Массимо Каррерой, словно объяснял, что команда продолжает праздновать. Промес и Зе Луиш вошли в игру только со скамейки, Таски, Комбаров, Фернандо, Зобнин и Попов просидели там до финального свистка, зато в воротах «Спартака» по-настоящему дебютировал Селихов, Джикия стал левым защитником, в центре появились Боккетти и Кутепов, в опорной зоне – Игорь Леонтьев с 56-минутным опытом игры за «Спартак».

«Амкар», давно решивший свои задачи на сезон, весь первый тайм смотрелся интереснее красно-белых за счёт движения и желания. Красно-белые всего дважды пробили по воротам, один только Алексей Гасилин, у которого давно наточен зуб на «Спартак», за тайм бил в два раза чаще. Самый напряжённый момент у ворот «Амкара» до перерыва вообще создал Дмитрий Хомич – коряво принял мяч, отпустил его и чуть не подарил Луису Адриано.

Однако «Спартак» выиграл этот матч в своём стиле, который уже нужно запатентовать.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Во-первых, даже потери конкретных футболистов для «Спартака» не становятся фатальными. Любопытность истории красно-белых – в том, что потери действительно подрывают игру команды, но при этом совершенно не влияют на результат. Концовку матча москвичи проводили без Глушакова и Фернандо, однако молодая опорная зона выстояла, а Леонтьев и Тимофеев записали шесть отборов на двоих. Осеннюю потерю Зе Луиша компенсировали дальние удары Глушакова, нечастые матчи без Промеса – общекомандное движение. Без Артёма Реброва здорово проявил себя Селихов. Выбрать лучшего игрока «Спартака» в нынешнем сезоне невероятно трудно, потому что «Спартак» – максимально командный: даже без лидеров, даже при плохой игре найдётся человек, готовый помочь и вытащить красно-белых. Даже в день, когда вся команда будто с похмелья и продолжает отмечать.

Во-вторых, «Спартаку» в нынешнем сезоне часто везёт. Споров насчёт справедливости золота красно-белых нет, но должно быть понимание, что некоторые факторы, приведшие к чемпионству, обусловлены везением. Как, например, один из аутсайдеров Премьер-Лиги по big chances, «большим шансам» у своих ворот, стал лидером в таблице? Защита «Спартака» и в этот раз допустила несколько оплошностей: дала проявить себя настырному Гасилину, пропустила выход два в одного, где того же Гасилина сбил с толку Селихов, систематически позволяла «Амкару» вскрывать фланги и собирать подборы в опорной зоне. Уже в концовке Гасилин пробил после стандарта из вратарской, но плохо попал по мячу и вместо ворот пульнул в небеса. У пермяков «баранка» и по очкам, и по забитым мячам, а «Спартак» добыл 11-ю победу в сезоне со счётом 1:0. Хотя «Амкар» такого итога не заслужил.

В-третьих, даже без массы игроков основы и при тусклом футболе «Спартак» знает, как можно забить. Использовать внезапное подключение Джикии, который много ходил вперёд. Постоянно двигать Самедова в центральную зону, чтобы Александр в итоге оказался в сердцевине штрафной и легко разобрался с Хомичем.

Даже символично, что в таком матче, где красно-белые как раз сыграли слабо, решающий гол забил Александр Самедов. 13 лет назад он уничтожал «Амкар», когда пермяки только-только вышли в Премьер-Лигу к «Спартаку». Вместе с ним в красно-белых майках бегали Адриан Йенчи, Марсело Соса, Горан Тробок, Владимир Лешонок, на скамейке запасных радовался Невио Скала. Уже тогда «Спартак» называли командой, по потенциалу близкой к чемпионству. С тех пор красно-белые перепробовали десяток тренеров, массу бесполезных легионеров, а другие герои команды из 2004-го в лучшем случае лают на судей и соперников после неудач. И только Александр Самедов, тогда казавшийся важным кусочком потенциально сильной команды, через скитания по разным концам Москвы вернулся в «Спартак» и снова пригодился ему.

Отмечать и полезную весну Самедова, и 10-е российское золото «Спартак» будет на следующей недели в домашней игре с «Тереком». Полуторным составом и таким футболом, как в Перми, там уже не отделаешься.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 68
Теги
Амкар ФК Спартак
Новости. Футбол
13 мая 2017, суббота
19:25 Сёмин: Лоськов неплохо тренировался. Посмотрим, сколько он выдержит
19:22 Роналдиньо: может быть, когда-нибудь проведу в Казани благотворительный матч
19:17 Цаллагов: пережил непонятные эмоции во время матча с «Крыльями», было нелегко
19:13 Лунёв: сегодня «Зенит», что называется, прорвало
19:05 Дзюба: после всех мучений сегодня для «Зенита» был мини-праздник
18:59 «Оренбург» объявил стартовый состав на матч с «Локомотивом»
18:58 «Ред Булл Зальцбург» в четвёртый раз подряд стал чемпионом Австрии
18:54 Тарханов: Фидлер сыграл в матче «Урал» — «Краснодар» на уколах
18:54 «Валенсия» с минимальным счётом победила «Эспаньол» в гостях
18:52 «Суонси» победил «Сандерленд», «Мидлсбро» проиграл «Саутгемптону»
18:52 «Крылья Советов» — «Зенит» — 1:3. Видеообзор матча
18:45 Шалимов: «Краснодар» в матче с «Уралом» пропустил дурацкий гол
18:35 «Локо» — «Оренбург»: Лоськов выйдет с первых минут и установит рекорд ЧР
18:31 Скрипченко: «Крылья Советов» доминировали во втором тайме матча с «Зенитом»
18:28 «Хоффенхайм» догнал «Боруссию» Д, «Ингольштадт» вылетел из Бундеслиги
18:24 «Бавария» со счётом 5:4 обыграла «РБ Лейпциг»
18:19 Луческу: «Крыльям Советов» в матче с «Зенитом» в какой-то мере не повезло
18:09 Луческу: у «Зенита» получилось повергнуть «Крылья Советов» в шок с первых минут
18:06 СПАЛ в следующем сезоне будет выступать в Серии A
18:06 Скрипченко: сохранили лицо в матче с «Зенитом», но «Крыльям» этого мало
18:00 Фидлер: «Урал» будет биться с «Локомотивом», но никакой принципиальности
17:54 «Зенит» благодаря победе над «Крыльями Советов» сократил отставание от ЦСКА
17:49 Павленко: «Урал» играл более дисциплинированно, чем «Краснодар», но недотерпел
17:48 Яя Туре: ненавижу дни рождения, чувствую себя моложе Стерлинга
17:37 Фанаты ломали забор, качали Комбарова и рвали сетку на сувениры. Фото из Перми
17:33 Боккетти: «Спартак» заслужил чемпионство
17:32 Самедов: «Спартак» обязан побеждать в оставшихся матчах, чтобы повторить рекорд
17:29 Видео: фанаты «Спартака» прорвались на поле после матча в Перми
17:29 И. Попов: не согласен, что у «Спартака» нет чемпионской игры
17:26 Глушаков: в спортивном плане «Спартаку» надо было выиграть — у нас есть амбиции
17:22 Гвардиола: отменённый гол Мареза? Вижу такое в первый или второй раз в жизни
17:22 Джикия: Каррера настраивал футболистов «Спартака» на победу в матче с «Амкаром»
17:17 «Крылья Советов» — «Зенит»: в Самаре установлен рекорд посещаемости сезона
17:00 Каррера собирается позвонить Конте, чтобы поздравить его с победой в АПЛ
16:50 Каррера — о прыжке Глушакова в толпу с машины: я могу и покруче исполнить!
16:47 Каррера заявил, что цель «Спартака» — набрать 72 очка в РФПЛ
16:43 Каррера: считаю, что «Амкар» заслужил ничью в матче со «Спартаком»
16:36 «Амкар»: фанаты «Спартака» устроили вакханалию на поле стадиона «Звезда»
16:30 Гаджиев: у Гасилина было столько моментов, сколько не было у всего «Спартака»
16:27 «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» и поднялся на третье место в таблице АПЛ
16:22 «Спартак» в первом матче в ранге чемпиона России обыграл «Амкар» в Перми
15:56 Сарри: было бы здорово отправиться в АПЛ после победы в серии А
15:54 Зидан: у «Реала» впереди три финала в Примере и один в Лиге чемпионов
15:41 Анчелотти: Конте не сделал чуда в «Челси», но заслуживает большого уважения
15:19 Роналду может избежать наказания за уклонение от уплаты налогов
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сколько ещё побед одержит "Спартак" до конца сезона?
3
3232 (29%)
2
3623 (33%)
1
1963 (18%)
0
2287 (21%)
Проголосовало: 11105
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+