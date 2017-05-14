nightfly:
— Английский Слуцкого позволяет свободно общаться с Мутко.
blastomagrao:
— Инфантино: английский Мутко позволяет ему думать, что он говорит по-английски.
alex-s:
— Прямо диалог из боевика 90-x, с гнусавым переводчиком)
nobrainnopain:
— Дай бог, чтобы срослось, будет интересно посмотреть на Лёню в открытом космосе.
emran:
— Хирург: Ибра в прекрасной форме и ещё много лет будет гонять со мной на байке.
rustem_ufa:
— Индийский вратарь спел песнь о своей невиновности.
justas:
— Пауревич: вдалеке Акинфеев маленький, а вблизи большой.
zxcvbnxz:
— Он тут как продавец маек в палатке на рынке.
Kaktus:
— Ждём фото Кокорина в футболке с Генрихом IV.
194119452017:
— Владелец помятой машины: хорошо, что за нас не играет тот вратарь с пирогом.
nyx1an:
— Леонид Трофеич!
igor-arh:
— Любой бюджет — в клочья просто!!!
bjanka:
— Представитель китайского клуба заявил: «Нам обещали зелёное чудовище, разрывающее форму».
wtf777:
— В Швеции, конечно, жуткие тюрьмы, в приставку поиграть ночью невозможно, а если режим нарушил — Интернет отключат.
olelukk:
— Ограничат до 20 Мб/с.
qqq777:
— До 64 кбит) Мой первый безлимит в 2008-м.
justas:
— В ШИЗО вообще диал-ап, лучше туда не попадать.