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Антонио Конте
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

«Спартак» рациональнее, чем «Юве» и «Челси». Кто в Европе любит счёт 1:0

Минимальная победа со счётом 1:0 стала визитной карточкой Массимо Карреры. Антонио Конте и Массимилиано Аллегри завидуют.
14 мая 2017, воскресенье. 12:30. Футбол
С чемпионского похмелья. Как «Спартак» выиграл в Перми
Между чемпионством и главным праздником сезона «Спартак» сыграл в Перми полуторным составом, едва держась на ногах. Но снова победил.

«Спартак» установил новый российский рекорд по победам со счётом 1:0 в ходе чемпионата. Теперь у красно-белых 11 таких побед за 28 туров, то есть 39% процентов своих матчей команда Массимо Карреры выигрывает за счёт одного-единственного забитого мяча. Потрясающая цифра! А как часто в этом сезоне встречаются 1:0 у лидеров и чемпионов других европейских лиг? Давайте взглянем и сравним.

«Барселона»: 5%

Лидер чемпионата Испании «Барселона» одержала 26 побед за 36 матчей. При этом каталонцы только дважды выигрывали по 1:0. Исход встречи в Бильбао решил единственный точный удар Ивана Ракитича на 21-й минуте, а победу над «Гранадой» принёс мяч Рафиньи в начале второго тайма. Взять золото Примеры может и «Реал», у которого столько же очков при игре в запасе. Команда Зинедина Зидана тоже выиграла 26 матчей, но счёт 1:0 не попадается вообще ни разу! Мадрид и «Барселоне» подпортил эту статистику, уйдя от поражения на «Камп Ноу» на 90-й минуте благодаря голу Серхио Рамоса.

«Барса» или Мадрид? Расклады на финише «золотой гонки» в Примере
«Реал» и «Барса» имеют равное количество очков после 36-го тура Примеры. Оцениваем ситуацию в чемпионской гонке на финише сезона.

«Монако»: 5%

Полуфиналист Лиги чемпионов близок к завоеванию титула в чемпионате Франции. У «Монако» на сегодняшний день 27 побед в 35 турах Лиги 1. В стиле «Спартака» Карреры монегаски одолели своих противников дважды. Для того чтобы переиграть «Нант» в гостях, хватило гола Габриэла Бошилья на 25-й минуте, кроме того, месяц назад единственный точный выстрел Радамеля Фалькао на исходе часа встречи обеспечил «Монако» успех в выездной игре с «Анже». Зато побед типа 4:0, 5:0 или 7:0 у команды Леонарду Жардима набралось целых семь штук.

«Андерлехт»: 8%

В Бельгии чемпионат разделён на два этапа – групповой турнир и плей-офф. У лидера турнира «Андерлехта» набралось 22 победы за 37 матчей. В трёх случаях бывший еврокубковый противник «Ростова» и «Зенита» брал верх со счётом 1:0. В прошлом октябре в течение двух недель голы лучшего бомбардира Лукаша Теодорчика незадолго до финального свистка помогали «Андерлехту» отнять три очка в Льеже у «Стандарда» и дома у «Локерена». Ещё одной минимальной победы команда Рене Вайлера добилась уже в чемпионском плей-офф над «Остенде».

«Фейеноорд»: 12%

Экс-игрок «Барселоны» Джованни ван Бронкхорст близок к тому, чтобы вернуть «Фейеноорд» на вершину голландского футбола спустя 18 лет. Чем-то история клуба из Роттердама напоминает спартаковскую. Сыграно 33 матча, в которых «Фейеноорд» одержал 25 побед. Скупость на голы вообще-то не свойственна чемпионату Нидерландов, однако четыре раза лидер выигрывал по 1:0. Особенно приятно было сразить в рациональной манере ПСВ в Эйндховене. Тогда дело сделал гол бразильского защитника Эрика Боттежина на 82-й минуте.

«Бавария»: 12%

В этом туре чемпион Бундеслиги «Бавария» выиграла у своего преследователя «Лейпцига» в один мяч со счётом… 5:4. Но, конечно, такие феерии у «Баварии» бывают отнюдь не каждый уик-энд. Из 24 побед в 33 турах немецкий гранд четыре завоевал, забив один-единственный мяч. В Гамбурге всё решил точный удар на 88-й минуте Джошуа Киммиха, в Дармштадте хозяев удалось дожать благодаря голу Дугласа Косты, в Мёнхенгладбахе команду выручил Томас Мюллер. Уже в качестве обладателя золота «Бавария» позволила себе и скромную домашнюю победу над тем же «Дармштадтом».

Хотя Конте считается большим мастером игры на результат и удержания преимущества, «Челси» всего в пяти случаях выигрывал со счётом 1:0.

«Челси»: 13%

Антонио Конте, добрый друг Массимо Карреры, только что стал королём Англии. Его команда добыла 28 побед за 36 туров Премьер-Лиги. Хотя Конте считается большим мастером игры на результат и удержания преимущества, «Челси» всего в пяти случаях выигрывал со счётом 1:0. Интересно, что дважды таким образом лондонцы одолели «Вест Бромвич Альбион». На «Стэмфорд Бридж» Диего Коста забил на 76-й минуте, а на «Хоуторнс» три очка «Челси» принёс ещё более поздний гол Миши Батшуайи. Этот забитый мяч и стал «золотым» для чемпиона.

Никакой философии, только пот. Почему «Челси» — чемпион
Простые приёмы, с помощью которых Антонио Конте сделал лучшую команду в Англии.

«Ювентус»: 14%

Бывший клуб Массимо Карреры вот-вот защитит чемпионский титул в Италии. Массимилиано Аллегри очень любит надёжную оборону, а Джанлуиджи Буффон очень не любит пропускать. Даже в плей-офф Лиги чемпионов поразить ворота «Ювентуса» чрезвычайно тяжело. В Серии А туринцы выиграли 27 раз за 35 туров. Для пяти побед «Старой синьоре» оказалось достаточно забить лишь гол. Например, исход домашней встречи с «Ромой» предопределил точный удар Гонсало Игуаина уже на 14-й минуте, а вот «Лацио» в Риме дожали во втором тайме – героем вечера стал тогда Сами Хедира.

«Бенфика»: 15%

Тренер с фамилией Витория, как написали бы у нас, приговорён к победе. Иногда минимальной, но оттого не менее ценной. «Бенфика» – чемпион Португалии в четвёртый раз подряд. Команда Руя Витории выиграла 25 из 33 матчей Примейры. Счёт 1:0 попадается среди её результатов в пяти случаях, и это всегда гостевые игры! Трижды «Бенфика» дожимала хозяев по истечении часа встречи. Рауль Хименес становился автором поздних мячей в ворота «Эшторила» и «Риу Аве», но дольше всего тренеру пришлось ждать в сражении с «Брагой», которой Костас Митроглу забил только на 80-й минуте.

«Истанбул Башакшехир»: 19%

Впервые в истории турецкой лиги обладателем золотых медалей может стать «Истанбул Башакшехир», ведущий на финише суровую борьбу с «Бешикташем». На сегодняшний день у лидера 19 побед в 31 матче чемпионата. Количество выигрышей со счётом 1:0 достаточно велико – шесть. Но, конечно, не в сравнении со «Спартаком». При помощи одного гола «Истанбул Башакшехир» брал верх дома над такими силачами, как «Фенербахче» и «Трабзонспор». В первом случае команда молдавского защитника Александра Епуряну вообще обороняла преимущество, добытое уже на 3-й минуте игры, причём полтайма провела в меньшинстве.

Ближе всех к «Спартаку» в этом смысле подобралась команда, которую слепил и оставил прошлым летом нынешний главный тренер «Зенита» Мирча Луческу.

«Шахтёр»: 24%

Ближе всех к «Спартаку» в этом смысле подобралась команда, которую слепил и оставил прошлым летом нынешний главный тренер «Зенита» Мирча Луческу. Теперь чемпиона Украины тренирует португалец Паулу Фонсека. На групповом этапе и плей-офф у «Шахтёра» близкий к максимальному результат: 25 выигрышей за 29 матчей. Но семь побед «горняки» одержали лишь со счётом 1:0. Самым приятным в данном ряду стал, конечно же, успех, добытый в Киеве на поле принципиального соперника — «Динамо». Точный удар Факундо Феррейры на 12-й минуте отправил хозяев в нокаут. Второй гол был для «Шахтёра» уже излишеством.

Каррера: могу и покруче Глушакова исполнить!
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера – о минимальной победе красно-белых в Перми в первом матче после оформления чемпионства.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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