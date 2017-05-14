Хулиганы Крестовского острова. 60 лет первому фанатскому бунту в России

60 лет назад на Крестовском острове болельщики «Зенита» впервые в Европе массово выбежали на поле и устроили беспорядки.

Всенародная любовь. Что творилось в Перми после финального свистка «Спартак» в ранге чемпиона в Перми победил «Амкар». Как фанаты чествовали игроков на поле и за его пределами – в нашей фотоленте.

Весной 1957 году «Зенит» играл домашние матчи на Крестовском острове на 100-тысячном стадионе имени Кирова. Играл плохо: после сразу шести выездных матчей сначала уступил дома «Локомотиву», потом сыграл вничью с ЦСКА и встретился с «Торпедо». Эта игра состоялась 14 мая 1957 года. К 75-й минуте счёт был уже 5:1 в пользу гостей, и команды бросили играть. Это заметил один из болельщиков «Зенита», Василий Каюков. Нетрезвый (по свидетельствам очевидцев и милиции) сотрудник завода «Знамя труда» выскочил на поле, снял пиджак, доступно объяснил вратарю Владимиру Фарыкину, что тот плохо играет, и занял его место в рамке.

О целях выбежавших на поле людей было нетрудно догадаться по крикам «бей милицию» и «бей футболистов».

Болельщик сделал это на глазах у 60 тысяч зрителей, но почему-то его не сразу остановили и не вывели за пределы стадиона: в течение нескольких минут он стоял в воротах «Зенита». Попробуйте представить себе что-то подобное сейчас. Только после финального свистка болельщик был арестован милицией. Он оказал сопротивление при аресте – и тут начались массовые беспорядки.

Толпа фанатов прорвала оцепление и выбежала на поле. Об их целях было нетрудно догадаться по крикам «бей милицию» и «бей футболистов». Кто-то даже предлагал «делать вторую Венгрию». С задних рядов в оцепление полетели бутылки. Первая же из них пробила голову курсанту. Помимо бутылок оружием были длинные деревянные скамьи: одну такую скамью оторвали и использовали в качестве тарана, пытаясь сломать дверь в подтрибунное помещение, куда скрылись футболисты.

Неплотный строй оцепления (защитник «Зенита» Марк Гек позже вспоминал, что милиционеров было на удивление мало) был легко прорван. Стальную дверь, которая отделяла футболистов от фанатов, сломать не удалось, но в этот момент пострадало несколько сотрудников правопорядка. В арсенале хулиганов оказались не только бутылки и скамейки. На стадионе шли ремонтные работы, в подсобке были обнаружены ломы, заступы, лопаты – их использовали как оружие.

Футболисты «Торпедо» и судьи тоже оказались в осаде: они укрылись в гостевой раздевалке, в ней разбили окна и пытались выломать дверь. Но главной целью оставались игроки хозяев и милиционеры. Штаб и игроки «Зенита» к тому времени уже покинули раздевалку и спрятались в техническом помещении: они оставались там до часу ночи, под крики и требования «выдать» вратаря и главного тренера Аркадия Алова толпе.

Футболисты «Торпедо» тоже оказались в осаде: они укрылись в гостевой раздевалке, в ней разбили окна и пытались выломать дверь.

Всё это время длилось столкновение фанатов с сотрудниками безопасности. Большую часть оцепления загнали в тоннель, ведущий к Южной трибуне, оставшихся сбросили в Финский залив. Наступление прекратилось после предупредительных выстрелов в воздух – стороны остались стоять друг против друга. Нескольких зачинщиков удалось арестовать. Многие стали покидать стадион: некоторые разошлись по домам, другие стали ломать припаркованные поблизости автомобили. Одновременно были заблокированы на территории стадиона машины «скорой помощи»: нападавшие не позволяли им выехать, чтобы в «скорых» не спрятались футболисты.

Не осознав масштаба беспорядков, присутствующий на матче полковник милиции вызвал в качестве подкрепления всего лишь пожарный наряд. Пожарные приехали, в их машине были сразу же пробиты шланги, а саму машину перевернули. Только после этого было затребовано подкрепление в лице курсантов и конвойного полка милиции. После этого беспорядки прекратились в течение часа. Оставшихся фанатов поливали из пожарных шлангов и арестовывали по одному. Прибывшие курсанты при задержании били сопротивлявшихся пряжками ремней. Всего было арестовано 16 человек. В ходе беспорядков пострадали 107 милиционеров.

Всех арестованных судили по 58-й, 73-й и 74-й статьям – то есть за хулиганство и даже за призыв к контрреволюции. Впрочем, в итоге приговоры были вынесены исключительно за хулиганство. Юрия Гаранина, которого опознали как автора хитов «бей футболистов» и «делай вторую Венгрию», приговорили к восьми годами заключения, другим арестованным дали от четырёх до семи лет. Среди них были и люди с ограниченными возможностями, чьё участие в беспорядках выглядит неправдоподобно.

В качестве подкрепления была вызвана пожарная машина. Её перевернули.

После этого случая власти впервые начали соизмерять количество милиции на стадионе с количеством зрителей, пришедших на матч. Меры безопасности были усилены. А толпа фанатов, прорвавшая оцепление, создала прецедент: это был первый в Европе случай массового прорыва зрителей на футбольное поле.