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Массимо Каррера, ФК «Спартак»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Егоров

Каррера: могу и покруче Глушакова исполнить!

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера – о минимальной победе красно-белых в Перми в первом матче после оформления чемпионства.
13 мая 2017, суббота. 17:03. Футбол
С чемпионского похмелья. Как «Спартак» выиграл в Перми
Между чемпионством и главным праздником сезона «Спартак» сыграл в Перми полуторным составом, едва держась на ногах. Но снова победил.

Многие предсказывали, что «Спартак» на фоне бурных празднований не сумеет взять очки в Перми, а «Амкар» даже пошутил на эту тему в «Твиттере». Но красно-белые снова победили и теперь находятся в двух шагах от повторения рекорда чемпионата России по количеству очков за сезон. В отличие от игры с томичами, Массимо Каррера на сей раз на пресс-конференцию пришёл и был в ином расположении духа.

— Эти ребята давно не играли вместе, сыгранности не хватало. Мне понравился дух «Спартака», желание победить. Знал, что могли быть сложности из-за несобранности, но этого не случилось.

— Как вы считаете, счёт по игре?

— Считаю, что «Амкар» заслужил ничью, у них были хорошие моменты, но побеждает тот, кто забивает.

— Как удаётся сохранить настрой команды?

— Наша цель — набрать 72 очка, нужно завершить чемпионат так, как мы проводили весь сезон. Всегда быть первыми в таблице, всегда побеждать.

— По итогам сезона говорят, что итальянские тренеры — сильнейшие в мире. Согласны?

— Результаты говорят за себя, мы победили в разных странах. Но думаю, что есть и много других хороших тренеров, даже если они не итальянцы.

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— С Антонио Конте пообщались?

— Он позвонил, поздравил, ничего особенного. То, что и я сделаю через несколько минут, — поздравлю его с чемпионством «Челси».

— Выбежавшие на поле фанаты вас не помяли?

— Нет, мне даже понравилось, когда люди выбежали. Страшно, должно быть, когда ты проиграл и фанаты выбегают, а так я был только рад видеть их на поле.

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— Видели, как Глушаков прыгнул в толпу с машины, празднуя чемпионство у «Открытие Арены»?

— Ой, я могу и покруче исполнить! Сезон был таким тяжёлым, что сейчас можно праздновать самым сумасшедшим образом.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

— Идею — прыгнуть с автобуса — подал пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг.

— Да что угодно! – согласился Каррера. — Вы увидите.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Амкар ФК Спартак Массимо Каррера
Новости. Футбол
13 мая 2017, суббота
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