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175 лет назад 2016
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Фёдор Чалов
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

Дяди и Фёдор. В чём Чалов превосходит Смолова, Дзюбу и Промеса

В чём юный «армеец» Чалов превосходит в текущем сезоне Смолова и Промеса, и сколько в его возрасте забивали Кержаков, Павлюченко и Дзюба.
14 мая 2017, воскресенье. 14:00. Футбол

Впервые о Фёдоре Чалове широкая аудитория прослышала в ноябре прошлого года. «Покеры» даже в юношеской Лиге УЕФА нечасто случаются, а то, что он был сделан на поле отнюдь не хилого «Монако», только приумножило ценность достижения «армейца». Под впечатлением от дневного представления Леонид Слуцкий тем же вечером включил нападающего в заявочный лист взрослых команд, а красно-синий фан-сектор на «Луи II» посвятил ему персональную кричалку (кроме Феди такой чести удостоился тогда лишь его наставник по дублю Александр Гришин, из основы – никто). Спустя месяц Чалов открыл счёт голам в Премьер-Лиге, но по-настоящему раскрылся уже при новом тренере.

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Виктор Гончаренко впервые поборется за медали РФПЛ в роли главного тренера. И это не единственная причина внимательно последить за ЦСКА.

В отличие от многих коллег, Виктор Гончаренко возил молодняк на сборы не для галочки — лишь бы отчитаться перед начальством и затем цинично задвинуть в глухой запас с формулировкой «не тянут». Белорусский специалист реально уделял внимание своим «юнармейцам», терпеливо объясняя им нюансы игры на той или иной позиции после каждого занятия. «Старички» уже душ принять успевали, а новобранцы всё корпели на поле.

Плоды испанского тренинга налицо: Помазун, Овчинников и Хосонов регулярно попадают в запас первой команды, Жамалетдинов с Гордюшенко время от времени подменяют старших сослуживцев. Но лучше всех предоставленным шансом распорядился Чалов. За неполные полвесны 63-й номер красно-синих много чего успел – отвоевал место в стартовом составе у Ионова, сделал первый «взрослый» дубль, догнал в корпоративном споре бомбардиров отчалившего в межсезонье в Испанию Траоре – и закономерно утвердился в статусе любимца красно-синих трибун. Голы Чалова стали верным признаком победы ЦСКА – в два гола на выезде и в четыре дома. «Уфа» и «Амкар» получили от экс-чемпиона по паре безответных мячей, «Урал» с «Арсеналом» – вдвое больше.

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Всплеск Чалова тем примечательнее, что в бомбардирской гонке верховодят всё больше опытные, сложившиеся мастера. В первых 14 командах нет ни одного игрока моложе 25 лет, а в тридцатке лишь один юниор, не достигший 20-летия. Это Чалов.

Понятно, что лучшим снайпером чемпионата Фёдору в этом сезоне не стать, но сохранить лидерство в другом почётном рейтинге, наверное, по силам. В настоящее время именно Чалову нет равных в РФПЛ по средней результативности – 0,87 гола за 90 минут. У лучшего стрельца турнира Смолова она составляет 0,87, у «зенитчика» Дзюбы – 0,52, у свежеиспечённого чемпиона Промеса – 0,45.

Между прочим, никто из вышеупомянутой тройки не стартовал во взрослом футболе настолько ярко и уверенно. Смолов и Дзюба к возрасту Чалова (19 лет 1 месяц) отличились по разу в чемпионате страны, тогда как Промес и вовсе обрастал мускулами во второй команде «Твенте».

Из видных бомбардиров современности столь нахально – в хорошем, разумеется, смысле слова – распахивали двери высшего дивизиона лишь Кержаков и Павлюченко. Александр сделал голевой почин в 18 лет 7 месяцев и 1 день, Роман – в 18 лет 6 месяцев 23 дня. Первый в летах Чалова имел в своём активе 6 «взрослых» голов, второй – 5. Оба сегодня входят в пятёрку лучших голеадоров в истории Премьер-Лиги: Павлюченко под пятым номером (104 мяча), Кержаков – под вторым (139). От лидера общего зачёта Олега Веретенникова петербуржца отделяют всего четыре пункта.

Известные бомбардиры РФПЛ в возрасте Чалова (голы в высшем дивизионе)

ИгрокКлубГолы
Квинси Промес«Твенте»0
Фёдор Смолов«Динамо»1
Артём Дзюба«Спартак»1
Александр Кокорин«Динамо»4
Роман Павлюченко«Ротор»5
Александр Кержаков«Зенит»6

Как забивает Чалов

Если Чалов не снизит требовательность к себе и продолжит прогрессировать, ЦСКА может получить классного бомбардира на долгие годы. Притом бесплатно, что немаловажно в условиях невысокой платежеспособности клуба. По своему типажу Фёдор – классическая «девятка». Все необходимые для амплуа характеристики – физическая сила, скорость, интеллект, а главное, голевое чутьё – при нём. Ценность игрока в тренерских глазах повышает «двуногость»: будучи правшой в игровом отношении, Чалов регулярно забивает левой. В этом чемпионате он отметился уже всеми дозволенными конечностями и головой вдобавок.

Чалов – игрок штрафной площадки, все голы – со средней и близкой дистанции. Издали и без него есть кому приложиться в команде. Аккуратно завершать многоходовки с отъездом Думбия стало некому. Всю зиму болельщики ЦСКА заочно просили президента Гинера – посредством соцсетей, форумов – раскошелиться на умелого нападающего. Теперь эти разговоры поутихли. Зачем платить много, если в своём «палисаднике» растёт незаурядный форвард? Да ещё один, не менее ретивый и перспективный, на лавочке дожидается своего шанса…

Таким, как он, юным и всё ещё неопытным, вроде как не пристало вслух говорить о первой сборной и чемпионате мира. Но внутренне туда стремиться Фёдор не просто должен – обязан. Вопреки постылому стереотипу, якобы у нас с талантами беда, они есть, просто надо уметь их разглядеть. И хотеть.

О нём говорят

Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА: «При должном отношении Жамалетдинов и Чалов могут вырасти в больших форвардов. Хотя это в большей степени зависит от них. У нас есть ещё ряд молодых игроков, мы рады с ними работать. Когда многие говорят, что у нас короткая «скамейка», они просто не представляют, насколько сильные у нас молодые игроки. Если есть возможность — мы их выпускаем».

Василий Березуцкий, защитник ЦСКА: «Груда мышц – это Федя Чалов. Иногда она ему даже мешает. Не всегда может расслабиться, когда надо сыграть мягко и технично. 19-летних футболистов с такой выраженной мышечной массой я давно не видел. Он даже бегает с прямой спиной, если вы заметили. Наверное, это не очень хорошо. А с другой стороны, в таких нюансах порой и заключается индивидуальность игрока. Не мешала же Гарринче блистать разная длина ног. Может быть, и Феде его физическая особенность поможет заблистать».

Александр Гришин, главный тренер молодёжного состава ЦСКА: «Мы всё причитаем, что у нас футболисты пропадают. Так вот, главное — не избаловать деньгами, а мотивировать на футбол. Они на самом деле хорошие, правильные ребята. Не должны испортиться. И Феде, и Тимуру важно получить свой шанс, почувствовать, что в них верят».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Александр Гришин Виктор Гончаренко Фёдор Чалов
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14 мая 2017, воскресенье
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