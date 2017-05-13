Каррера: могу и покруче Глушакова исполнить!

Многие предсказывали, что «Спартак» на фоне бурных празднований не сумеет взять очки в Перми, а «Амкар» даже пошутил на эту тему в «Твиттере». Но красно-белые снова победили и теперь находятся в двух шагах от повторения рекорда чемпионата России по количеству очков за сезон. В отличие от игры с томичами, Массимо Каррера на сей раз на пресс-конференцию пришёл и был в ином расположении духа.
— Эти ребята давно не играли вместе, сыгранности не хватало. Мне понравился дух «Спартака», желание победить. Знал, что могли быть сложности из-за несобранности, но этого не случилось.
— Как вы считаете, счёт по игре?
— Считаю, что «Амкар» заслужил ничью, у них были хорошие моменты, но побеждает тот, кто забивает.
— Как удаётся сохранить настрой команды?
— Наша цель — набрать 72 очка, нужно завершить чемпионат так, как мы проводили весь сезон. Всегда быть первыми в таблице, всегда побеждать.
— По итогам сезона говорят, что итальянские тренеры — сильнейшие в мире. Согласны?
— Результаты говорят за себя, мы победили в разных странах. Но думаю, что есть и много других хороших тренеров, даже если они не итальянцы.
— С Антонио Конте пообщались?
— Он позвонил, поздравил, ничего особенного. То, что и я сделаю через несколько минут, — поздравлю его с чемпионством «Челси».
— Выбежавшие на поле фанаты вас не помяли?
— Нет, мне даже понравилось, когда люди выбежали. Страшно, должно быть, когда ты проиграл и фанаты выбегают, а так я был только рад видеть их на поле.
— Видели, как Глушаков прыгнул в толпу с машины, празднуя чемпионство у «Открытие Арены»?
— Ой, я могу и покруче исполнить! Сезон был таким тяжёлым, что сейчас можно праздновать самым сумасшедшим образом.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
— Идею — прыгнуть с автобуса — подал пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг.
— Да что угодно! – согласился Каррера. — Вы увидите.