16 лет — много? «Фейеноорд» ждал титула 18! Главное — в обзоре дня

«Реал» и «Барселона» идут вровень, «Тоттенхэм» обеспечил себе серебро АПЛ, а «Фейеноорд» впервые за 18 лет стал чемпионом — в обзоре дня.

«Ростов» обыграл «Рубин» благодаря голам Азмуна, Полоза и Нобоа

В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону местный «Ростов» со счётом 4:2 обыграл «Рубин» из Казани.

К 19-й минуте встречи команда с берегов Дона вела с разницей в два мяча — точными ударами отметились Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. В начале второго тайма Азмун оформил дубль, а на 73-й минуте Кристиан Нобоа довёл счёт до крупного. Гости сумели избежать разгрома — на 75-й минуте отличился Янн М'Вила, а за три минуты до конца основного времени забил Максим Канунников.

«Ростов» обыграл «Рубин» благодаря голам Азмуна, Полоза и Нобоа

Занимающий шестое место в таблице российской Премьер-Лиги «Ростов» по количеству очков сравнялся с «Тереком», который располагается на пятой строчке. На один балл эти команды опережает «Краснодар», занимающий четвёртое место. «Рубин» с 35 очками располагается на девятой строчке.

Как Азмун «Рубин» похоронил. 5 самых впечатляющих голов 28-го тура Прыжок Азмуна, комбинация «Краснодара», техника Канунникова – в хит-параде лучших голов 28-го тура РФПЛ.

«Уфа» на своём поле обыграла «Анжи», забив гол в концовке

В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала на своём поле «Анжи». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 34-й минуте Дмитрий Стоцкий вывел вперёд «Уфу», однако ещё до перерыва «Анжи» сравнял благодаря точному удару Филиппа Будковского. Победу уфимской команде принёс гол Кеинде Фатая на 90-й минуте. Таким образом, «Анжи» продлил до четырёх матчей свою серию без побед в РФПЛ.

«Уфа» (37 очков) располагается на седьмом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Анжи» (30) — на 12-й строчке.

«Уфа» на своём поле обыграла «Анжи», забив гол в концовке

«Терек» в гостях одержал победу над «Томью»

«Терек» одержал победу над «Томью» в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Томске на стадионе «Труд» и завершилась ос счётом 1:2.

На 60-й минуте хавбек грозненцев Игорь Лебеденко оказался первым в чужой штрафной на отскочившем мяче и решил прострелить на дальнюю штангу, но в итоге получился точный удар по воротам. Через две минуты великолепная подача Андрея Семёнова с правого фланга на выскочившего перед воротами Аблайе Мбенге завершилась ударом слёту. В концовке встречи нападающий томичей Руслан Салахутдинов обыграл единственного соперника, протолкнул мяч в штрафную и затем точно пробил в угол ворот.

«Терек» набрал 45 очков и занимает пятое место в таблице РФПЛ, «Томь» (14) идёт последней.

«Терек» в гостях одержал победу над «Томью»

«Фейеноорд» завоевал первый за 18 лет чемпионский титул

«Фейеноорд» в заключительном туре голландской Эредивизии на своём поле со счётом 3:1 обыграл «Хераклес» и стал чемпионом Нидерландов сезона-2016/17.

В таблице голландского первенства «Фейеноорд» на одно очко опередил «Аякс». Третьим финишировал «ПСВ Эйндховен».

В прошедшем матче хет-трик в составе хозяев поля оформил 36-летний нападающий Дирк Кюйт.

Команда из Роттердама стала чемпионом страны впервые за 18 лет (последний раз в сезоне-1998/99) и 15-й раз в истории.

Хет-трик Кюйта принёс «Фейеноорду» победу и первый за 18 лет чемпионский титул

«Тоттенхэм» гарантировал себе минимум «серебро» АПЛ

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» принимал на своём поле «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Уайт Харт Лэйн» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Виктор Ваньяма и Гарри Кейн. За манкунианцев отличился Уэйн Руни.

«Тоттенхэм» набрал 80 очков и досрочно гарантировал себе второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (65), который располагается на шестой строчке, после этого поражения лишился даже теоретических шансов на попадание в топ-4.

Этот матч для «Тоттенхэма» стал последним на стадионе «Уайт Харт Лэйн». Сезон-2017/18 клуб проведёт на «Уэмбли», а летом 2018 года переберётся на новую арену.

«Тоттенхэм» обыграл «МЮ» и обеспечил себе второе место в таблице АПЛ

«Реал» с «Барселоной» продолжают делить 1-е место

«Реал» выиграл у «Севильи» в матче 37-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 4:1.

В составе хозяев дубль оформил Криштиану Роналду, по мячу забили Хосе Игнасио Начо и Тони Кроос. Единственный гол гостей на счету Стевана Йоветича.

В другом матче «Барселона» разгромила «Лас-Пальмас». Игра состоялась в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии на стадионе «Гран Канария» и закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

У «Барселоны» хет-трик оформил Неймар, один мяч забил Луис Суарес. В составе «Лас-Пальмаса» отличился Педро Бигас.

Начо себе! «Реал» убивает «Севилью», «Барселона» не отстаёт Начо и Роналду наказывают за ошибки. В параллельной вселенной феерит Неймар, но «Барселоне» этого мало.

«Барселона» и «Реал», набрав по 87 очков, находятся на вершине турнирной таблицы: каталонцы занимают первое место по дополнительным показателям, но у мадридцев есть матч в запасе.