Символическая сборная 28-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 28-го тура сезона-2016/17.

Вратарь

Дмитрий Арапов, «Урал»

Вратарь «Урала» Дмитрий Арапов стал лучшим на своей позиции в 28-м туре РФПЛ благодаря отличной игре в матче с «Краснодаром».

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Лучший правый защитник чемпионата России Марио Фернандес вновь вернулся в символическую сборную после удачного матча ЦСКА против тульского «Арсенала».

Соломон Кверквелия, «Локомотив»

Соломон Кверквелия по праву считается одним из лучших трансферов «Локомотива» за последнее время. Во многом благодаря игре грузинского защитника «железнодорожники» оставили свои ворота в неприкосновенности в матче против «Оренбурга».

Сесар Навас, «Ростов»

На счету одного из лучших центральных защитников РФПЛ Сесара Наваса результативная передача на Сердара Азмуна в матче «Ростов» — «Рубин».

Георгий Щенников, ЦСКА

В матче с «Арсеналом» в ЦСКА хорошо выглядели оба фланга обороны. На счету левого защитника «армейцев» Георгия Щенникова результативная передача на Фёдора Чалова.

Как Азмун «Рубин» похоронил. 5 самых впечатляющих голов 28-го тура Прыжок Азмуна, комбинация «Краснодара», техника Канунникова – в хит-параде лучших голов 28-го тура РФПЛ.

Полузащита

Бибрас Натхо, ЦСКА

На счету Бибраса Натхо в 28-м туре гол с пенальти в ворота «Арсенала». Израильтянин провёл отличный матч и по праву попал в сборную тура.

Кристиан Нобоа, «Ростов»

Отличная игра Кристиана Нобоа помогла «Ростову» обыграть «Рубин» со счётом 4:2. На счету эквадорца в воскресном матче гол и результативная передача.

Мануэл Фернандеш, «Локомотив»

Лидер полузащиты «Локомотива» Мануэл Фернандеш сумел отметиться двумя результативными передачами в матче с «Оренбургом».

Нападение

Фёдор Чалов, ЦСКА

Молодой форвард ЦСКА Фёдор Чалов в последнее время всё чаще появляется в сборной благодаря результативной игре. В матче с «Арсеналом» Чалов сделал дубль.

Ари, «Локомотив»

Бразилец Ари сумел отметиться двумя голами в матче с «Оренбургом», благодаря чему его «Локомотив» выиграл с разгромным счётом 4:0.

Сердар Азмун, «Ростов»

Все три форварда символической сборной сумели оформить по дублю в матчах 28-го тура РФПЛ. Нападающий «Ростова» Сердар Азмун дважды огорчил «Рубин».

Тренер

Юрий Сёмин, «Локомотива»

Футболисты «Локомотива» поздравили своего легендарного наставника Юрия Сёмина с 70-летием разгромной победой над «Оренбургом» со счётом 4:0.