«Сальва, снимай трусы»! Фанаты «Спартака» безумствуют с командой

«Слэм» с Каррерой, летающий Комбаров, голый Боккетти и проломленный забор – как пережить чемпионство в Перми.

Каррера готов прыгнуть с автобуса

— Денис Глушаков прыгал с машины в толпу. Вы так можете? – провоцировали Массимо Карреру после победы в Перми.

— С машины?! – переспросил он. – Пф-ф… Круче могу. Мы все так тяжело трудились, что сейчас можем устроить что угодно.

— И с чемпионского автобуса прыгнуть, да? – ввернул Леонид Трахтенберг. И, судя по выражению лица главного тренера, зря это сделал. Массимо так самодовольно ухмыльнулся, что показалось: хоть с автобуса, хоть с парохода в воду – где бы команда ни кутила.

Федун готов пить самогон из банки

Леонида Федуна тоже пытались сравнивать с Глушаковым. В эфире «Вечернего Урганта» на столе у ведущего появилась трехлитровая банка с «чудесным миллеровским напитком».

— Открою тайну — это самогон, — в очередной раз признался Денис.

— Леонид Арнольдович, может, вы рискнёте?! – спросил Ургант, достав три рюмки.

— Полковник запаса – только из банки! – сказал Федун, открыл жестяную банку и выпил, не поморщившись.

— Меня аж в пот бросило, — объяснял Ургант гримёрам после съёмки эпизода. Прозвучало это наигранно, и на минуту показалось, что в банке на самом деле была вода.

— Леонид Арнольдович, это правда самогон? – спросил я.

— Конечно! Хочешь, дыхну?!

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Дыхание Федуна подтвердили и сотрудники шоу. Банку переправляли автобусом из Ростова в ночь перед съёмками. Праздновал «Спартак» честно.

Глушаков и «Спартак» готовы побеждать

Глушаков в эфире «Урганта» пить отказался, сославшись на матч в Перми.

— Попраздновали немного, погуляли, но пора заканчивать, — объяснял он. – Ты не спортсмен, если не хочешь побеждать в каждом матче. Мы будем стараться набрать 72 очка.

О повторении рекорда 1999 года говорили и Боккетти, и Попов, и Джикия, и Самедов. Первый шаг команда уже сделала. «Спартак» выиграл у «Амкара» в столь тягучем матче, что Массимо Каррера первым делом признал, что хозяева заслужили ничью.

Фанаты готовы сломать ворота

Куда интереснее было наблюдать за сумасшествием на трибуне нового чемпиона страны. Начиналось всё типично – четыре тысячи человек проревели главный хит русского футбола.

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В конце первого тайма красиво горели файеры.

К концу матча казалось, что всё закончится мирно и спокойно. От сектора за воротами поле охраняла четырёхметровая клетка, дополнительный забор, стюарды и линия ОМОНа.

Но не был учтён простой факт: примерно 500 зрителей центральных трибун стадиона в Перми тоже болели за «Спартак». Первая сотня фанатов выбежала именно оттуда. Опешившие и облепленные людьми игроки интуитивно двинулись в сторону подтрибунки, но их развернул Артём Ребров.

— К фанатам, — послышался обрывок фразы, и через минуту команда уже прыгала через бортик за воротами.

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Каррера, Промес и остальные пели «Мы – чемпионы», они толкались с фанами в слэме и не отступили даже после того, как под напором толпы пали и четырёхметровая клетка, и забор, и самый несчастный в этот момент полицейский.

— Сальва, дай футболку, — требовали у Боккетти.

— Так у меня нет! – удивился он, стоя в термомайке.

— Тогда снимай трусы!

Сальва рассмеялся, и ему тут же помогли раздеться.

Дмитрия Комбарова качали на руках, Промесу чуть не сломали шею, обняв его полностью.

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Но ещё жёстче обошлись с воротами: штанги гнулись, сетка рвалась, и казалось, что стадиону конец, но…

— Ребята, пожалуйста, не ломайте их, — неожиданно вклинился простой работник «Амкара». Его просьба прозвучала так вежливо и жалобно, что два человека спрыгнули с перекладины, ещё один выпутался из сетки, а вся счастливая и безумная секта вернулась на трибуну. Нашествие чемпионов страны Пермь пережила достойно. Следующая остановка – Москва.