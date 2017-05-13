Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Крылья Советов» — «Зенит» — 1:3. Артём Дзюба
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Анатолий Романов

Концерт группы «Ленинград» и Дзюбы. Как «Зенит» выиграл в Самаре

Гол на первой минуте, большое количество голевых моментов и дубль зенитовца Артёма Дзюбы — матч в Самаре подарил весёлый футбол.
13 мая 2017, суббота. 18:10. Футбол
«Соу-соу». Почему Паулу Соуза – не лучший выбор для «Зенита»
Сергей Титов предостерегает «Зенит» от назначения португальца Паулу Соузы.

Цаллагов и Молло: свои среди чужих

Дополнительной интригой этого матча было возвращение в Самару зимних новичков «Зенита» Ибрагима Цаллагова и Йоана Молло. 26-летний универсал до переезда в Петербург вообще всю профессиональную карьеру провёл в «Крыльях Советов». Цаллагов с Молло до сих пор находятся среди лидеров самарской команды по различным статистическим показателям. Например, французский полузащитник (автор пяти голов и трёх голевых передач в составе «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне) делил к 28-му туру второе-третье место по системе «гол плюс пас» с Сергеем Корниленко, уступая лишь Кристиану Паскуато. Молло по-прежнему сильнейший у волжан по заработанным фолам и количеству обводок: 3,5 попытки дриблинга за 90 минут игры, из которых 65% — успешных. Цаллагов – один из лучших по отбору мяча.

Можно сказать, россиянин и француз попали в «Зенит» благодаря Вадиму Скрипченко. Возглавив «Крылья Советов» в ноябре, белорусский специалист сделал стиль команды более атакующим. Ибрагима переставил на его любимую позицию опорного полузащитника, где Цаллагов заиграл ещё эффективнее, а Йоана новый наставник «Крыльев» буквально окрылил — под руководством Скрипченко француз в каждом туре забивал, отдавал голевые передачи. Тогда эти двое и приглянулись Мирчи Луческу.

По логике вещей, румынский тренер сине-бело-голубых должен был учесть особую мотивацию Цаллагова и Молло, выпустить их с первых минут. Луческу так и поступил. Прежде Молло ни разу не попадал в основу «Зенита», однако французу благоволила ещё и кадровая ситуация. Конкуренты словно сами освобождали ему место в стартовом составе: Олег Шатов заработал дисквалификацию из-за удаления в прошлом туре, а Александр Кокорин только-только восстановился после травмы.

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
13 мая 2017, суббота. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 – Дзюба – 1, 0:2 – Дзюба – 8, 0:3 – Гарсия – 35, 1:3 – Иванович – 55 (автогол)

Божин в помощь

«Крылья Советов» сегодня празднуют 75-летие клуба. По окончании встречи на стадионе «Металлург» запланировано выступление группы «Ленинград». Однако концерт петербургских гостей начался раньше, чем того хотели в Самаре. Его дал на футбольном поле «Зенит». Встреча началась с гола команды Луческу уже на первой минуте! Забил Артём Дзюба, который после матча на «Открытие Арене» пережил эмоциональный спад и смотрелся неубедительно. Центрфорвард оттёр от мяча защитника Сергея Божина и записал на свой счёт 11-й гол в чемпионате России. Молодой Божин, похоже, просто растерялся. Вскоре Дзюба оформил дубль на контратаке, получив пас от Виктора Жулиано. В этом эпизоде Божин и Шелдон Бато действовали несогласованно: россиян отпустил Дзюбу, а тринидадец неудачно исполнил офсайд. Более того, нападающий «Зенита» едва не сделал хет-трик к перерыву, когда принялся прессинговать оборону хозяев на пару с Молло. Француз отнял мяч на бровке у Божина, организовал выход два в один, но не сумел выдать точный пас Артёму.

Игра Молло в первом тайме производила двоякое впечатление. Йоан поучаствовал в нескольких опасных моментах у ворот Георгия Лория, тем не менее допустил ряд простых потерь в позиционных атаках, затягивая работу с мячом. Третий гол «Зенита» пришёл с углового, заработанного в том числе благодаря усилиям Молло. Лория промахнулся на выходе, а Дзюба сыграл хитро – перекинул мяч на Хави Гарсию. Испанец использовал редкую возможность зажечь собственное имя на табло.

Егоров не поверил Корниленко

Благодаря двум быстрым голам петербургской команды мы увидели открытый зрелищный футбол. Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв тоже не стоял без дела. Самарцы до перерыва нанесли ряд опасных дальних ударов, в частности, дважды Лунёва заставлял понервничать арендованный у ЦСКА Сергей Ткачёв. А Цаллагов огорчил Самару на 19-й минуте, вынеся мяч головой с линии своих ворот. Бато выиграл «воздух» после подачи углового и хорошо пробил.

В составе «Крыльев Советов» также есть бывшие игроки соперника: Корниленко, Вячеслав Зинков, начавшие игру на скамейке Евгений Башкиров и Милан Родич. Нападающий Корниленко стал участником самого спорного эпизода первого тайма. При счёте 0:2 он ворвался в штрафную Лунёва, а затем упал в борьбе с Доменико Кришито и Игорем Смольниковым. Александр Егоров имел основания назначить пенальти, так как защитники «Зенита» придерживали руками белоруса, но побрившийся налысо судья решил, что Корниленко всё-таки оказался на газоне по личной инициативе. В целом же гости справлялись с Корниленко. Зинков ещё до перерыва передал на поле эстафету Башкирову. Скприченко попробовал встряхнуть своих парней двойной заменой на 43-й минуте, отправив в раздевалку Зинкова и Срджана Мияйловича.

Вернуть команде своё лицо. 5 задач для менеджмента «Зенита»
Игра и результаты «Зенита» продолжают разочаровывать. Недовольство болельщиков достигло точки кипения. Что же делать руководству?

Лунёва пробил только Иванович

На вторую половину матча «Зенит» явно вышел расслабленным и был наказан за самоуспокоенность. «Крылья Советов», напротив, включились на полную мощь, здорово комбинировали по центру, а Корниленко становился всё более и более заметной фигурой возле чужой штрафной. Белорус отчаянно боролся, иногда перебарщивая с жёсткостью, умело подыгрывал партнёрам. Моменты у ворот Лунёва возникали с пугающей для Луческу регулярностью. Голкипер «Зенита» совершил пару-тройку блестящих сейвов, но рано или поздно по такой игре хозяева должны были забить. Это случилось на 55-й минуте. Цаллагов чуть-чуть нерасторопно действовал в единоборстве с противником, а Бранислав Иванович не закрыл зону для Джанни Бруно. Интересно, что Лунёв и тут отразил сложный удар, да ему не повезло. Мяч рикошетом попал в того же Ивановича, ставшего автором курьёзного автогола.

Молло в итоге получил час времени, после чего Луческу его поменял. Несложно догадаться, что француз был не очень-то доволен решением тренера. Игра между тем продолжилась в прежнем ключе. «Крылья Советов» агрессивно лезли вперёд, а зенитовцы не без проблем оборонялись, надеялись на контрвыпады. Голевые моменты возникали и у тех, и у других. Бруно и свежий Александр Зуев сотрясли мячом перекладину, Данни попал в штангу. Впрочем, голов самарские болельщики больше не дождались – у форвардов закончились патроны. «Зенит» по-прежнему в гонке за Лигу чемпионов, а «Крылья Советов» остались на 14-й позиции и борются за выживание.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 25
Теги
ФК Зенит ФК Крылья Советов Ибрагим Цаллагов Йоан Молло
Новости. Футбол
13 мая 2017, суббота
19:25 Сёмин: Лоськов неплохо тренировался. Посмотрим, сколько он выдержит
19:22 Роналдиньо: может быть, когда-нибудь проведу в Казани благотворительный матч
19:17 Цаллагов: пережил непонятные эмоции во время матча с «Крыльями», было нелегко
19:13 Лунёв: сегодня «Зенит», что называется, прорвало
19:05 Дзюба: после всех мучений сегодня для «Зенита» был мини-праздник
18:59 «Оренбург» объявил стартовый состав на матч с «Локомотивом»
18:58 «Ред Булл Зальцбург» в четвёртый раз подряд стал чемпионом Австрии
18:54 Тарханов: Фидлер сыграл в матче «Урал» — «Краснодар» на уколах
18:54 «Валенсия» с минимальным счётом победила «Эспаньол» в гостях
18:52 «Суонси» победил «Сандерленд», «Мидлсбро» проиграл «Саутгемптону»
18:52 «Крылья Советов» — «Зенит» — 1:3. Видеообзор матча
18:45 Шалимов: «Краснодар» в матче с «Уралом» пропустил дурацкий гол
18:35 «Локо» — «Оренбург»: Лоськов выйдет с первых минут и установит рекорд ЧР
18:31 Скрипченко: «Крылья Советов» доминировали во втором тайме матча с «Зенитом»
18:28 «Хоффенхайм» догнал «Боруссию» Д, «Ингольштадт» вылетел из Бундеслиги
18:24 «Бавария» со счётом 5:4 обыграла «РБ Лейпциг»
18:19 Луческу: «Крыльям Советов» в матче с «Зенитом» в какой-то мере не повезло
18:09 Луческу: у «Зенита» получилось повергнуть «Крылья Советов» в шок с первых минут
18:06 СПАЛ в следующем сезоне будет выступать в Серии A
18:06 Скрипченко: сохранили лицо в матче с «Зенитом», но «Крыльям» этого мало
18:00 Фидлер: «Урал» будет биться с «Локомотивом», но никакой принципиальности
17:54 «Зенит» благодаря победе над «Крыльями Советов» сократил отставание от ЦСКА
17:49 Павленко: «Урал» играл более дисциплинированно, чем «Краснодар», но недотерпел
17:48 Яя Туре: ненавижу дни рождения, чувствую себя моложе Стерлинга
17:37 Фанаты ломали забор, качали Комбарова и рвали сетку на сувениры. Фото из Перми
17:33 Боккетти: «Спартак» заслужил чемпионство
17:32 Самедов: «Спартак» обязан побеждать в оставшихся матчах, чтобы повторить рекорд
17:29 Видео: фанаты «Спартака» прорвались на поле после матча в Перми
17:29 И. Попов: не согласен, что у «Спартака» нет чемпионской игры
17:26 Глушаков: в спортивном плане «Спартаку» надо было выиграть — у нас есть амбиции
17:22 Гвардиола: отменённый гол Мареза? Вижу такое в первый или второй раз в жизни
17:22 Джикия: Каррера настраивал футболистов «Спартака» на победу в матче с «Амкаром»
17:17 «Крылья Советов» — «Зенит»: в Самаре установлен рекорд посещаемости сезона
17:00 Каррера собирается позвонить Конте, чтобы поздравить его с победой в АПЛ
16:50 Каррера — о прыжке Глушакова в толпу с машины: я могу и покруче исполнить!
16:47 Каррера заявил, что цель «Спартака» — набрать 72 очка в РФПЛ
16:43 Каррера: считаю, что «Амкар» заслужил ничью в матче со «Спартаком»
16:36 «Амкар»: фанаты «Спартака» устроили вакханалию на поле стадиона «Звезда»
16:30 Гаджиев: у Гасилина было столько моментов, сколько не было у всего «Спартака»
16:27 «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» и поднялся на третье место в таблице АПЛ
16:22 «Спартак» в первом матче в ранге чемпиона России обыграл «Амкар» в Перми
15:56 Сарри: было бы здорово отправиться в АПЛ после победы в серии А
15:54 Зидан: у «Реала» впереди три финала в Примере и один в Лиге чемпионов
15:41 Анчелотти: Конте не сделал чуда в «Челси», но заслуживает большого уважения
15:19 Роналду может избежать наказания за уклонение от уплаты налогов
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сколько ещё побед одержит "Спартак" до конца сезона?
3
3232 (29%)
2
3623 (33%)
1
1963 (18%)
0
2287 (21%)
Проголосовало: 11105
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+