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175 лет назад 2016
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Дмитрий Лоськов сыграл в 28-м туре РФПЛ – «Локомотив» – «Оренбург»
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

10skov. Как «Локо» победил в прощальном матче Лоськова

Дмитрию Лоськову уже 43 года, а он снова сыграл за «Локомотив». Как это было.
13 мая 2017, суббота. 22:15. Футбол
Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
13 мая 2017, суббота. 19:30 МСК
Локомотив
Москва
4 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 – Ари – 37, 2:0 – Ари – 50, 3:0 – Михалик – 72, 4:0 – Фернандеш – 85

Очень давно в шкафах пылилась майка с номером 10 и фамилией Лоськов. И вот момент настал. Многие болельщики пришли на матч «Локо» – «Оренбург» именно в футболках с номером легендарного полузащитника. И даже надевали поверх остальной одежды, что не очень удобно.

Клуб тоже подготовился. Всё кричало, что это не обычный матч, а особенный для одного человека. В программке, конечно, Лоськов – и на обложке, и внутри.

Рядом со стадионом установили стенд с Лоськовым. Сфотографироваться захотели многие. Даже президент «Локомотива» Геркус. Он, кстати, старше всего на один год, хотя сразу и не скажешь.

«Богатырство не меряется возрастом, дело в силушке и кураже», – баннер болельщики посвятили… Ну вы догадались, кому. За несколько минут до матча диктор «Локомотива» объявлял основной состав хозяев. Еще никогда это не длилось так долго, потому что упомянуть пришлось все титулы Лоськова.

Дмитрий коснулся мяча на 12-й секунде матча. По стадиону сразу раздались аплодисменты. Хотя там была обычная передача головой – ничего особенного, а для многих зрителей — ценно. Лоськов вышел с капитанской повязкой и расположился на своей привычной позиции атакующего полузащитника.

Алексей Миранчук с первых минут разминался на бровке. Его замена на Лоськова была ожидаемой. Вопрос оставался только в том, на какой минуте замена случится. Коллеги прогнозировали от 10 до 20 минут. Дольше играть Лоськову тяжело — всё-таки 43 года.

«Этот Лоськов в компьютерной игре FIFA был бы с рейтингом 45», – написал мне сообщение давний знакомый. Дмитрий стал единственным футболистом, кто участвовал в 20 разных чемпионатах России. До этого дня на счету Лоськова и Семака было по 19 сезонов.

Это видео можно посмотреть на «Чемпионате»

«Великий капитан и чемпион, оле-ле, Дима Лоськов», – скандировали беспрерывно трибуны. Обычно фанатские песни длятся 2-4 минуты, а тут первые 10 минут не унимались. Песню не сбил даже удар «Оренбурга» в перекладину ворот Гилерме.

Судить об игре Лоськова достаточно сложно. Он и раньше выделялся не скоростью, а другими качествами. А теперь он и вовсе был самым медленным на поле. Все ждали если не пенальти, то хотя бы штрафного для именитого футболиста. Однако шанс ему так и не подвернулся.

На 13-й минуте Лоськов ушел. Капитанскую повязку он передал Гилерме. На поле появился Миранчук. Фанаты хлопали стоя. Аплодировали даже игроки «Оренбурга». Над стадионом раздался салют. Он, кажется, прозвучал впервые в истории арены в ходе матча. На этом всё. Легенда ушла с поля. По-видимому, теперь навсегда.

На бровке Лоськова ждал сын – Гриша. У него, кстати, точно такая же прическа, как у папы. Полузащитник потеребил сына за волосы и признался, что его эмоции не передать словами. В этот момент слёзы наворачивались. На фоне этого говорить о результате матча даже не хочется. Но придётся.

Это видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Ари забил и в первом, и во втором тайме. После второго гола бразилец поцеловал герб «Локо». Как после этого возвращаться в «Краснодар» – непонятно. На 71-й минуте болельщики выдали мощный перформанс. Одновременно на стадионе появилось немыслимое количество баннеров – около 70 штук. И тут «Локомотив» забил третий мяч. Кстати, отличился Михалик, чьё будущее в «Локо», скорее всего, определится в ближайшее время. На 86-й минуте Фернандеш установил окончательный счёт – 4:0. Однако в историю войдёт вовсе не разгромный результат, а 13 минут Лоськова.

Последний кадр этого матча: под песню «We are the champions» Лоськов с поля продемонстрировал недавно выигранный Кубок России.

Спасибо за всё, Лось!

Лоськов: «Я не гнался за рекордами, просто хотел провести прощальный матч»

После матча «Локомотив» – «Оренбург», в котором «железнодорожники» одержали победу со счётом 4:0, полузащитник красно-зеленых Дмитрий Лоськов пообщался с журналистами.

– Давно, наверное, не задавали этот вопрос, но какие у вас впечатление от игры?

– Результат на табло, – признался Лоськов. — Говорить что-то ещё будет лишним. Хороший матч, 4:0 победили, играли спокойно и размеренно. Двигаемся дальше, готовимся к следующей игре.

– Нервничали перед игрой?

– Спорное чувство, когда ещё был футболистом. Всегда нервничаешь перед любой игрой. Если нет, то пора заканчивать. Но нервы только до первого свистка арбитра, до первого касания мяча. Потом ты весь погружаешься в игру и забываешь об этом.

– У вас с Семаком по 19 сезонов. Обсуждали с ним тот факт, что можете его обогнать?

– Нет, не обсуждали. Я думаю, что он за рекордами, как и я, не гнался. Для меня на первом месте было провести прощальный матч и сыграть его на своём стадионе при своих болельщиках. Всё прошло как нельзя лучше.

– Сказали, что хотите попрощаться с болельщиками как игрок и поздороваться как тренер. Как бы вы могли себя охарактеризовать как тренера?

– Я только учусь.

– Как вам атмосфера сегодняшнего матча?

– Это было особенно! Болельщики всю игру поддерживали и команду, и Юрия Палыча. Хотелось бы, чтобы так было всегда, в каждой игре.

– Вы сказали, что если не волнуешься перед матчем, то надо заканчивать. Вы – волновались. Так может не надо заканчивать?

– Да нет, у нас хорошие молодые футболисты. Те же Миранчуки, например. Приходит их время.

– Заранее было оговорено, что вы отыграете чуть больше 10 минут?

– Был вариант либо выходить в самом начале, либо в самом конце. Мы решили, что неизвестно, как будет складываться игра. Конечно, после матча можно сказать, что мог бы выйти и в конце и сыграть чуть подольше.

– Вы чувствуете себя готовым к тому, чтобы играть больше?

– Нет, хватит (смеется).

– Перед игрой собирали футболистов в круг и что-то им говорили. Что?

– Это секрет.

Отдельно в конце пресс-конференции Дмитрий Лоськов обратился к болельщикам «железнодорожников»:

– Спасибо большое болельщикам! Я даже пропустил третий гол, пока читал все баннеры, которые были посвящены Сёмину. Сегодня на стадионе было что-то невероятное!

Григорий Телингатер, Алина Матинян

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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