Концерт группы «Ленинград» и Дзюбы. Как «Зенит» выиграл в Самаре

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Цаллагов и Молло: свои среди чужих

Дополнительной интригой этого матча было возвращение в Самару зимних новичков «Зенита» Ибрагима Цаллагова и Йоана Молло. 26-летний универсал до переезда в Петербург вообще всю профессиональную карьеру провёл в «Крыльях Советов». Цаллагов с Молло до сих пор находятся среди лидеров самарской команды по различным статистическим показателям. Например, французский полузащитник (автор пяти голов и трёх голевых передач в составе «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне) делил к 28-му туру второе-третье место по системе «гол плюс пас» с Сергеем Корниленко, уступая лишь Кристиану Паскуато. Молло по-прежнему сильнейший у волжан по заработанным фолам и количеству обводок: 3,5 попытки дриблинга за 90 минут игры, из которых 65% — успешных. Цаллагов – один из лучших по отбору мяча.

Можно сказать, россиянин и француз попали в «Зенит» благодаря Вадиму Скрипченко. Возглавив «Крылья Советов» в ноябре, белорусский специалист сделал стиль команды более атакующим. Ибрагима переставил на его любимую позицию опорного полузащитника, где Цаллагов заиграл ещё эффективнее, а Йоана новый наставник «Крыльев» буквально окрылил — под руководством Скрипченко француз в каждом туре забивал, отдавал голевые передачи. Тогда эти двое и приглянулись Мирчи Луческу.

По логике вещей, румынский тренер сине-бело-голубых должен был учесть особую мотивацию Цаллагова и Молло, выпустить их с первых минут. Луческу так и поступил. Прежде Молло ни разу не попадал в основу «Зенита», однако французу благоволила ещё и кадровая ситуация. Конкуренты словно сами освобождали ему место в стартовом составе: Олег Шатов заработал дисквалификацию из-за удаления в прошлом туре, а Александр Кокорин только-только восстановился после травмы.

Божин в помощь

«Крылья Советов» сегодня празднуют 75-летие клуба. По окончании встречи на стадионе «Металлург» запланировано выступление группы «Ленинград». Однако концерт петербургских гостей начался раньше, чем того хотели в Самаре. Его дал на футбольном поле «Зенит». Встреча началась с гола команды Луческу уже на первой минуте! Забил Артём Дзюба, который после матча на «Открытие Арене» пережил эмоциональный спад и смотрелся неубедительно. Центрфорвард оттёр от мяча защитника Сергея Божина и записал на свой счёт 11-й гол в чемпионате России. Молодой Божин, похоже, просто растерялся. Вскоре Дзюба оформил дубль на контратаке, получив пас от Виктора Жулиано. В этом эпизоде Божин и Шелдон Бато действовали несогласованно: россиян отпустил Дзюбу, а тринидадец неудачно исполнил офсайд. Более того, нападающий «Зенита» едва не сделал хет-трик к перерыву, когда принялся прессинговать оборону хозяев на пару с Молло. Француз отнял мяч на бровке у Божина, организовал выход два в один, но не сумел выдать точный пас Артёму.

Игра Молло в первом тайме производила двоякое впечатление. Йоан поучаствовал в нескольких опасных моментах у ворот Георгия Лория, тем не менее допустил ряд простых потерь в позиционных атаках, затягивая работу с мячом. Третий гол «Зенита» пришёл с углового, заработанного в том числе благодаря усилиям Молло. Лория промахнулся на выходе, а Дзюба сыграл хитро – перекинул мяч на Хави Гарсию. Испанец использовал редкую возможность зажечь собственное имя на табло.

Егоров не поверил Корниленко

Благодаря двум быстрым голам петербургской команды мы увидели открытый зрелищный футбол. Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв тоже не стоял без дела. Самарцы до перерыва нанесли ряд опасных дальних ударов, в частности, дважды Лунёва заставлял понервничать арендованный у ЦСКА Сергей Ткачёв. А Цаллагов огорчил Самару на 19-й минуте, вынеся мяч головой с линии своих ворот. Бато выиграл «воздух» после подачи углового и хорошо пробил.

В составе «Крыльев Советов» также есть бывшие игроки соперника: Корниленко, Вячеслав Зинков, начавшие игру на скамейке Евгений Башкиров и Милан Родич. Нападающий Корниленко стал участником самого спорного эпизода первого тайма. При счёте 0:2 он ворвался в штрафную Лунёва, а затем упал в борьбе с Доменико Кришито и Игорем Смольниковым. Александр Егоров имел основания назначить пенальти, так как защитники «Зенита» придерживали руками белоруса, но побрившийся налысо судья решил, что Корниленко всё-таки оказался на газоне по личной инициативе. В целом же гости справлялись с Корниленко. Зинков ещё до перерыва передал на поле эстафету Башкирову. Скприченко попробовал встряхнуть своих парней двойной заменой на 43-й минуте, отправив в раздевалку Зинкова и Срджана Мияйловича.

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Лунёва пробил только Иванович

На вторую половину матча «Зенит» явно вышел расслабленным и был наказан за самоуспокоенность. «Крылья Советов», напротив, включились на полную мощь, здорово комбинировали по центру, а Корниленко становился всё более и более заметной фигурой возле чужой штрафной. Белорус отчаянно боролся, иногда перебарщивая с жёсткостью, умело подыгрывал партнёрам. Моменты у ворот Лунёва возникали с пугающей для Луческу регулярностью. Голкипер «Зенита» совершил пару-тройку блестящих сейвов, но рано или поздно по такой игре хозяева должны были забить. Это случилось на 55-й минуте. Цаллагов чуть-чуть нерасторопно действовал в единоборстве с противником, а Бранислав Иванович не закрыл зону для Джанни Бруно. Интересно, что Лунёв и тут отразил сложный удар, да ему не повезло. Мяч рикошетом попал в того же Ивановича, ставшего автором курьёзного автогола.

Молло в итоге получил час времени, после чего Луческу его поменял. Несложно догадаться, что француз был не очень-то доволен решением тренера. Игра между тем продолжилась в прежнем ключе. «Крылья Советов» агрессивно лезли вперёд, а зенитовцы не без проблем оборонялись, надеялись на контрвыпады. Голевые моменты возникали и у тех, и у других. Бруно и свежий Александр Зуев сотрясли мячом перекладину, Данни попал в штангу. Впрочем, голов самарские болельщики больше не дождались – у форвардов закончились патроны. «Зенит» по-прежнему в гонке за Лигу чемпионов, а «Крылья Советов» остались на 14-й позиции и борются за выживание.

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