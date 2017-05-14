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175 лет назад 2016
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Антон Шунин и Кирилл Панченко
Фото: РИА Новости
Текст: Сергей Титов

«Панченко – настоящий динамовец!». Как «Динамо» праздновало победу в ФНЛ

Репортаж с последнего матча «Динамо» в ФНЛ, где команда получила чемпионский кубок и проводила Люка Уилкшира.
14 мая 2017, воскресенье. 18:15. Футбол
ФНЛ - Первый дивизион. 37-й тур
14 мая 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Динамо М
Москва
1 : 0
Шинник
Ярославль
1:0 – Чистяков – 25 (автогол)

– Люк! Люк! Люк! Люк!

В дни матчей «Динамо» простой незатейливый рефрен в честь Люка Уилкшира звучал шесть лет подряд. Андрей Кобелев покупал Люка как замену Данни, а купил как замену всем подряд – австралиец успел поиграть вингером, опорным хавбеком, опустился на позицию крайнего защитника. Не выделялся, но был жёстким, работоспособным. Всё, как любят болельщики.

– Люк! Люк! Люк! Люк!

Перед уходом с разминки покрасовался у центральной трибуны «Арены Химки», почеканив мяч и пяткой откинув в сторону скамейки. Услышал, как выкрикивают его фамилию при объявлении составов – громче всех. Вышел в основе «Динамо» в последний раз – в прошлом августе Уилкшир вернулся в Москву, к любимой команде и городу, к которому привык. Сделал пару симпатичных подключений в атаку, однажды сыграл в стенку с пяткой Катрича, влез в штрафную – прострел не получился, ну так Люк и в лучшие годы выделялся не передачами с флангов.

Уилкшир слышал этот рефрен раз 5-6 за матч с «Шинником». Показывал большой палец, когда трибуна фанатов «Динамо» переходила с «Люк! Люк!» на «Уилкшир! Уилкшир!». Какие-то болельщики принесли на матч австралийский флаг – махали им каждый раз, когда Люк делал что-то полезное. Попрощался с болельщиками на 54-й минуте, увидел на бровке Алексея Козлова, обнялся с половиной команды и услышал традиционное:

– Люк! Люк! Люк! Люк!

Когда «Динамо» праздновало чемпионство, Уилкшир выскочил на поле вместе с двумя дочками. Одну посадил на плечи, второй, Мие, дал погулять по полю. Попрощаться с «Динамо», когда тебе тяжело соответствовать уровню команды Премьер-Лиги, нельзя лучше.

***

Праздник – главное, ради чего 7375 зрителей приехали солнечным днём в Химки: футбол «Динамо» и «Шинника» был так себе. «Играли команды из разных дивизионов», – резюмировал тренер ярославцев Александр Побегалов, однако если так, то «Динамо» выглядело максимум на уровне 10-12-го места в РФПЛ. Бело-голубые прижимали «Шинник» к своим воротам, но ярославцы, выставившие привычную для Премьер-Лиги тактику 3-4-3 с переходом на 5-4-1, достойно отбивались. Единственный мяч – и тот автогол, прилетевший со стандарта.

Динамовцы несколько раз говорили, что их главная цель на сезон – сделать лучшим бомбардиром Кирилла Панченко. На сильнейшего игрока «Динамо» и так весь чемпионат играли всей командой: два инсайда могли сместиться на один фланг, форвард, Бечирай или Луценко, – убежать из чужой штрафной в борьбу, и всё ради доставки мяча под удобную позицию Панченко, на линию штрафной. Лучшая иллюстрация того, как команда хочет сделать Панченко лучшим бомбардиром ФНЛ – сольный проход Бечирая и пас на пустой угол вместо ожидаемого удара. Кирилл не забил, корил себя, а потом во втором тайме переживал после каждой неточности. А что будет, когда в Премьер-Лиге Панченко будут закрывать персонально…

Чью судьбу повторит «Динамо»? Чемпионы ФНЛ — в Премьер-Лиге
«Динамо» официально оформило возвращение в Премьер-Лигу с первого места и теперь не должно повторить ошибок предшественников.

Впрочем, Сергей Степашин, вышедший на поле «Арены Химки» после матча, вручил Панченко «Золотую бутсу» без всяких опасений сглазить:

– Приз получает настоящий бомбардир, настоящий динамовец – Кирилл Панченко!

Панченко не стал спорить, попозировал с призом, выхватил у Степашина микрофон и выкрикнул всего одно слово: «Динамо!».

***

Когда команда выстроилась получать кубок победителей ФНЛ, Юрий Калитвинцев встал в конце шеренги, поодаль от кубка, с бело-голубым шарфом на шее. Спустя полчаса в раздевалке «Динамо» Калитвинцев снова поступил как настоящий педагог – подождал, пока из кубка выпьют все игроки, и потом выпил сам.

– Извините, что так долго, – говорил Калитвинцев журналистам на пресс-конференции. – Неудобно было уйти из раздевалки, не выпив из кубка, а очередь длинная. Можно было отказаться от шампанского, но не сегодня.

«С Лобановским никто не мог пить на равных: падали, вставали, снова падали»
Накануне 49-го дня рождения в гости к «Чемпионату» заглянул главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев – и рассказал массу интересного.

Удивительно, но в успехах «Динамо» и «Спартака», двух лучших команд своих дивизионов, больше общего, чем кажется. Оба полюбили побеждать со скромным, но уверенным счётом 1:0 – «Спартак» настрогал 11 таких побед, «Динамо» – 8. Оба давно ничего не выигрывали – и пусть для бело-голубых победа в ФНЛ не слишком радостна, Антон Шунин уже говорил, что «Динамо» важно «занять хоть какое-то первое место». Обоих принял тренер, чьё сильнейшее качество – психология: Массимо Каррера научил заряжать красно-белых на большие матчи, а Юрий Калитвинцев сколотил из «Динамо» команду-семью. Между специалистами есть одна важная разница – когда празднует команда, Каррера всегда (хорошо, после «Томи» почти всегда) в гуще событий, тогда как Калитвинцев предпочитает оставаться незаметным.

В этот день не получилось. Когда игроки уже поочерёдно хватали кубок, Бечирай подкрался сзади к Калитвинцеву, поднял его в воздух, и началось… Тренер, заставивший жить полуживую команду, определённо заслужил такое.

***

По ходу сезона у «Динамо» сложилась традиция – отмечать победы вместе с фанатами. Юрий Калитвинцев с первого тура просил игроков подходить к фанатам, аплодировать им под кричалки, и такое отношение команды и болельщиков друг к другу породило идиллию – теперь атмосфера в «Динамо» действительно крепче, чем в последние годы, а болельщики души не чают в команде.

Обычно фанаты заряжали с трибун «Лишь в одну команду мы верим», но теперь сменили пластинку – и вместе с игроками исполняли «О-о-о, это «Динамо»!». Футболисты под команду заводящего, выходящего на поле с мегафоном, сначала садились, потом вставали под ритм; кто-то прыгал, кто-то пел вместе с фанатами, кто-то просто хлопал.

Потом – традиционная чемпионская вакханалия, пусть и немножко скромная. Вот Панченко и Темников бегут с кубком к трибуне, к которой летят после каждого своего гола, вот Александр Сапета получает в подарок от заводящего мегафон… Заслужили.

В июле фанаты «Динамо» вывесили на первом домашнем матче баннер «У вас есть сезон, чтобы вернуть доверие». Команда ответила своим баннером – «Друзья познаются в беде. Спасибо за поддержку!». В Премьер-Лиге что-то действительно может пойти не так, но сейчас вокруг «Динамо» идиллия. Впервые за многие годы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Динамо Москва Юрий Калитвинцев
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