Бизнес семьи Поццо. В какую команду может перейти Леонид Слуцкий

Источник: Слуцкий – кандидат номер один на пост главного тренера «Уотфорда»

«Уотфорд» — клуб не самый популярный сейчас и лишённый великого прошлого. Самым интересным отрезком в истории «шершней» считается период, когда они принадлежали Элтону Джону. Известный певец купил любимый клуб в середине 70-х, позвал тренера Грэма Тейлора, поднял «Уотфорд» из четвёртого дивизиона до второго места в первом дивизионе. Кроме серебряных медалей в активе того «Уотфорда» ещё и финал Кубка Англии.

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Владельцы

В наше время клуб принадлежит семье Поццо. Джампаоло Поццо известен тем, что это едва ли не единственный человек, который умудряется систематически зарабатывать в современном футболе. Он купил «Удинезе» в 80-х, делал достаточно громкие для середняка трансферы, а в середине 90-х в клуб пришёл его сын Джино Поццо и изменил скаутскую службу. С тех пор «Удинезе» искал молодых талантливых игроков с целью выгодной перепродажи. Заодно пошли вверх спортивные результаты: в 1998 году молодая команда с Оливером Бирхоффом, Томасом Хельвегом и Марсио Аморозо под руководством Альберто Дзаккерони заняла третье место в Серии А. С тех пор «Удинезе» выиграл Кубок Интертото, ещё раз финишировал третьим в чемпионате и за последние 10 лет продал игроков на 400 млн евро. Среди них Алексис Санчес, Самир Ханданович, Антонио Кандрева, Роман Ерёменко, Хуан Куадрадо, Квадво Асамоа и так далее.

К чему этот абзац, посвящённый «Удинезе» и Джино Поццо? Именно на итальянском клубе отработана схема, которую пытаются внедрить в других странах. В частности, в Испании, где была куплена «Гранада». Но на трансферах заработать не удалось, а содержать клуб в качестве полигона для «обкатки» молодых игроков «Удинезе» оказалось нерентабельно – и «Гранаду» перепродали китайцам. Затем семья купила английский «Уотфорд», причём именно Джино Поццо осуществляет повседневный контроль над клубом.

Тренер

Тренирует «Уотфорд» ещё один итальянец - Вальтер Мадзарри. Человек, который в своё время пошумел с «Наполи», создав связку Лавесси – Кавани (из глубины их поддерживал Марек Гамшик). Он рассорился с Аурелио Де Лаурентисом и ушёл в «Интер», а «Наполи», позвав Рафу Бенитеса, чтобы выйти на новый уровень, стал слабее и только с Сарри вернулся на вторую роль в Италии. А у Мадзарри не заладилось в «Интере»: его любимая система 3-5-2 не подходила под состав. В общем, разрыв тренера с «Наполи» никому не принёс пользы.

По итогам последних девяти месяцев ни один футболист в «Уотфорде» не стал дороже оцениваться в Transfermarkt.

Мадзарри перебрался в Англию прошлым летом вместе с большой командой помощников: Николой Фрусталупи (заместителем и доверенным лицом), Клаудио Нитти, Лукой Виджиани и другими. Он приобрёл в «Уотфорд» несколько знакомых футболистов, которые должны были стать проводниками идей нового тренера. Это Мигель Бритос, Камило Сунига и Валон Бехрами, с которыми он работал в «Наполи». В то же время Хосе Холебас, Роберто Перейра, Мауро Сарате и Стефано Окака Чука были трансферными целями Мадзарри ещё в Италии. Другими заметными новичками стали Айзек Саксесс, Мбайе Ньянг и Дэрил Янмат. Несмотря на продажу Одиона Игало в Китай, клуб Поццо потратил больше, чем заработал, – редчайший случай. В общем, условия работы для Мадзарри оказались максимально комфортными.

Фото: Reuters

Команда

Но результат его работы трудно назвать успехом. Проблем несколько. Во-первых, итальянец так и не выучил английский язык. Его можно понять: команда в «Уотфорде» на редкость интернациональная, но в общении с журналистами он предстаёт не в лучшем свете. Второе — работа медицинского штаба. Медиков Мадзарри привёз своих, и «Уотфорд» на протяжении всего сезона страдает от травм и рецидивов. Регулярные травмы Валона Бехрами, Роберто Перейры и Дэрила Янмата помешали тренеру создать костяк команды, хотя он не любитель ротации. Вынужденные изменения коснулись всех линий, в том числе обороны. Только Себастьян Прёдль и Хосе Холебас отыграли больше 30 матчей, а Крейг Кэткарт и Кристиан Кабазель не от хорошей жизни наиграли 33 выхода на поле на двоих.

Под управлением Джино Поццо «Удинезе» за последние 10 лет продал игроков на 400 млн евро.

Необходимость постоянно менять стартовый состав привела к тому, что Мадзарри даже отказался от любимой схемы с тремя защитниками. Всю зиму команда отыграла по схеме 4-3-3 и, кстати, тогда держалась на 9-10-м месте. Но верность тренера своей модели взяла верх. Серия из недавних четырёх поражений подряд, после которой заговорили об увольнении, случилась на фоне игры в три защитника.

В полузащите бессменным игроком основы стал Этьен Капу: он занял место травмированного Валона Бехрами, а потом стал ключевым звеном команды. Техничный француз часто обостряет игру, делает забросы на ход Трою Дини и отдаёт больше пасов, чем любой другой игрок «Уотфорда», он уже забил шесть голов. Капу можно назвать лидером команды. Неплохой сезон провёл Холебас: на счету греческого латераля два гола и четыре голевых паса в сезоне. Это типично для команд Мадзарри – в «Наполи» у него на фланге был хорош Сунига, в «Интере», пока команда не развалилась – японец Юто Нагатомо.

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Кроме Себастьяна Прёдля, Этьена Капу и Хосе Холебаса в «Уотфорде» выделяется, естественно, Трой Дини. С 10 голами он лучший бомбардир команды, кроме того англичанин сделал четыре голевых паса. Но это всё равно хуже, чем в прошлом сезоне, когда он в связке с Одионом Игало набрал по системе «гол+пас» 20 баллов. Кстати, сохранить эффективность связки Мадзарри не удалось: Игало забил всего раз в 15 матчах и его уход в Китай в январе не ослабил команду. Год назад такое себе трудно было представить.

«Уотфорд» при Мадзарри неплохо бодается, любит играть навесами, но слаб в контроле мяча и в позиционных атаках. Команда забила всего 22 гола с игры, причём почти половину из них из-за пределов штрафной площадки. Техники явно не хватает. С другой стороны, клуб фактически ещё в апреле обезопасил себя от вылета, а именно это было задачей-минимум.

Фото: Reuters

Зачем «Уотфорду» что-то менять

Конечно, важная причина разочарования владельцев «Уотфорда» не серия поражений, «плохая» схема или отсутствие голов после комбинаций. Всё проще: в последние 15 лет футбольный клуб для них – источник заработка. Удачным сезоном считается тот, в котором удалось вырастить ещё пару игроков для выгодной продажи. По итогам последних девяти месяцев ни один футболист в «Уотфорде» не стал дороже оцениваться в Transfermarkt. Интерес к Трою Дини и другим лидерам со стороны топ-клубов отсутствует даже на уровне слухов. Владельцев вряд ли устроит сезон, в котором никто в команде не блеснул и не заработал себе имя: ведь именно на этом строится их работа в футболе.

При Вальтере Мадзарри «Уотфорд» забил всего 22 гола с игры, причём почти половину из них из-за пределов штрафной площадки. Техники явно не хватает.

Стеснённые условия работы и вероятность продажи лидеров – условия, к которым Леонид Слуцкий привык в России. Отличием станет то, что у «Уотфорда» достаточно средств, чтобы заменить ушедших футболистов без потери качества. Да, это новая культурная среда, поэтому никаких гарантий успеха быть не может, но по базовым условиям клуб выглядит достаточно знакомым, релевантным опыту работы Слуцкого, здесь можно адаптироваться.