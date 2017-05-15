Безумие красно-белых в Перми. Мгновения 28-го тура РФПЛ

Еврокубки тура
Победа ЦСКА над «Арсеналом» гарантировала красно-синим медали по итогам текущего сезона и попадание в 16-й еврокубковый сезон подряд.
Спасение тура
«Краснодар» сумел уйти от поражения в матче с «Уралом» на 92-й минуте благодаря голу Виктора Классона. «Быки» были близки к тому, чтобы потерять очки из-за ошибки Налдо, который забил автогол в первом тайме.
Встреча тура
Болельщики «Спартака» с размахом встретили команду Массимо Карреры перед матчем с «Амкаром».
Чемпионское превосходство тура
«Спартак» уже в статусе чемпиона России обыграл «Амкар» в Перми. Единственный гол в матче забил Александр Самедов.
Безумие тура
После финального свистка в матче «Амкар» — «Спартак» болельщики красно-белых прорвались на поле, чтобы отпраздновать чемпионство со своей командой.
Легенда тура
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов наконец-таки провёл свой прощальный матч. В игре с «Оренбургом» 43-летний футболист вышел с капитанской повязкой и был заменён спустя 13 минут.
Поздравления тура
Болельщики «Локомотива» весьма оригинально поздравили Юрия Сёмина с юбилеем: на 70-й минуте матча фанаты вывесили 70 баннеров в честь 70-летия главного тренера команды.
Укус тура
Ари в матче с «Оренбургом» забил дважды и своеобразно отпраздновал голы, прикусив эмблему «Локомотива».
Чествование тура
После окончания матча «Локомотив» совершил круг почёта с кубком России, который клуб завоевал в результате победы над «Уралом» в финале турнира.
Железный замок тура
«Ростов» одержал победу над «Рубином» со счётом 4:2 и стал командой, которая на протяжении двух сезонов российской Премьер-Лиги не проигрывает в домашних матчах. В текущем сезоне ростовская команда одержала дома 11 побед и четырежды сыграла вничью, а последнее домашнее поражение в РФПЛ ростовчане потерпели 2 мая 2015 года от «Терека».
Концерт тура
«Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в Самаре, а группа «Ленинград» дала полноценный концерт на стадионе «Металлург» в честь 75-летия «Крыльев».
Погода тура
В Москве в этом году выдался настоящий «маябрь», поэтому даже в конце весны скамейка запасных продолжает основательно утепляться.
Антирекорд тура
В 28-м туре был установлен антирекорд посещаемости чемпионата: всего на матчах присутствовало 75 462 зрителя, а средняя аудитория одного матча составила 9433 зрителя.
Безбилетники тура
Некоторые болельщики нашли способ, как попасть на матч «Амкар» — «Спартак» совершенно бесплатно.
Преемственность тура
На свой прощальный матч полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов вышел в сопровождении сына Гриши, который сейчас занимается в школе «железнодорожников».
Возвращение тура
В прошедшем туре ФНЛ «Динамо» вручили кубок победителей первого дивизиона. В следующем сезоне команда Юрия Калитвинцева вновь станет участником российской Премьер-Лиги.