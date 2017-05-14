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175 лет назад 2016
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Леонид Слуцкий
Фото: РИА Новости
Текст: Галина Козлова

«Английский Слуцкого позволяет свободно общаться с Мутко»

Английский Леонида Слуцкого, коллекция футболок Месси и чёрная икра для Леонида Федуна – в лучших комментариях читателей «Чемпионата».
14 мая 2017, воскресенье. 09:00. Футбол
Агент Слуцкого: английский Леонида позволяет ему свободно общаться на любые темы

nightfly:

— Английский Слуцкого позволяет свободно общаться с Мутко.

blastomagrao:

— Инфантино: английский Мутко позволяет ему думать, что он говорит по-английски.

Фернандо Торрес — Роналду: что с тобой происходит, клоун?

alex-s:

— Прямо диалог из боевика 90-x, с гнусавым переводчиком)

Источник: Слуцкий – кандидат номер один на пост главного тренера «Уотфорда»

nobrainnopain:

— Дай бог, чтобы срослось, будет интересно посмотреть на Лёню в открытом космосе.

Хирург: Ибрагимович находится в превосходной форме и может играть ещё много лет

emran:

— Хирург: Ибра в прекрасной форме и ещё много лет будет гонять со мной на байке.

Индийский вратарь, попавшийся на допинге, обвинил в случившемся сироп от кашля

rustem_ufa:

— Индийский вратарь спел песнь о своей невиновности.

Пауревич: Акинфеев такой маленький, а перед пенальти казалось, что он как Нойер

justas:

— Пауревич: вдалеке Акинфеев маленький, а вблизи большой.

Месси показал свою коллекцию футболок других игроков

zxcvbnxz:

— Он тут как продавец маек в палатке на рынке.

Сёмин: у Алиева с Милевским вышло примерно так, как у Генриха IV

Kaktus:

— Ждём фото Кокорина в футболке с Генрихом IV.

Глушаков: второй помятый автомобиль был моим, но ничего страшного

194119452017:

— Владелец помятой машины: хорошо, что за нас не играет тот вратарь с пирогом.

Федун: любовь не продаётся, а «Спартак» — моя самая искренняя любовь многие годы

nyx1an:

— Леонид Трофеич!

Мутко – Дмитрию Медведеву: мы всех порвём в футболе!

igor-arh:

— Любой бюджет — в клочья просто!!!

Два шведа отправились в тюрьму за обман «Шанхай СИПГ» во время перехода Халка

bjanka:

— Представитель китайского клуба заявил: «Нам обещали зелёное чудовище, разрывающее форму».

wtf777:

— В Швеции, конечно, жуткие тюрьмы, в приставку поиграть ночью невозможно, а если режим нарушил — Интернет отключат.

olelukk:

— Ограничат до 20 Мб/с.

qqq777:

— До 64 кбит) Мой первый безлимит в 2008-м.

justas:

— В ШИЗО вообще диал-ап, лучше туда не попадать.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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