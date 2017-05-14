Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Дмитрий Лоськов и Гилерме
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

Прощальный матч Лоськова, прощальный репортаж Уткина. Обзор дня

Дмитрий Лоськов простился с футболом, Василий Уткин прервал деятельность футбольного комментатора. Об этом и другом – в обзоре новостей дня.
14 мая 2017, воскресенье. 00:15. Футбол

Уткин: я прекращаю деятельность футбольного комментатора на телевидении

Российский спортивный журналист Василий Уткин объявил о завершении карьеры футбольного комментатора на телевидении.

«Я прекращаю деятельность футбольного комментатора на телевидении на неопределённый срок. Это осознанный шаг, я думал об этом полгода. Мне нужны другие вызовы в профессии. Футбольным телекомментатором невозможно быть, когда ты не востребован. Раз так всё складывается, пусть так и будет, что же теперь делать», — приводит слова Уткина «Спорт FM».

Уткин являлся главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года. С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016-го был сотрудником телеканала «Матч ТВ». С 3 марта 2016 года — комментатор телеканала Eurosport. С 15 июля был назначен на должность креативного директора сети пабов «Джон Донн».

Прощание Уткина с телезрителями в прямом эфире можно посмотреть в «Инстаграме».

«Спартак» в первом матче в ранге чемпиона России обыграл «Амкар» в Перми

В субботу, 13 мая, в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» в Перми одержал победу с минимальным счётом над «Амкаром».

Единственный гол красно-белые забили в начале второго тайма — на 50-й минуте мяч в ворота пермской команды переправил Александр Самедов.

Подопечные Массимо Карреры проводили первый матч в статусе сильнейшего клуба страны.

«Спартак», ставший чемпионом России досрочно, набрал 66 очков, а «Амкар» (34) — 10-й.

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
13 мая 2017, суббота. 14:30 МСК
Амкар
Пермь
0 : 1
Спартак
Москва
0:1 – Самедов – 50

«Локомотив» разгромил «Оренбург» в прощальном матче Лоськова

В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» в Москве со счётом 4:0 разгромил «Оренбург».

Этот матч был прощальным для легендарного полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова. 43-летний ветеран вывел «железнодорожников» на игру с капитанской повязкой и был заменён на 13-й минуте.

Открыть счёт «Локомотив» сумел ближе к концу первого тайма — на 37-й минуте Ари вывел хозяев поля вперёд. Через пять минут после начала второго тайма бразилец сумел оформить дубль. На 72-й минуте отличился Тарас Михалик, а на 85-й точку поставил Мануэл Фернандеш, в активе которого также две голевые передачи.

В таблице российского чемпионата «Локомотив» (39 очков) располагается на седьмой строчке, а «Оренбург» (26) — на 13-й.

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
13 мая 2017, суббота. 19:30 МСК
Локомотив
Москва
4 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 – Ари – 37, 2:0 – Ари – 50, 3:0 – Михалик – 72, 4:0 – Фернандеш – 85

«Краснодар» на 92-й минуте ушёл от поражения в матче с «Уралом»

«Урал» упустил победу над «Краснодаром» в матче 28-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и завершилась со счётом 1:1.

На 42-й минуте Роман Емельянов прорвался на край штрафной и прострелил во вратарскую, где в подкате в свои ворота мяч срезал Налдо. В концовке Вандерсон сыграл на Юрия Газинского к штрафной «Урала», тот в одно касание подправил мяч мимо защитников на Виктора Классона, который вывалился на голкипера и пробил в ближний угол.

«Краснодар» (46 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице, опережая «Ростов» с «Тереком» на четыре балла и сыграв на матч больше. «Урал» (30) поднялся на 11-ю строчку.

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
13 мая 2017, суббота. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 – Налдо – 42 (автогол), 1:1 – Классон – 90+2

«Зенит» благодаря победе над «Крыльями Советов» сократил отставание от ЦСКА

В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» в Самаре со счётом 3:1 обыграл местные «Крылья Советов».

«Зенит» быстро открыл счёт — уже на 1-й минуте отличился Артём Дзюба. Гости полностью завладели преимуществом, и уже на 8-й минуте Дзюба оформил дубль. За 10 минут до конца первого тайма Хави Гарсия сделал счёт 3:0. Во втором тайме хозяева счёт размочили — мяч оказался в воротах от Бранислава Ивановича.

Занимающий третье место в таблице РФПЛ «Зенит» сократил отставание от идущего вторым ЦСКА до одного очка, а «Крылья Советов» располагаются на 14-й строчке.

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
13 мая 2017, суббота. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 – Дзюба – 1, 0:2 – Дзюба – 8, 0:3 – Гарсия – 35, 1:3 – Иванович – 55 (автогол)

«Бавария» со счётом 5:4 обыграла «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» уступил «Баварии» в матче 33-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась со счётом 4:5.

У «быков» голами отметились Марсель Забитцер, Юссуф Поульсен и Тимо Вернер, оформивший дубль. В составе мюнхенской команды забивали Тьяго Алькантара, Давид Алаба, Роберт Левандовски, у которого два мяча, а также Арьен Роббен, забивший победный гол на 95-й минуте.

«РБ Лейпциг» (66 очков), несмотря на поражение, гарантировал себе второе место по итогам сезона в Бундеслиге. «Бавария» (79) ещё в позапрошлом туре досрочно выиграла чемпионат.

Германия - Бундеслига. 33-й тур
13 мая 2017, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
4 : 5
Бавария
Мюнхен
1:0 – Забитцер – 2, 1:1 – Левандовски – 17 (пен), 2:1 – Вернер – 29 (пен), 3:1 – Поульсен – 47, 3:2 – Алькантара – 60, 4:2 – Вернер – 65, 4:3 – Левандовски – 84, 4:4 – Алаба – 90+1, 4:5 – Роббен – 90+5

«Арсенал» победил «Сток» и приблизился к «Ливерпулю» на расстояние одного очка

«Арсенал» одержал победу над «Сток Сити» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365 — Британниа» и завершилась со счётом 4:1 в пользу «канониров».

Дубль в составе лондонской команды оформил Оливье Жиру, по одному мячу на свой счёт записали Алексис Санчес и Месут Озил. Единственный гол за «гончаров» забил Питер Крауч.

«Арсенал», занимающий пятое место в таблице АПЛ, набрал 69 очков и приблизился на расстояние одного балла к «Ливерпулю» (70), который идёт четвёртым. «Сток» (41) находится на 13-й позиции.

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
13 мая 2017, суббота. 19:30 МСК
Сток Сити
Сток-он-Трент
1 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 – Жиру – 42, 0:2 – Озил – 55, 1:2 – Крауч – 67, 1:3 – Санчес – 76, 1:4 – Жиру – 80
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Обзор главных событий дня
Новости. Футбол
14 мая 2017, воскресенье
00:22 Молло: не знаю, останусь ли я в «Зените», надо у агента спрашивать
00:19 Жиру: буду большим фанатом «Вест Хэма» в матче с «Ливерпулем»
00:15 Энрике: «Барселона» настроена на победу в чемпионате и Кубке Испании
00:03 Майка Лоськова передана в музей «Локомотива»
00:02 Стерлинг: в матче с «Лестером» удача наконец-то улыбнулась «Манчестер Сити»
13 мая 2017, суббота
23:59 Суарес: я плакал и не верил, что попаду в «Барселону» после укуса Кьеллини
23:42 Гол Деулофеу на 88-й минуте спас «Милан» от поражения в матче с «Аталантой»
23:41 АПОЭЛ в пятый раз подряд выиграл чемпионат Кипра
23:40 Рауль и Роналду посетили теннисный матч между Надалем и Джоковичем в Мадриде
23:22 Тухель: Вайгль играет на ключевой позиции, заменить его будет крайне тяжело
23:13 Лам: в первом тайме игра нравилась зрителям, но не «Баварии»
23:10 Прощальный матч Лоськова посетили 10177 зрителей
23:02 Гилерме: Лоськов – величайший футболист в истории «Локомотива»
23:01 Экс-игрок «Реала» и «Барселоны» Хаджи привёл «Вииторул» к чемпионству в Румынии
22:56 Игроки «Локомотива» совершили круг почёта с кубком России. Фото из Черкизово
22:48 Ари: теперь нужно взять у Лоськова автограф
22:36 Фернандеш: Лоськова ни с кем не сравнить — никто столько не сделал для «Локо»
22:32 Мартынович: до стадиона в Екатеринбурге ехать 20 минут, «Краснодар» потратил 50
22:31 Лоськов: был вариант выйти в конце, но неизвестно, как складывалась бы игра
22:29 Венгер: гол рукой вернул «Сток» в игру в матче с «Арсеналом»
22:25 Пике попал в больницу с вирусом желудочного гриппа
22:22 «Амкар» — «Спартак» — 0:1. Видеообзор матча
22:20 Тарасов: если будут такие результативные матчи, Лоськов «Локомотиву» ещё поможет
22:16 Видео: игроки «Спартака» отметили победу над «Амкаром» в самолёте
22:12 Селихов хотел бы сыграть в Лиге чемпионов за «Спартак» против «ПСЖ» и «Баварии»
22:11 Дзюба: «Зенит» тяжело воспринял потерю шансов на чемпионство
22:08 «Бенфика» стала чемпионом Португалии в четвёртый раз подряд
22:05 Селихов: Ребров играл очень уверенно, «Спартаку» не надо было ничего менять
22:02 Сёмин: победой над «Оренбургом» «Локо» поздравил Лоськова с окончанием карьеры
22:00 Хазенхюттль: 75 минут играли как победители против лучшей команды Германии
21:54 Каррера: «Спартак» всегда играет на победу
21:53 Уткин: я прекращаю деятельность футбольного комментатора на телевидении
21:45 Тренер «Спартака» сдержал обещание побриться налысо в случае чемпионства
21:44 Евдокимов: Лоськов за 13 минут ни разу мяч не потерял, это хороший футболист
21:34 Сёмин: может, Лоськов решит и дальше играть, посмотрим
21:32 Евдокимов: так за выживание не борются, вышли в футбольчик поиграть
21:29 Давид Луис: если я скажу, что не думаю о золотом дубле, то солгу
21:20 «Арсенал» победил «Сток» и приблизился к «Ливерпулю» на расстояние одного очка
21:20 «Локомотив» разгромил «Оренбург» в прощальном матче Лоськова
21:13 Фанаты «Локомотива» по случаю юбилея Сёмина развернули 70 баннеров
21:01 «Лацио» потерпел поражение в матче с «Фиорентиной»
20:55 Полузащитник сборной Германии Вайгль из-за травмы пропустит Кубок конфедераций
20:49 Ари стал четвёртым игроком, забившим не менее 10 голов в РФПЛ-2016/17
20:44 Анчелотти — о матче «РБ Лейпциг» — «Бавария»: это была сумасшедшая игра
20:44 Митрюшкин провёл сухой матч в составе «Сьона», победившего вдесятером
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Где трудоустроится Леонид Слуцкий?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+