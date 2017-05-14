Прощальный матч Лоськова, прощальный репортаж Уткина. Обзор дня

Дмитрий Лоськов простился с футболом, Василий Уткин прервал деятельность футбольного комментатора. Об этом и другом – в обзоре новостей дня.

Уткин: я прекращаю деятельность футбольного комментатора на телевидении

Российский спортивный журналист Василий Уткин объявил о завершении карьеры футбольного комментатора на телевидении.

«Я прекращаю деятельность футбольного комментатора на телевидении на неопределённый срок. Это осознанный шаг, я думал об этом полгода. Мне нужны другие вызовы в профессии. Футбольным телекомментатором невозможно быть, когда ты не востребован. Раз так всё складывается, пусть так и будет, что же теперь делать», — приводит слова Уткина «Спорт FM».

Уткин являлся главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года. С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016-го был сотрудником телеканала «Матч ТВ». С 3 марта 2016 года — комментатор телеканала Eurosport. С 15 июля был назначен на должность креативного директора сети пабов «Джон Донн».

Прощание Уткина с телезрителями в прямом эфире можно посмотреть в «Инстаграме».

«Спартак» в первом матче в ранге чемпиона России обыграл «Амкар» в Перми

В субботу, 13 мая, в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» в Перми одержал победу с минимальным счётом над «Амкаром».

Единственный гол красно-белые забили в начале второго тайма — на 50-й минуте мяч в ворота пермской команды переправил Александр Самедов.

Подопечные Массимо Карреры проводили первый матч в статусе сильнейшего клуба страны.

«Спартак», ставший чемпионом России досрочно, набрал 66 очков, а «Амкар» (34) — 10-й.

«Локомотив» разгромил «Оренбург» в прощальном матче Лоськова

В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» в Москве со счётом 4:0 разгромил «Оренбург».

Этот матч был прощальным для легендарного полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова. 43-летний ветеран вывел «железнодорожников» на игру с капитанской повязкой и был заменён на 13-й минуте.

Открыть счёт «Локомотив» сумел ближе к концу первого тайма — на 37-й минуте Ари вывел хозяев поля вперёд. Через пять минут после начала второго тайма бразилец сумел оформить дубль. На 72-й минуте отличился Тарас Михалик, а на 85-й точку поставил Мануэл Фернандеш, в активе которого также две голевые передачи.

В таблице российского чемпионата «Локомотив» (39 очков) располагается на седьмой строчке, а «Оренбург» (26) — на 13-й.

«Краснодар» на 92-й минуте ушёл от поражения в матче с «Уралом»

«Урал» упустил победу над «Краснодаром» в матче 28-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и завершилась со счётом 1:1.

На 42-й минуте Роман Емельянов прорвался на край штрафной и прострелил во вратарскую, где в подкате в свои ворота мяч срезал Налдо. В концовке Вандерсон сыграл на Юрия Газинского к штрафной «Урала», тот в одно касание подправил мяч мимо защитников на Виктора Классона, который вывалился на голкипера и пробил в ближний угол.

«Краснодар» (46 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице, опережая «Ростов» с «Тереком» на четыре балла и сыграв на матч больше. «Урал» (30) поднялся на 11-ю строчку.

«Зенит» благодаря победе над «Крыльями Советов» сократил отставание от ЦСКА

В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» в Самаре со счётом 3:1 обыграл местные «Крылья Советов».

«Зенит» быстро открыл счёт — уже на 1-й минуте отличился Артём Дзюба. Гости полностью завладели преимуществом, и уже на 8-й минуте Дзюба оформил дубль. За 10 минут до конца первого тайма Хави Гарсия сделал счёт 3:0. Во втором тайме хозяева счёт размочили — мяч оказался в воротах от Бранислава Ивановича.

Занимающий третье место в таблице РФПЛ «Зенит» сократил отставание от идущего вторым ЦСКА до одного очка, а «Крылья Советов» располагаются на 14-й строчке.

«Бавария» со счётом 5:4 обыграла «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» уступил «Баварии» в матче 33-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась со счётом 4:5.

У «быков» голами отметились Марсель Забитцер, Юссуф Поульсен и Тимо Вернер, оформивший дубль. В составе мюнхенской команды забивали Тьяго Алькантара, Давид Алаба, Роберт Левандовски, у которого два мяча, а также Арьен Роббен, забивший победный гол на 95-й минуте.

«РБ Лейпциг» (66 очков), несмотря на поражение, гарантировал себе второе место по итогам сезона в Бундеслиге. «Бавария» (79) ещё в позапрошлом туре досрочно выиграла чемпионат.

«Арсенал» победил «Сток» и приблизился к «Ливерпулю» на расстояние одного очка

«Арсенал» одержал победу над «Сток Сити» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365 — Британниа» и завершилась со счётом 4:1 в пользу «канониров».

Дубль в составе лондонской команды оформил Оливье Жиру, по одному мячу на свой счёт записали Алексис Санчес и Месут Озил. Единственный гол за «гончаров» забил Питер Крауч.

«Арсенал», занимающий пятое место в таблице АПЛ, набрал 69 очков и приблизился на расстояние одного балла к «Ливерпулю» (70), который идёт четвёртым. «Сток» (41) находится на 13-й позиции.