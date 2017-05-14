Начо себе! «Реал» убивает «Севилью», «Барселона» не отстаёт

«Реал» с «Барселоной» добились разгромных побед и продолжают делить 1-е место

Несмотря на важность игры с «Севильей», Зинедин Зидан выпустил смешанный состав. Касемиро, Лука Модрич, Иско и Карим Бензема – игроки старта в последние месяцы – остались в запасе. Зато с первых минут появились Марко Асенсио, Матео Ковачич, Альваро Мората и Хамес Родригес. Ах, да, Начо опять вышел играть левого крайнего защитника, такое в этом сезоне было всего несколько раз.

Что это значит? Что «Реал» делает ставку на Лигу чемпионов? Что Зидан даёт отдохнуть некоторым ключевым игрокам, считая матч с «Севилей» не слишком важным? Наверное, нет. Скорее, дело в уверенности. При Зидане «Реал» демонстрирует невероятную уверенность в себе. Качество игры вообще не имеет значения (об этом ниже): мадридцы прикладывают ровно столько усилий, сколько нужно для победы. Последний пример их запаса прочности – недавний матч с «Атлетико», в котором при счёте 0:2 гости не «поплыли» в игре с заведённым и отлично действующим соперником, а блестяще использовали неочевидный момент и убили интригу. «Реал» просто абсолютно уверен в себе и расслаблен, и это касается не только игроков старта, но и всей обоймы. Иначе как объяснить гол Начо?

«Лас-Пальмас» рискнул играть с «Барселоной» в открытый футбол. Гости оценили благородство хозяев.

Наглость Начо

Вечный запасной, который только в этом сезону из-за травм конкурентов стал регулярно выходить на поле, взял игроков третьей команды в Испании «на понт» так легко, как редко случается даже во дворе. Вот лежит мяч, рядом поднимается Асенсио, футболисты «Севильи» ещё даже не начали выстраиваться в стенку – они пока спорят с арбитром. Машет руками вратарь Серхио Рико. Угол ворот никто не закрывает. Но арбитр уже зафиксировал фол. И Начо пробил – всё честно. Неожиданно, нагло, может, глупо (если вы – игрок «Севильи») – да, но честно. И здорово, что этот неожиданный удар нанёс именно Начо. Свой в доску в Мадриде, добросовестный защитник. Но вряд ли вы именно от него ждали самого нестандартного действия в матче, не правда ли?

«Севилья» тоже не ожидала. Обратите внимание, как медленно Начо шёл к мячу. Пешком, со своего фланга, он сделал первые пять шагов, явно не собираясь бить по воротам, потом ещё шаг, он поднял голову: гости всё ещё не включились в эпизод! И Начо ускорил шаг, добежал и пробил. Как же просто.

Качество игры – для неудачников

Большую часть матча «Севилья» играла не хуже. Красиво комбинировала, хорошо держала мяч, доводила атаки до ударов. Стеван Йоветич дважды попал в штангу, после ещё одного его удара Кейлор Навас красиво вытащил мяч из угла. Защита «Реала» оставляла желать лучшего. Но какая разница? Мы ведь восхищались цинизмом «Атлетико», когда команда Диего Симеоне добивалась результата без игрового преимущества или множества голевых моментов. Этот «Реал» даст «Атлетико» мастер-класс по цинизму.

Понадобилась секундная расслабленность, чтобы мадридцы вышли вперёд, и одна ошибка в центре поля, чтобы они сделали счёт очень комфортным. Матиас Краневиттер завозился и потерял мяч – перехват, атака в два паса, удар, добивание Криштиану Роналду – «инстинкт убийцы» у «Реала» развит безупречно. Гости на каждый пропущенный гол отвечали опасным моментом и ударом в стойку ворот.

«Реал», возможно, не отличается самой прочной обороной, самой интересной тактической схемой или лучшим контролем мяча. «Реал» просто побеждает.

«Севилья» отыграла один гол в самом начале второго тайма. Умение грамотно засушить игру и надёжно сыграть в защите – это качество, которым нынешний «Реал» обделён. Эта необычная команда совершенно не работает над ошибками, предпочитая извлекать максимум из своих достоинств. Сохранять ворота в неприкосновенности не получается? Ничего, всегда можно забить ещё. На замену вышли Лука Модрич, Касемиро и Лукас Васкес, улучшив качество паса и качество отбора. «Реал» дождался ещё одной ошибки «Севильи» в центре поля и снова наказал с методичностью профессионального палача. Кроос отпасовал на Роналду, и тот очень красивым обводящим ударом с левой ноги в касание отправил мяч в девятку. Четвёртый гол тоже был забит после быстрой атаки. Начо к голу добавил голевой пас, выкатив мяч в центр штрафной на Крооса.

И что с того, что чуть ли не час матча «Севилья» играла как минимум не менее качественно? Это слабое утешение для проигравших. Зидан создал команду, которая, возможно, не отличается самым зрелищным футболом, самой прочной обороной и самой интересной тактической схемой. Она просто побеждает. И ставит рекорды. «Реал» забивает уже в 62 матчах подряд.

Перестрелка с «Барселоной» как способ самоубийства

Тем временем лишённый какой-бы то ни было турнирной мотивации «Лас-Пальмас» вышел играть с «Барселоной» в открытый футбол. Хозяева цеплялись за мяч в центре поля и пытались отвечать атакой на атаку. Прорыв Хесе на первых минутах удалось остановить ценой жёлтой карточки. Процент владения мячом в первые 25 минут был чуть ли не равным: 47 на 53. В общем, не стоит искать в Лас-Пальмасе автобусы: этим видом транспорта на острове не пользуются.

«Барселона» оценила благородство хозяев. В игре «атака на атаку» каталонцам нет равных. На три неплохие попытки «Лас-Пальмаса» в первом тайме они ответили четырьмя голевыми моментами. На пятой минуте Лионель Месси прострелил на Луиса Суареса, но того чуть опередил защитник. В концовке тайма Неймар на углу вратарской получил скидку от Месси, но промедлил с ударом, а потом ужасно исполнил удар. А в промежутке «Барселона» дважды забила.

Сначала на 25-й минуте Андрес Иньеста поймал пасом рывок Суареса, а тот прострелил: Неймар бил в пустые ворота. Через две минуты бразилец сделал ответную любезность – вывел Суареса пасом на ударную позицию. Уругваец подсёк мяч над вратарём.

Начо взял игроков третьей команды в Испании «на понт» так легко, как редко случается даже во дворе.

Во втором тайме команды сначала обменялись упущенными голевыми шансами: не забили Хорди Альба и Хесе, а затем и голами. Хозяева ненадолго вернули интригу, когда центральный защитник Педро Бигас сделал впечатляющий рейд в атаку, сделал первый пас на фланг, а через несколько секунд сам замкнул прострел на линии вратарской. «Барса» ответила навесом Ракитича в штрафную: Суарес не дотянулся, зато Неймар в падении головой отправил мяч в ворота. И тут же бразилец оформил хет-трик. После паса Альбы он расчётливо нанёс слабый удар под дальнюю штангу. Очень стильный гол.

Но «Барселона» сейчас не самодостаточна. Команда вынужденно живёт Мадридом. «Реал» долго действовал на нервы своим болельщикам, но всё-таки снял все вопросы перед концовкой. Поэтому всё самое интересное переносится на 17 мая, когда Мадрид приедет в гости к «Сельте».