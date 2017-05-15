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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Разбор 28-го тура РФПЛ от Романа Широкова, эксперта «Чемпионата»
Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»
Текст: Роман Широков

«Это провальный год для «Зенита». Широков — о 28-м туре

Роман Широков – о мотивации «Спартака», прощальном матче Лоськова и прогрессе Фёдора Чалова – в собственной рубрике на «Чемпионате».
15 мая 2017, понедельник. 08:30. Футбол

Экс-капитан сборной России и бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара», а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков продолжает разбирать самые актуальные темы российского футбола в качестве эксперта «Чемпионата».

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Как Каррера продолжает мотивировать «Спартак»?

Футболисты «Спартака» сами понимают: если стал чемпионом, нужно соответствующим образом подтверждать свой статус. Тем более что в Перми вышел, как я понимаю, не совсем основной состав – на поле появились те, кому ещё нужно многое доказывать, чтобы остаться в «Спартаке» на следующий сезон и оспорить место в основе. Мотивация ещё в том, что Массимо Каррера хочет набрать 72 очка, победив в оставшихся матчах. Ну и, конечно, премиальные за победу никто не отменял.

Наберёт ли «Спартак» 72 очка?

Впереди сложнейший матч с «Тереком», который очень обострил борьбу за четвёртое место. Грозненцам необходимо побеждать в Москве, а «Спартак» хочет повторить рекорд, так что матч будет интереснейший. Плюс игра с «Тереком» станет последней на домашнем стадионе для «Спартака» в этом сезоне. Именно на этом матче красно-белым вручат золотые медали. Не думаю, что чемпионы захотят проиграть в такой день.

Последний тур также обещает стать для «Спартака» непростым, ведь «Арсенал» ведёт активную борьбу за выживание. После матча в Туле «Спартак» наверняка планирует торжество, ехать на которое с плохим настроением, само собой, никто не хочет. Так что оставшиеся два матча для чемпиона обещают быть сложными.

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Что было бы с ЦСКА, если бы Гончаренко возглавил клуб раньше?

Это гадание на кофейной гуще, я не люблю фантазировать на подобные темы. Сегодня есть Гончаренко — есть результат и преобразилась игра. Ещё один позитивный момент – в ЦСКА заиграли воспитанники, способные уже сегодня давать результат. Есть Саша Головин и Федя Чалов. Плюс другие молодые ребята, которые играют реже, но тоже подводятся к основе.

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Должен ли Чалов быть в сборной на Кубке конфедераций?

Чалову пока рановато думать о сборной. Отрадно, что Федя играет и забивает, это очень хорошо. Но его главная задача – закрепиться в основном составе ЦСКА и продолжать действовать результативно. А сборная, если он так и продолжит играть, будет не за горами.

Если «Зенит» не попадёт в ЛЧ, сезон можно считать провальным?

Естественно. Ни Лиги чемпионов, ни даже победы в Кубке — ни одного трофея за сезон. Плюс невнятная игра в конце. Конечно, это провальный год для «Зенита», который привык бороться за медали. Хотя в 2017-м они даже и не боролись, скажем прямо. Если осенью был какой-то намёк на конкуренцию со стороны питерцев, то со временем и его не стало.

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Удержит ли «Краснодар» четвёртую строчку?

Ещё несколько туров назад мы предсказывали интересную борьбу за четвёртое место, но тогда у «Краснодара» всё же был неплохой отрыв. Однако краснодарцы умудрились его растерять за последние три тура, так что борьба ещё больше обострилась. Причём претендуют на последнее еврокубковое место не два клуба, а три. И у всех претендентов на эту путёвку впереди два сложных матча.

Останется ли Бердыев, если «Ростов» не попадёт в еврокубки?

Трудно сказать, надо подождать какое-то время. Мы не знаем, какие задачи будут ставить перед «Ростовом», каким будет финансирование и уровень поддержки. Обещают одно, а на деле происходит другое. Наверное, и Курбан Бекиевич с тренерским штабом и командой устали от этого. Если Бердыеву сделают достойное предложение из другого клуба, он может и согласиться. А с ним уйдут и многие сегодняшние лидеры «Ростова».

«Арсенал», «Крылья», «Оренбург» — кто вылетит напрямую с «Томью»?

Мне «Оренбург» симпатичен. А Тула и Самара — это футбольные города, которые тоже не хотелось бы оставлять без РФПЛ. Но, к сожалению, кому-то одному точно придётся покинуть Премьер-Лигу. Борьба в оставшихся матчах будет серьёзная.

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Правильно ли «Локомотив» сделал, дав сыграть Лоськову?

У «Локомотива» была цель – сделать Лоськова рекордсменом по количеству сезонов, и они её достигли. «Железнодорожники» решили свои задачи на сезон – выиграли Кубок России, потому могли себе позволить отблагодарить Дмитрия за верность клубу. Лоськов – легенда «Локомотива», он заслужил этот матч и этот рекорд.

Нет ли желания самому провести прощальный матч?

А мне-то с кем прощаться? Я ещё не попрощался с футболом, а только сказал «до свиданья», как Василий Уткин. Да и идея прощального матча мне не особо нравится. Я, к своему сожалению, ни в одном клубе не играл так долго, как Дима Лоськов в «Локо». Может, трофеев столько же завоевал или чуть меньше, но привязки к конкретному клубу нет. Больше всего считаю себя зенитовцем и «армейцем». «Армейцем» — потому что воспитанник, а с «Зенитом» много выиграл и много времени провёл. Но и после «Зенита» я сменил ещё две команды. Так что я даже не понимаю, где бы я стал проводить прощальный матч.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Локомотив ФК Спартак Роман Широков
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