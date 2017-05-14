Как Азмун «Рубин» похоронил. 5 самых крутых голов 28-го тура

В прошлом туре лучшим мячом по версии нашей редакции стал гол Джанни Бруно в ворота «Урала». В этом туре большая часть эффектных голов была забита в одном матче.
5. Сердар Азмун, «Ростов»
(«Ростов» — «Рубин» — 4:2, 51-я минута – 3:0)
О фантастической прыгучести Азмуна всем давно известно. В матче с «Рубином» Сердар дважды поразил ворота бывшего клуба. Отметим второй мяч, забивая который, иранец перевисел в воздухе всех оппонентов.
4. Фёдор Чалов, ЦСКА
(ЦСКА – «Арсенал» — 3:0, 53-я минута – 3:0)
Размашистая атака ЦСКА с отличным пасом Вернблума на фланг и подачей Щенникова, которую завершил Фёдор Чалов. Три мяча забил 18-летний «армеец» в двух последних играх.
3. Виктор Классон, «Краснодар»
(«Урал» — «Краснодар» — 1:1, 92-я минута – 1:1)
Мяч, который помог «Краснодару» спасти матч с «Уралом», но так не помогший продолжить борьбу за призовые места. Красивую комбинацию разыграли «быки» у ворот хозяев, вывели на ударную позицию Классона, которому оставалось отправить мяч мимо Арапова.
2. Дмитрий Полоз, «Ростов»
(«Ростов» — «Рубин» — 4:2, 19-я минута – 2:0)
Показательный пример от «Ростова», как надо работать при прессинге. Сразу три игрока хозяев навязали борьбу у чужой штрафной, Нобоа подхватил мяч и сделал передачу на Полоза, который пробил точно в нижний угол.
1. Максим Канунников, «Рубин»
(«Ростов» — «Рубин» — 4:2, 87-я минута – 4:2)
Мяч, который уже ничего не решал, но который мы не можем не отметить. Ильзат Ахметов забросил мяч на Канунникова, тот обработал снаряд, обыграл защитника и красиво завершил атаку.
Лидеры среди команд:
Пять очков начисляется за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.
«Спартак» — 71
ЦСКА — 59
«Краснодар» — 38
«Рубин» — 28
«Локомотив» – 26
Лидеры среди игроков:
Джано Ананидзе, «Спартак» — 17
Квинси Промес, «Спартак» — 16
Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13
Максим Канунников, «Рубин» — 12
Витиньо, ЦСКА – 10