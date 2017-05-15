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Мгновения тура
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Алёна Сахарова

Безумие красно-белых в Перми. Мгновения 28-го тура РФПЛ

Безумие болельщиков «Спартака» в Перми, прощальный матч Дмитрия Лоськова — в мгновениях 28-го тура РФПЛ.
15 мая 2017, понедельник. 11:35. Футбол

Еврокубки тура

Победа ЦСКА над «Арсеналом» гарантировала красно-синим медали по итогам текущего сезона и попадание в 16-й еврокубковый сезон подряд.

Спасение тура

«Краснодар» сумел уйти от поражения в матче с «Уралом» на 92-й минуте благодаря голу Виктора Классона. «Быки» были близки к тому, чтобы потерять очки из-за ошибки Налдо, который забил автогол в первом тайме.

Фото: fckrasnodar.ru

Встреча тура

Болельщики «Спартака» с размахом встретили команду Массимо Карреры перед матчем с «Амкаром».

Чемпионское превосходство тура

«Спартак» уже в статусе чемпиона России обыграл «Амкар» в Перми. Единственный гол в матче забил Александр Самедов.

Безумие тура

После финального свистка в матче «Амкар» — «Спартак» болельщики красно-белых прорвались на поле, чтобы отпраздновать чемпионство со своей командой.

Легенда тура

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов наконец-таки провёл свой прощальный матч. В игре с «Оренбургом» 43-летний футболист вышел с капитанской повязкой и был заменён спустя 13 минут.

Поздравления тура

Болельщики «Локомотива» весьма оригинально поздравили Юрия Сёмина с юбилеем: на 70-й минуте матча фанаты вывесили 70 баннеров в честь 70-летия главного тренера команды.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Укус тура

Ари в матче с «Оренбургом» забил дважды и своеобразно отпраздновал голы, прикусив эмблему «Локомотива».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чествование тура

После окончания матча «Локомотив» совершил круг почёта с кубком России, который клуб завоевал в результате победы над «Уралом» в финале турнира.

Железный замок тура

«Ростов» одержал победу над «Рубином» со счётом 4:2 и стал командой, которая на протяжении двух сезонов российской Премьер-Лиги не проигрывает в домашних матчах. В текущем сезоне ростовская команда одержала дома 11 побед и четырежды сыграла вничью, а последнее домашнее поражение в РФПЛ ростовчане потерпели 2 мая 2015 года от «Терека».

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Концерт тура

«Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в Самаре, а группа «Ленинград» дала полноценный концерт на стадионе «Металлург» в честь 75-летия «Крыльев».

Фото: kc-camapa.ru

Погода тура

В Москве в этом году выдался настоящий «маябрь», поэтому даже в конце весны скамейка запасных продолжает основательно утепляться.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Антирекорд тура

В 28-м туре был установлен антирекорд посещаемости чемпионата: всего на матчах присутствовало 75 462 зрителя, а средняя аудитория одного матча составила 9433 зрителя.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Безбилетники тура

Некоторые болельщики нашли способ, как попасть на матч «Амкар» — «Спартак» совершенно бесплатно.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Преемственность тура

На свой прощальный матч полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов вышел в сопровождении сына Гриши, который сейчас занимается в школе «железнодорожников».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возвращение тура

В прошедшем туре ФНЛ «Динамо» вручили кубок победителей первого дивизиона. В следующем сезоне команда Юрия Калитвинцева вновь станет участником российской Премьер-Лиги.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Спартак Дмитрий Лоськов Мгновения тура Фото
Новости. Футбол
15 мая 2017, понедельник
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