Вася «Киллер»: геев и левых на трибунах «Спартака» не будет никогда

Василий Степанов — главный экспортный бренд российского фанатизма. В 2007 году о нём узнали в Великобритании. Тогда актёр и главный герой культовой «Фабрики футбола» (режиссёр – Ник Лав, сценарий – Дэйв Кинг) Денни Дайер делал проект о хулиганах разных странах мира и в восьмой, заключительной, части добрался до России. Фильм начинался миксом из жёстких беспорядков и креслопада в Раменском.

— Фанаты «Спартака» создают проблемы «мусорам» во всех городах России. Их лидер — Вася «Киллер», он уже 12 лет в деле, — зачитывал Деми, заходя в один из московских пабов. Там его уже ждал парень в чёрной балаклаве.

— Русские всё ещё поклоняются английскому стилю? – интересуется Дайер.

— Когда-то вы были крутыми, но сейчас у вас нет стиля, — разочаровывает Вася. – Вы собой ничего не представляете. Толстые пузаны, наркоманы, алкоголики, мусор. Да, вы просто мусор…

Эффект от выступления получился столь продолжительным, что через 10 лет Василий попал на обложку The Mirror. Одна из самых известных ежедневок мира назвала его дьяволом, который устроил избиение англичан в Марселе. Фото было перепечатано в разных газетах Европы – так Степанов стал главным околофутбольным «злом».

Ещё одно медийное появление «Киллера», в фильме BBC о русских фанатах, резонировало уже на уровне президентов крупнейших политических держав.

— В Марсель приехали агенты КГБ, спецназ Путина, чтобы бить мразь и гопников из Лидсов и Лутонов… — говорил он, и англичане нашли новый повод выступить за изменение места проведения чемпионата мира—2018.

Киллеры из ВВС. Почему русские фанаты в идиотском положении Пять пунктов о том, что чемпионату мира — 2018 угрожает не британская пропаганда, а мы сами.

За неделю до чемпионства «Спартака» «Киллер» выступил и на внутреннем футбольном рынке. Самым популярным эпизодом дерби с ЦСКА стал даже не победный гол Глушакова, а небольшое интервью до матча.

— Сынок, скажи, пожалуйста, кто такие ЦСКА?! – интересовался папа на камеру.

— Команда гондонов!.. – отвечал семилетний Всеслав Степанов.

«В сына плевал здоровый мужик – он должен учить меня морали»?

С Василием мы, пусть и шапочно, знакомы давно. В 2011-м он помогал готовить мой первый материал в газету «Советский спорт». Позже оказалось, что у нас есть общие друзья не из мира околофутбола. То есть люди, знающие его совсем не как «Киллера», а как отца пятерых благополучных детей, общественного деятеля и брата известного адвоката Сергея Жорина.

— Мне интересно, что тебе сказала жена?

— Пожурила. Мягко так. Спросила: «Ну зачем так?!» А что ей ещё говорить?

— Я просто представляю, как она смотрит ролик про «гондонов», читает разные комментарии, где тебя оскорбляют и требуют лишить родительских прав…

— За фразу ЦКГ-то? Во-первых, «гондоны» – это не мат. Они вообще-то продаются в аптеке. Во-вторых, и в-главных, я отец и сам решу, как воспитывать своих детей без советов «заднеприводных».

— При чём тут заднеприводные?

— А кто они? Один комментатор в соцсетях, я его вычислил, плевался в сына через решётку, другой призывал, скажем, к содомическому греху. Ещё одна дама требует лишить меня родительских прав. Пишет: «Детям нельзя такое позволять, надо ограждать таких пап от воспитания»… Но я залез на её личную страничку и увидел, что девушка поклоняется богине Макоше, то есть является членом секты неоязычников. На одной из фотографий она с детьми стоит рядом с фаллическим символом, пусть это будет Перун… и они всей семьёй этого Перуна трогают. То есть гондоны, которые продаются в аптеке, – это ужасно, но сама мадам вводит детей в страшный блуд. Вот эти ненормальные люди знают, как нужно вести себя с детьми, а я нет?! Я всем потрясённым хочу ещё раз сказать: наши дети (у Василия их пять, младшему – меньше года. — Прим. «Чемпионата») — чемпионы, отличники и каждое воскресенье ходят в храм на исповедь. А ещё у них есть замечательный дядя, один из лучших адвокатов в стране (Сергей Жорин. — Прим. «Чемпионата»). Велком!

— Но у людей есть глаза. В том числе я открываю соцсети и вижу, что Слава жутко кричит и показывает фак через ограждение.

— Это дерби – выплеск эмоций, адреналина, и стадион одно из немногих мест в этом мире, где это можно сделать. А жесты… Слушай, я ответственности с себя не снимаю, но другие дети на стадионе ведут себя примерно так же… Помнишь, там ещё какой-то придурок на трибуне ЦСКА членом тряс в сторону нашего сектора?! Может, его тоже спросим о морали?!

Фото: Из личного архива Василия Степанова

— Плюющиеся друг в друга люди, членотрясы, мат, пиротехника, агрессия. Зачем ты тащишь сына во всё это?

— Славе этот спартаковский ген достался от прадеда. Это наш клуб, наша семейная традиция — дети ходят на футбол с папой. Дочери сейчас 13, но она была со мной ещё на прощальном матче Тихонова в Лужниках. Девочка — отличница, лауреат международных танцевальных конкурсов – ей футбол как-то помешал?! Слава вообще как талисман – при нём «Спартак» всегда выигрывает. В первом дерби с ЦСКА, когда был юбилей у Gladiators Firm (одна из самых известных околофутбольных группировок «Спартака», одним из лидеров которой был Степанов. — Прим. «Чемпионата»), он стоял на постаменте с заводящими. Там, к слову, думаю, и услышал, что «ЦСКА – команда гондонов».

— Я волнуюсь, что в один прекрасный день твой сын встретит другого мальчика в футболке с красно-синей лошадкой и спустит его со школьной лестницы.

— Невозможно. В его классе уже все передрались друг с другом, кроме самого Славы. Он пришёл в школу 1 сентября и спокойно обозначил, что занимается боксом. Боксёр знает, что драться нужно только на ринге. А ещё он должен защищать семью, друзей и нашу страну. Слава уже выиграл чемпионат Южного Тушино по боксу, занимается рукопашным боем, плаванием, футболом и спортивной акробатикой, где у него самые большие успехи. В конце мая ждём соревнования на сдачу норматива на первый юношеский разряд — и это в семь лет.

Знаешь, почему ещё так некоторым гражданам пукан разорвало из-за ролика?! Да потому что дети для них – помеха. Им лишь бы всунуть планшет в руки, чтобы малыш с ним весь день зависал, – и всё, заниматься своими делами. «Инстаграмки», селфушечки, майские шашлычки. Лучше бы сыновей отвёртку держать научили. В таких овощных семьях и растят аквариумных рыбок и потребителей, а я занимаюсь воспитанием правильно. Они это чувствуют, испытывают чёрную зависть, потому что у меня растёт полноценный, воспитанный ребёнок.

— В воскресной школе, кстати, нормально к «гондонам» относятся?

— Давай сходим и спросим.

Идём во временный храм на Лодочной. На деревянной избе висит расписание занятий. Общий курс – православие, смешанное с уроками труда. Настоятель откроет дверь, выслушает историю и снисходительно скажет: «Слава – хороший мальчик. А вот с папой мы ещё поговорим».

Фото: Из личного архива Василия Степанова

— Исповедуюсь, — улыбается Василий. — Я не жалею, что сын в это вляпался. Мы, по сути, порвали днище, вывели на чистую воду пороки моралистов, которые готовы порвать за безобидные слова ребёнка. И я совершенно не обижен на «Матч ТВ», что корреспондент залил в Интернет кусок, не попавший в эфир. Я к этому каналу вообще плохо относился раньше, но сейчас они красавцы. Сделали хороший фильм о матче «Црвена Звезда» — «Спартак». В программы об околофутболе приглашают авторитетных гостей. И ещё было круто, когда весь плебс требовал Лигу чемпионов, а «Матч» принципиально показывал наш хоккей. Если хотите смотреть на педика из «Реала» — ищите его на других каналах или в Интернете. А русский канал покажет отечественный хоккей, каким бы он грустным ни был.

А если бы вам прервали секс? Почему финал КХЛ важнее Лиги чемпионов «Матч ТВ» не стал прерывать финал Кубка Гагарина ради футбольной Лиги чемпионов. Почему телеканал принял единственное правильное решение.

— Хочешь, чтобы твой сын дрался за «Спартак», как ты?

— Хочу я или нет, всё покажет время. Но точно объясню ему всю ответственность — перед семьёй, законом, самим собой.

— Но сейчас всё выглядит так, будто ты хочешь вырастить из него солдата.

— Я хочу вырастить из него достойного человека, который может постоять за близких, за свой народ, за православную веру – в общем, жить по заповедям, быть воином Христа.

***

— Воин Христа – это кто? Против кого он должен бороться?

— Я же сказал: за веру, Отечество, за то, чтобы строились, а не сносились храмы, чтобы непонятно кто не шёл с чужим уставом в наш монастырь. Воин Христа — тот, кто не задумываясь готов пожертвовать своей жизнью за ближнего.

— В бою с кем? С тем, у кого другой цвет кожи и вера?

— У меня есть друзья азербайджанцы, которые на языке Пушкина говорят, возможно, даже лучше, чем я. Крёстный младшей дочери — грузин. Близкий друг и тренер по боксу — армянин. Они уважают традиции того места, где находятся, как и мы уважали бы их традиции у них дома. А защищаться надо от тех, кто хочет быть тут главным, что-то навязывать, учить нас, как жить правильно… Тебе случаи с Юрой Волковым и Егором Свиридовым (болельщики «Спартака», убитые кавказцами в 2010 и 2011 году. — Прим. ред.) ни о чём не говорят?

— Говорят. Я был знаком с Юрой, у нас были близкие общие друзья.

— Вот от таких зверей, которые его убили, и нужно защищать Родину. А у нас, к сожалению, люди, вся эта либерастия, только с православием привыкла бороться.

— Если изучить новости Южного Тушино, то скорее ты, как православный активист движения «Сорок Сороков», борешься с местными жителями.

— Я хочу, чтобы вместо клочка зелёной травы, где бухают алкаши, у нас был православный храм и стадион. Точнее, не только я, но и все нормальные люди.

— Поэтому ты и носивший неонацистский ник Combat18, а теперь воцерковлённый бывший лидер «Фратрии» Иван Катанаев охраняете парк от местных жителей?

— Охраняем, да.

— А рабочие пилят деревья.

— Ой как пилят, труху эту.

— Женщины кричат рыдают, вы их оттаскиваете.

— Громко-громко рыдают.

— Они называют вас бандитами.

— Бандитами, конечно.… Только бандиты – как раз эти 10 крикунов, которые готовы протестовать против всего на свете. Тогда — против храма, потом футбольного поля, а сейчас – против сноса пятиэтажек. Причём они сами-то живут в дорогом жилье и понимают, что если люди переедут из сараев с четырёхметровыми кухнями в нормальные квартиры, то их элитное жильё тут же подешевеет. Там две бабы-активистки переехали сюда год назад. Они поклоняются то ли Кришне, то ли очередные сектантки из запрещённых в России свидетелей Иеговы.

Упырь среди них ещё есть, не местный, как на работу сюда приезжал – его вообще надо на педофилию проверить, ходил и месяцами фотографировал у храма моих детей и детей других прихожан. Провоцирует, выводит, а потом выкладывает в свои антицерковные группы. Прочитай комменты, что там пишут: «Православные сволочи, пэгээмщики, уроды, быдло» и так далее. Для них если ты веруешь, то уже в чём-то виноват.

— Это в него ты кидал грязью?

— В него. И сказал потом: «Радуйся, что я православный человек, иначе бы давно поговорил по-другому»… Я понимаю прекрасно, как это всё выглядит со стороны. Я работаю в сфере PR, общаюсь с журналистами, они мне говорят: «Вася, это жесть! Мы понимаем, там проплаченные больные кликуши, но реально, похоже, что ты и твои друзья делают что-то плохое». Блин, ну поймите вы все, в реальности есть ТЫСЯЧИ жителей Тушино, которые голосовали на собраниях в управе, поддерживали строительство нового храма и нового стадиона. Посмотрите на многочисленные видео в Интернете – рубят абсолютно гнилые, трухлявые деревья – а рядом откровенно беснуется десяток человек, а одна просто психически неуравновешенная женщина, которой требуется помощь и лечение, устраивает показательную истерику на камеру. Да не борюсь я с ними! Я борюсь за будущее моих пятерых детей! Хочу, чтобы рядом с моим домом были храм и стадион, а не подворотни с алкашами.

— Сколько ты получаешь за охрану стройки?

— Один мой друг подошёл и сказал: «Тебе правда обещали по 10 000 рублей за каждое срубленное дерево»? Я спросил: «Ты в это веришь?!» Он говорит: «Да». Теперь мы не общаемся. Ничего я не зарабатываю – это гражданская позиция, желание заниматься развитием. Все эти клоуны, паразиты и трутни с «Эха Москвы» и «Дождя» могут только кричать, как в нашей стране всё плохо, а сами палец о палец не ударят, чтобы что-то сделать. Паразиты и трутни!

— Ты слышал, как называют ваши «Сорок сороков»?

— Православный SS. Пусть называют как хотят. Мы, православные, помогаем сиротским домам, заключённым, жителям Донбасса, бездомным – всем по мере возможности и безвозмездно.

— Расскажи, например, о последней акции.

— Устроили концерт и поддержали Юлию Самойлову, которой СБУ запретила въезд на мерзейший конкурс «Евровидение». «Сорок сороков» – это возможность находиться с людьми на одной духовной волне. И вот мы уверены, что у нас замечательная страна, замечательный президент, замечательный патриарх и замечательные люди…

Фото: Из личного архива Василия Степанова

***

— Браво, конечно. А Европа, я так понимаю, загибается?

— Умирает. У них мерзость зашкаливает во всём. Тот же случай с обложкой во время Евро. Ты же знаешь, что в это время я ждал появления пятого ребёнка, взял отпуск и находился с семьёй на даче в Подмосковье. Но вжух – и я, оказывается, главный организатор беспорядков. И эту чушь о России они жрут каждый день.

— Ты понимал, с кем связываешься, но всё равно дал второе интервью BBC о спецназе Путина?

— Мой друг очень попросил — гарантировал, что всё будет хорошо. Причём я всё равно знал, что этот англосакс – не простой журналист, а агент Ми-6. Смейся, но это действительно так. Поэтому говорил я исключительно корректно, чтобы не подставиться. Фраза звучала так: «В вашей прессе о русских фанатах писали чушь, что мы агенты КГБ, кремлёвские курсанты, путинский спецназ, который приехал специально творить жесть в Европе». И что делает этот парень?! Он просто обрезает первую часть фразы. Я как включил фильм – сердце упало. Всё, мировой скандал. Хотя агент из BBC красавец. Сделал всё грамотно, просто поимел нас – и отключил телефон. Только вот с моральной точки зрения он кто? ЧМО! Я в те дни на тысячу звонков журналистов ответил, общался даже с какими-то ребятами с анархических сайтов, чтобы всё объяснить. Теперь точно никаких интервью для иностранной прессы.

«В тюрьме наработали репутацию». Узники Евро вернулись в Россию Интервью с российскими болельщиками, осуждёнными во Франции за беспорядки на Евро-2016, которые вернулись на родину.

— Ты бы поехал на Евро во Францию, если бы жена не была беременной?

— Не факт. Это, во-первых, недешёвое удовольствие. Во-вторых, я что, четверых детей жене оставлю?! Скажу: «Сиди, пока я там погуляю»?! Нет, это уже вопрос ответственности. Хотя, я повторю, рад, что этих, как я говорил, бухих уродов и гопников из Лутонов и Лидсов накрыли. Кстати, потом даже читал на иностранных сайтах, как сами британцы угорают: «Да-да, быдло из Лутонов – круто этот русский подметил».

— Давай ещё раз: почему Европа умирает?!

— Потому что отказались от Христа! Не рожают детей, вымирают, политика мультикультурализма. Вот давай на Скандинавию посмотрим, возьмём Швецию. Там в городах есть районы, где действуют законы шариата и простым местным полицейским вход запрещен. Эта старейшая, добрая, строгая монархия сейчас на втором месте после ЮАР по количеству изнасилований в год. Блондинкам приходится красить волосы в чёрный цвет, чтобы их не трахнули в подворотне бедные суринамцы. Или вот новогодний случай. В одном городке небольшая община уже 1000 лет ставила рождественскую ёлку на улице. А в этом году это запретили делать, потому что большая часть населения – мусульмане из Эритреи, и им это не нужно. Ты ведь был в Париже — сколько раз тебе предлагали купить кокс прямо на улице. Предлагали?

— Ну предлагали. Там был более угарный случай. Один франкофил, журналист ТАСС, был всю жизнь дистанционно влюблён в Марсель. Приехал, сделал три шага от центра, увидел нож у лица и лишился телефона.

— Вот и пусть они воруют, режут, долбят друг друга в зад, не рожают детей, радужные флаги вешают, женятся на животных, но в Россию всё это не надо тащить. Мы не хотим смерти своей духовности и культуры.

«Ненавидим Россию сильнее, чем Европу» За одну неделю Англия дважды выходит из Евро и возвращается домой с воспоминаниями о русских фанатах.

— Воин Христа в России должен разгонять гей-парады?

— Для православного человек содомия – это смертный грех. Для меня нет терминов «геи» и «гомосексуалисты» – есть просто педерасты. Нужно чётко понимать, что педерастия — это никакая не болезнь, не отклонение, как нас часто пытаются убедить. Это абсолютно свободный и осознанный выбор человека. То есть человек сам выбирает смертный грех и начинает его пропагандировать, чтобы самого себя оправдать в нём. А поддерживают их уроды, что покемонов в храмах ловят и которые смотрят, что на патриархе часы за миллион долларов.

— Пфф. Надо глазки отводить в этот момент? Может, будем сажать тех, кто выпившего попа за рулём джипа заснимет?

— Да патриарх, может, и не знает, что это за часы. Ему подарили. Патриарх – монах! У монахов нет имущества – всё принадлежит Матери-Церкви. Зайдите в резиденцию патриарха в Даниловом монастыре, там вся резиденция украшена всевозможными подарками от первых лиц стран, регионов, городов – чего только не дарят. Это что, его лично? Он что, унесёт это с собой после смерти?! Это всё принадлежит церкви! Когда он был митрополитом Смоленским, то не ездил ни на каком «Мерседесе» и не имел никогда охраны! Но в России патриарх должен передвигаться на специально оборудованной машине из правительственного гаража, и ему должно быть обеспечено соответствующее сопровождение?! Это в законе об охране первых лиц государства прописано, ты не знал?!

А все критикующие — вы хоть копейку в церковь принесли?! Вы вообще понимаете, когда говорите: «Лучше бы вместо храмов детсады строили»?! Церковь живёт на пожертвования, средства на детсады – это госбюджет. Сосуды не сообщаются, не мешайте всё в кашу. Да, бывает, что какой-то батюшка выпьет за рулём – этот частный случай очень плох. Но в общем у нас в стране всё хорошо – вы сами не делайте её хуже. Чемпионат мира вот скоро будет, Кубок конфедераций – радуйтесь.

***

— Английским фанатам в России что-то угрожает?

— Это будет самый дружелюбный чемпионат. Олимпиада в Сочи всем всё доказала. А быдло из Лутонов просто не решится захватывать пабы так же, как делало это во Франции. Они нас заранее боятся и будут вести себя хорошо. А мы поступим гостеприимно.

— Это всё потому что отдел «Э» (дела фанатов проводят по статье экстремизм. — Прим. ред.) хорошо работает?

— Скажем, правоохранительные органы усилили контроль настолько, что любителям товарищеских матчей по околофутболу тяжело собраться даже в лесу. Возможно, после чемпионата мира эта площадка вновь будет открыта, но не сейчас.

— Баннер «Welcome to Russia» на матче «Спартака» с «Локо» — это ведь тоже «партнёрка» с государством?

— Посмотрев матч по телевизору, я в этом баннере ничего критичного не увидел. Его точно вывесили фанаты «Спартака». Вопрос в другом – как он там появился? Можете спросить это у директора фан-клуба, он входит в совет «Фратрии». Ответ надо искать примерно там, а не у меня.

— Почему ты вышел из совета в 2014-м?

— Тогда начались проблемы с Украиной. На трибунах в Киеве и Львове сжигались русские флаги, массово выкрикивались лозунги: «Москаля на ножи», в Донецке и Луганске ВСУ убивала украинских (русских) детей. Сербы Россию поддержали, а вот на матче «Спартака» флаги Новороссии были сняты. Причём должна была произойти встреча с обсуждением этих вопросов, но меня на неё даже не позвали – знали реакцию заранее. С этой организацией иметь дело я больше не хотел. Это ведь тоже лицемерие говорить, что фанаты вне политики. «Косово – Сербия» — не политика?

— Я правильно понимаю, что часть фанатов «Спартака» поддерживает революцию на Украине?

— Да. Но критически низкий процент. Хотя среди моих друзей, с которыми были вместе долгое время, есть те, с кем мы перестали и общаться, и даже здороваться.

— Они воюют на стороне АТО?

— Нет. Топят за АТО из дома в Москве. И наоборот, есть примеры, когда знакомые уезжали добровольцами на сторону русских людей в Донецк. Слава богу, все из них вернулись.

— Почему ты сам не на Донбассе?

— Я собрал вещи. Был готов защищать русский народ, быть полезным русским людям, которых истребляют бандеровцы.

— Защищать – с оружием в руках?

— Да, и с оружием. Но жена упала передо мной, умоляла не уезжать, тогда только-только родился четвёртый ребёнок. Ты главное запомни: я хотел ехать не в Киев, не во Львов, даже не в Одессу – а туда, где убивали русских людей, которые не хотят говорить на мове.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Я был в Одессе в 2013 году на матче «Черноморца» с «Шахтёром». Весь матч они перекрикивались: «Е*** хохлов, е***». Были заряды: «Одесса – русский город». Потом именно фанаты жгли дом профсоюзов. Где логика?

— Деньги. Я знаю одного товарища, который в 2012 году продавал в Одессе футболки «ЯрусскиЙ», а сейчас торгует вышиванками. Плюс ещё идеология. Парням дали понюхать этот украинский мир, объявили Россию главным врагом, убедили, что всё из-на нас, – но где сейчас живут эти ребята, которые думали, что всё будет красиво?! Их использовали одни олигархи, чтобы победить других олигархов.

— В Крыму фанатов тоже использовали? Они ведь по большей части за Украину.

— По большей – это преувеличение. Но прояснение приходит. Недавно вот они возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Я был в Севастополе во время референдума. Сказал жене, что еду в командировку в Самару, а сам пошёл в военкомат, говорю: «Хочу в санаторий в Крым». Они повертели пальцем у виска, но личное дело посмотрели: «У вас четверо детей, вы в последней очереди на санаторное лечение». Пришлось просто брать билет. Понимаешь, Севастополь — там на каждом шагу русская кровь. Туда лезли немцы, англосаксы, турки, а народ героически защищал Родину. А потом какой-то человек переписал священное место непонятной стране. Я шёл по улице с толпой и видел людей, которые плачут от счастья. Они не под дулом пистолета за Путина голосовали, а от души. Крым Украине никогда не вернётся!

— Что, на твой взгляд, будет с Донбассом?

— Русские не сдадутся. А обманщики и проходимцы из хунты долго не протянут.

Фото: Из личного архива Василия Степанова

***

— Вместе с тобой и в «Сорок сороков» и в сборе помощи Донбассу занимается Иван Катанаев. Сначала он был близок к неонацизму, потом пропал во время конфликта в ВОБ, сейчас вернулся православным активистом.

— Ваня тоже пришел к Богу, хочет большую семью, переезжает почти из центра Москвы в область.

— Надо признать, что в этом плане он последователен и лекции патриарха Киррила выкладывал ещё до того, как тот стал «Всея Руси». Но меня интересует другое. Несколько лет назад после билетных историй ты написал на «Русстайле» (гостевая книга фанатов «Спартака»), что руки не подашь этому человеку. Потом, говорят, ты, с помощью друзей, бил его у «Лужников». Почему сейчас тебе с ним комфортно?

— Все вопросы, которые у меня были к Ивану, я задал. Хоть и получил тогда ответы, но не прощал. Определённая встреча, как ты сказал, состоялась. Остальным же людям, которые не принимают и не понимают Ивана, что-то мешает это сделать. Хотя он сейчас не просто в Москве и открыт – он медиен. В определённый момент мы друг друга простили, как православные люди.

— К тебе есть ещё минимум одна мощная претензия из фанатского мира. Знаешь какая?

— Тема с баннерами?

— Да, что ты не вышел драться против «Ярославки» (группировка фанатов ЦСКА. — Прим. ред.). Честно – меня так и просили узнать: «А что ты скажешь сыну, когда он узнает, что однажды папа…»

— Давай, чтобы ты свой спич не заканчивал глупостями, для всех сомневающихся ещё раз расскажу, как всё было. Во-первых, баннеры «GF-96», «Альянс» и «Ультра Бойз» были в прямом смысле украдены из машины на мемориальном турнире. То есть ничего общего с околофутболом это не имело. Во-вторых, баннеры «GF» и «Ультра» сейчас находятся на секторе. «Альянс» же был сожжён, потому что актив группировки был арестован за километр от места встречи. Это странная история. «Армейцы» считают, что суки – мясо. Мы считаем, что суки – они. Потому что автобус проехал через всю Москву и был задержан прямо перед местом сходки. В-третьих, драка состоялась, Gladiators Firm проиграли. Но, повторю, баннер был возвращён.

— Меня интересует, почему не дрались Киллер и Колючий (другой лидер GF»)?

— К тому моменту мы были уже вне этой игры. Вот и всё.

— Зато занимались охраной митингов молодёжных пропрезидентских движений, лагеря «Наших» на Селигере.

— И что?! Кто этим из мира околофутбола Москвы и Питера тогда не занимался в той или иной степени? Да, я ездил на Селигер, я занимался охраной — как частное лицо, как волонтёр. Отлично провёл там время, в хорошей компании. Вы никак не можете понять – я вообще по жизни ни разу не переобувался. Да, за последние годы много где был, да, охранял. Но я всегда был за Путина – как пришёл из армии в начале 2000-х, так и знал, что мой главнокомандующий – Владимир Владимирович.

— Однажды ты захватил офис НБП (Национал-большевистской партии, запрещённой в России организации. — Прим. ред.) – это тоже помощь главнокомандующему?

— Это то, о чём можно почитать в Интернете и сделать выводы. Посмотреть фотки, как я сижу с сигарой. Но я не буду это комментировать. Мы вообще о сыне пришли говорить или о митингах?

Фото: Из личного архива Василия Степанова

— Ты с сыном стоишь на трибуне. Тебе нравится, что там происходит?!

— А кого это волнует, что мне нравится или нет?! Мои родители говорят, что шоколад «Алёнка» и сгущёнка раньше были вкуснее. А я думаю, что фанта в бутылочке 0,33 была идеальной. Амир «Профессор» вам скажет, что фанатизм в 80-е – настоящий, а я скажу про 90-е и «Запад Б». Но всё течёт, всё меняется, есть прогресс. Посмотри, как сейчас выглядит трибуна – это хипстеры с подвёрнутыми штанами и бородой, слушающие хип-хоп и живущие в Интернете. Разве мы могли себе такое представить, стоя в гриндерах в Набережных Челнах под песни «Коловрата»?! И заметь, я не говорю, что это плохо.

— Андрей Малосолов как-то рассказывал, что вместес Red Blue Warriors драться ходил Андрей Новосадов. В «Спартаке» было что-то похожее?

— Нет. Думаю, Андрей либо заливает, либо приукрашивает. Ну куда там Новосадов мог ходить?! Могу назвать человека, который пользовался в своём подавляющем большинстве громадным уважением движа – это Валера Карпин. Это первый тренер и футболист, который стал постоянно и нормально общаться с фанатами. Мог приехать в паб выпить пива, обсудить дела, пригласить на базу. «В Тарасовку?! Да, пожалуйста». Или. «Вот, ребята, поговорите с Баженовым. Никита, тебе тут хотят пару слов сказать». И Никита потом очень расстраивался. И такие встречи были регулярными.

— Хорошо, тогда просто объясни, в чём связь между клубом и околофутболом?! Что изменилось бы, не будь вас на секторе? Я не беру людей, которые готовят перформанс, а спрашиваю именно о хардкоре.

– Сказать по-честному – ничего бы кардинально не изменилось. Околофутбол привык думать, что он «решает» на трибуне. Это действительно так, но что конкретно он решает?! Баннер «Велком ту раша», например? Если это не было решением околофутбольщиков, то как же этот баннер попал на сектор и почему?! Распределение билетов – да. Что заряжать фанатам в тот или иной момент – тоже. Навязывание правил, которые многие из них и не соблюдают, а требуют с других — вот, пожалуй, и всё.

Фото: Из личного архива Василия Степанова

— Ты говорил о людях культуре гриндеров и «Коловрата». Объясни мне феномен – почему с трибун в последние годы ушёл неонацизм?

— Давай я не буду отрицать, что на сектор ходили ребята в гриндерах с белыми шнурками. Трибуна действительно была такой. Думаю, что это была эпоха ельцинского безвременья, когда мы потеряли ориентиры. Сейчас огромный позитив приносит возвращение православия в жизни людей. А ещё такие акции, как «Бессмертный полк», возвращение Крыма, празднование 9 мая, понимание, что такое блокада Ленинграда и победа в Сталинградской битве. Есть хорошая поговорка: если в 16 лет ты не был революционером – у тебя нет сердца, если в 30 лет ты не стал консерватором – у тебя нет мозгов. Люди взрослеют, приобретают жизненный опыт, заводят семьи и рожают детей. Ну какой неонацизм в 30 и старше лет?! Это же клиническим идиотом надо быть всю жизнь. Правый дух с сектора не ушёл, он просто стал другим. Трансформировался.

— Уверен, что фанка «Спартака» со временем не станет левой?

— Это исключено. Радужных флагов, гейский тем и прочих педерастов у нас на трибуне не будет никогда. И пусть мы останемся в этом последним оплотом.

— “Спартак” – чемпион. Это всё ещё что-то значит для тебя?

— Это глупость — считать, что хулиганам плевать на футбол. Испытываю ощущение, что и 16 лет назад. Мы очень долго верили, ждали и заслужили. А ещё эта победа ветеранов клуба и ребят с трибуны, которых с нами уже нет. Они сейчас на небесах радуются этой победе вместе со всем спартаковским миром!

— Федун – это кто для «Спартака»?

— Человек, которого нужно благодарить и ценить его поступки. В этом году поняли, что «Спартак» для него – не игрушка, а правда одно из важнейших дел всей жизни.