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Денис Глушаков
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Егоров

«Мне понравилось, никто не раздавил». Спартаковцы — о прорыве фанов в Перми

Победа в Перми и прорыв фанатов на поле – в комментариях футболистов «Спартака».
13 мая 2017, суббота. 18:30. Футбол
С чемпионского похмелья. Как «Спартак» выиграл в Перми
Между чемпионством и главным праздником сезона «Спартак» сыграл в Перми полуторным составом, едва держась на ногах. Но снова победил.

Матч в Перми не оправдал ожидания скептиков: «Спартак» победил, продолжает идти к повторению рекорда в 72 очка за сезон, на радость болельщикам. Их на матч приехало несколько тысяч. После игры команда пошла петь и танцевать перед трибуной, а фанаты ринулись навстречу. Кордон был смят, и встреча с чемпионами состоялась – без потерь.

— Они аккуратно выбежали, поздравили нас. Всё-таки 16 лет прошло с последнего чемпионства. Думаю, это естественно, — отметил Георгий Джикия.

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— Вы на практически родном стадионе голевой передачей отметились.

— С Джано разыграли, хотел забить Хомичу правой ногой, не получилось, срезался мяч на Самедова и он всё исполнил. Очередную победу одержали. Бурная радость сейчас. На каждый матч выходим и бьёмся, не зависит от того, чемпионы мы или нет. Каррера настраивал на победу, несмотря на то что определённая ротация состава присутствовала.

Каррера: могу и покруче Глушакова исполнить!
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера – о минимальной победе красно-белых в Перми в первом матче после оформления чемпионства.

— Ожидали, что фанатов «Спартака» на матче будет больше, чем пермских? – вопрос Денису Глушакову.

— Да, мы к этому уже привыкли. Всегда как дома. Спасибо нашим болельщикам, всей армии красно-белых! Приехали люди из разных городов, мы подошли, от души поблагодарили их, всё спонтанно. Мне понравилось, никто не раздавил.

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— Какая у «Спартака» теперь цель?

— На игру с «Тереком» придёт полный стадион, надо порадовать публику. Какой смысл выходить на поле, если не играть на победу?!

— Психологически сейчас легко стало?

— Груз ответственности спал. В спортивном плане нам надо было выиграть – у нас есть амбиции. А так, погуляли, отдохнули, попраздновали. Играть лучше, чем просто тренировать, поэтому я с удовольствием принял участие в матче. Мы не забываем о футболе и хорошо готовились. Предполагали, что «Амкар» будет играть строго – здесь всегда тяжело.

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«Не Нольтрофеич». Главные видео о чемпионстве «Спартака»
Дождавшийся Федун, напуганный «Зенит», бешеный Глушаков, раздетый Фернандо, кричащий Каррера и другие моменты красно-белого счастья.

Ивелин Попов ответил, что не сомневается в том, что у «Спартака» — чемпионская игра.

— Подумаешь, много побед со счётом один ноль?! Это говорит о том, что мы здорово играем в обороне и забиваем свои моменты.

— Как сегодня настраивались?

— Все знают, что мы профессионалы. Играем за себя, «Спартак» — нашу семью. И в оставшихся матчах будем настраиваться только на победу. Матч с «Тереком»? Очень хорошо понимаем значимость этой игры, будем готовиться.

— Не было страшно, когда фанаты выбежали на поле?

— Это нормально. У всех отличные эмоции, это большой праздник для всех болельщиков «Спартака».

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Сальваторе Боккетти согласен с одноклубником.

— Когда ты выигрываешь, всегда найдутся те, кто скажет: тебе повезло с титулом, соперники были не очень и так далее. Это неправда! «Спартак» заслужил чемпионство.

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— Как вы встретили известие о золоте?

— Смотрел матч «Зенита» с «Тереком» дома. Когда раздался финальный свисток, это было просто супер! Сразу же пошли звонки и сообщения. Мы успели отпраздновать, но, думаю, праздник ещё не закончился.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак Денис Глушаков Ивелин Попов Сальваторе Боккетти Видео
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