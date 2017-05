Лысина в честь чемпионства «Спартака». Футболисты в соцсетях

Форвард московского «Спартака» Квинси Промес выложил в «Инстаграм» видео, на котором он вместе с фанатами клуба скандирует: «Мы – чемпионы!»

«Вы – лучшие! Спасибо за вашу поддержку!» — написал нападающий в посте, посвящённом болельщикам клуба.

Капитан красно-белых Денис Глушаков пополнил свою социальную сеть снимком с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

«Передаем привет и благодарим всех красно-белых!» – написал игрок.

«Такое пьют из тары!» Федун, Глушаков и самогон на Первом: видео Леонид Федун и Денис Глушаков стали гостями программы «Вечерний Ургант», и владелец «Спартака» даже продегустировал миллеровский напиток.

Однако, пожалуй, самым необычным постом футболиста за прошедшую неделю стал ролик, в котором Глушаков в образе известного гладиатора из фильма Ридли Скотта жестоким образом расправляется со своими противниками из других клубов РФПЛ.

«Ну что за режиссёры!» — написал футболист.

Тренер по физподготовке «Спартака» Хавьер Нойя Сальсес дал обещание побриться налысо, если красно-белые станут чемпионами России.

Фотографию, на которой можно наблюдать процесс смены причёски испанского специалиста, опубликовал в «Инстаграме» защитник команды Дмитрий Комбаров.

«Ответил за свои слова! Сказал, что если станем чемпионами, то он побреется налысо!» — написал футболист.

«Зенит» в своём последнем матче на выезде обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1. Для полузащитника сине-бело-голубых Йоана Молло этот поединок был особенным: зимой он переехал в Санкт-Петербург именно из Самары.

«Спасибо, Самара, за любовь и поддержку. Надеюсь, что «Крылья Советов» останутся в РФПЛ. Хочу вернуться на это поле», — написал Молло в «Инстаграме».

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов сделал пост из нескольких фотографий после победы своей команды над «Оренбургом» со счётом 4:0. Игрок отметил возвращение на поле полузащитника Дмитрия Лоськова.

Заменивший Лоськова после трети первого тайма Алексей Миранчук не мог не отметить это событие у себя в социальной сети.

«Legendary» — кратко прокомментировал фотографию молодой футболист.

10skov. Как «Локо» победил в прощальном матче Лоськова Дмитрию Лоськову уже 43 года, а он снова сыграл за «Локомотив». Как это было.

Возвращение Лоськова в основу «Локомотива», трофей Сёмина и чемпионство «Спартака» дали повод пользователям социальных сетей пошутить о прошлом.

Шутили на прошедшей неделе даже клубы. Так, пресс-служба «Рубина» пошутила по поводу переноса матча «Зенит» — «Краснодар» на стадион «Петровский».

В ответ на сообщение о переносе матча «Рубин» опубликовал популярный интернет-мем «I know what you feel, bro» («Я знаю, что ты чувствуешь, брат»), напомнив таким образом о проблемах со своими выступлениями на «Казань Арене».

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду продолжает растить наследника. На неделе сын форварда сделал хет-трик в матче детских команд. Видео одного из голов игрок испанского клуба загрузил в «Инстаграм». Правда, на ролике видно, как голкипер соперника, видимо, испугавшись сына знаменитости, буквально подарил Роналду-младшему мяч.

«Очень горжусь своим парнем. Хет-трик», — написал отец юного футболиста.

«Челси» на неделе официально стал чемпионом Англии. После победного матча с «Вест Бромвичем» у журналистов накопилось много вопросов к наставнику синих Антонио Конте.

В конце концов футболистам лондонского клуба настолько надоело ждать главного тренера, чтобы отпраздновать титул в полном составе, и Давид Луиз, Диего Коста и Джон Терри утащили Конте в раздевалку посреди пресс-конференции.

Никакой философии, только пот. Почему «Челси» — чемпион Простые приёмы, с помощью которых Антонио Конте сделал лучшую команду в Англии.

В социальных сетях появилась фотография очень интересной татуировки. Некоторые пользователи Интернета сразу же нарекли её худшим футбольным тату в истории. А вы бы согласись с этим?