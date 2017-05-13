Всенародная любовь. Что творилось в Перми после финального свистка

13 мая на стадионе «Звезда» в Перми в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги чемпион России сезона-2016/17 столичный «Спартак» одержал победу над местным «Амкаром» со счётом 1:0.
«Чемпионат» предлагает вниманию посетителей фотографии послематчевых эмоций игроков и болельщиков «Спартака», подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Мысякиным.
Смотрите также фоторепортаж с матча «Амкар» – «Спартак», в котором игрок красно-белых Александр Самедов забил мяч, ставший для его команды победным.
Фотообзор окрестностей стадиона «Звезда» в Перми в преддверии матча вы сможете посмотреть в специальной фотоленте.
Кроме того, предлагаем вашему вниманию фотографии приезда столичного клуба в Пермь и встречи команды с болельщиками у гостиницы, в которой остановился «Спартак».