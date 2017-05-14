Как Азмун «Рубин» похоронил. 5 самых крутых голов 28-го тура

Как прервалась сухая серия Медведева. 5 самых ярких голов 27-го тура Трюки Паскуато а-ля Марадона, очередной гол Чалова и парашют Бруно – в хит-параде лучших голов 27-го тура РФПЛ.

В прошлом туре лучшим мячом по версии нашей редакции стал гол Джанни Бруно в ворота «Урала». В этом туре большая часть эффектных голов была забита в одном матче.

5. Сердар Азмун, «Ростов»

(«Ростов» — «Рубин» — 4:2, 51-я минута – 3:0)

О фантастической прыгучести Азмуна всем давно известно. В матче с «Рубином» Сердар дважды поразил ворота бывшего клуба. Отметим второй мяч, забивая который, иранец перевисел в воздухе всех оппонентов.

4. Фёдор Чалов, ЦСКА

(ЦСКА – «Арсенал» — 3:0, 53-я минута – 3:0)

Размашистая атака ЦСКА с отличным пасом Вернблума на фланг и подачей Щенникова, которую завершил Фёдор Чалов. Три мяча забил 18-летний «армеец» в двух последних играх.

Дяди и Фёдор. В чём Чалов превосходит в этом сезоне Смолова, Дзюбу, Промеса В чём юный «армеец» Чалов превосходит в текущем сезоне Смолова и Промеса, и сколько в его возрасте забивали Кержаков, Павлюченко и Дзюба.

3. Виктор Классон, «Краснодар»

(«Урал» — «Краснодар» — 1:1, 92-я минута – 1:1)

Мяч, который помог «Краснодару» спасти матч с «Уралом», но так не помогший продолжить борьбу за призовые места. Красивую комбинацию разыграли «быки» у ворот хозяев, вывели на ударную позицию Классона, которому оставалось отправить мяч мимо Арапова.

2. Дмитрий Полоз, «Ростов»

(«Ростов» — «Рубин» — 4:2, 19-я минута – 2:0)

Показательный пример от «Ростова», как надо работать при прессинге. Сразу три игрока хозяев навязали борьбу у чужой штрафной, Нобоа подхватил мяч и сделал передачу на Полоза, который пробил точно в нижний угол.

Спасибо за Полоза! Кому мы обязаны классным форвардом Минимум пять тренеров вправе разделить с Полозом его бомбардирские успехи. Эти люди верили в Дмитрия, когда не верил почти никто.

1. Максим Канунников, «Рубин»

(«Ростов» — «Рубин» — 4:2, 87-я минута – 4:2)

Мяч, который уже ничего не решал, но который мы не можем не отметить. Ильзат Ахметов забросил мяч на Канунникова, тот обработал снаряд, обыграл защитника и красиво завершил атаку.

«Я учитывал опыт Эмери». Что не так с «Рубином» Хави Грасии Хави Грасию назначили главным виновником провала «Рубина», но всё ли так однозначно?

Лидеры среди команд:

Пять очков начисляется за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.

«Спартак» — 71

ЦСКА — 59

«Краснодар» — 38

«Рубин» — 28

«Локомотив» – 26

Лидеры среди игроков:

Джано Ананидзе, «Спартак» — 17

Квинси Промес, «Спартак» — 16

Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13

Максим Канунников, «Рубин» — 12

Витиньо, ЦСКА – 10