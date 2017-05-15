Черчесов: Шатов и Кокорин знают, что должны делать

Станислав Саламович, едва устроившись в президиуме зала для совещаний Дома футбола, предложил собравшимся журналистам следующий формат общения: сначала обсуждаем присутствующих в «списке 30» игроков, потом – отсутствующих. Возражений не последовало.

— Сколько человек из расширенного состава поедет на сбор в Австрию?

— 26 – три вратаря и 23 полевых игрока. Это на сегодняшний день, но ситуация может измениться: мало ли у кого какая болячка возникнет.

— Во время Кубка конфедераций будет некий запас игроков, готовых в любой момент заменить травмированных?

— Поменять игрока, если с ним что-то, не дай бог, случится, мы можем только до первого матча. Окончательный список двадцати трёх появится до 7 июня. После этого, если вдруг какой-то форс-мажор будет, можно поменять игрока по медицинским показателям. Любого. А по ходу турнира, боюсь, замен уже не будет.

— Исходя из того что Камболов числится в заявке защитником, видите его именно в обороне?

— Может быть, для кого-то это чуть неожиданно, но ситуация меняется. После того как Березуцкие приняли решение, что не смогут нам помочь на турнире, возникла необходимость посмотреть круг кандидатов пошире. Нам в какой-то степени повезло, что Камболова в клубе перевели на позицию центрального защитника. Первый матч, который он после долгого перерыва провёл на этом месте, был с «Локомотивом». Я присутствовал на матче и уже тогда обратил на него внимание в этом качестве. Потом ещё просматривал, статистику изучал. Из 15 единоборств, чтобы вам понятно было, он выиграл все. И отборы все. Посмотрели его в других матчах – с «Бордо», «Ливерпулем», «Сьоном». В Лиге Европы он тоже защитником играл. Видим, что у Руслана есть потенциал на этой позиции, и Камболов может нам помочь. Тем более на таких турнирах футболисты должны быть разносторонними – кроме вратаря, разумеется. А Камболов может и центральным защитником играть, и опорным хавбеком. Для сборной это может быть подспорьем.

— В обороне сборной числятся в основном центральные защитники. В то же время Фернандеса, Комбарова и Смольникова видим среди хавбеков. Это означает, что выбор будет сделан в пользу системы с тремя стопперами?

— Это вопрос к Игорю Владимирову (пресс-атташе РФС. – Прим. «Чемпионата».) – он их туда определил (улыбается). Мы же должны их как-то распределять. Если бы ещё и Жирков, Комбаров и Фернандес в список защитников попали, вы бы спросили: «Одними защитниками будем играть?». Тот же Жирков может и защитника, и полузащитника прекрасно исполнить, а кем он значится на бумаге – непринципиально.

— Можете внести ясность в ситуацию с Фернандесом?

— На спортивные вопросы с удовольствием отвечу. Что касается юридических, спуститесь на четвёртый этаж и задайте их нашему юристу. Он чётко ответит, а то я каждый раз одно и то же говорю.

— С вашей точки зрения, Фернандес полезнее в обороне или ближе к атаке?

— И там, и там он играет без потери качества. Нам чуть-чуть повезло, что ЦСКА перешёл на игру с линейным, поэтому нам не надо Фернандеса проверять. И так всё понятно.

— В список вошёл Дзагоев, которого последнее время буквально замучили травмы. Присутствуют ли опасения за его состояние?

— Футбол – контактный вид спорта. Насколько я понимаю, у Дзагоева уже прошло 19 дней со времени получения травмы. А на восстановление после мышечного повреждения требуется, плюс-минус, 21 день. На 25-й день футболист должен быть не просто здоров, а готов. У нас с момента матча ЦСКА с «Локомотивом» до первой игры Кубка конфедераций пройдёт 52 дня. В ЦСКА профессиональный медицинский штаб. Свои риски они будут взвешивать и примут решение, какое посчитают нужным. Мы со своей стороны не можем и не хотим вмешиваться в клубные вопросы. Уровень Дзагоева прекрасно знаем — он всегда доказывал свою состоятельность. Если бы был новичок – встал бы большой вопрос. А поскольку это опытный футболист, который обладает высоким классом, он — в списке. Для нас непринципиально, минуту Алан проведёт в предстоящих контрольных матчах или все 180. Главное, чтобы не было форсирования.

— У Дзюбы были проблемы со здоровьем. Присутствие Артёма в списке означает, что они в прошлом?

— Наш медицинский штаб на связи с коллегами из «Зенита». Дзюба играет все матчи, последнее время работает без ограничений. 21-го заключительный матч, 22-го он будет в Москве, где мы ещё раз для себя какие-то заключения сделаем. Для того 23 полевых игрока и едут, чтобы мы и Артёма подготовить успели. У него есть желание – всё остальное покажет работа. Голами Дзюба подтверждает свою состоятельность.

— Удалось ли вам лично посмотреть игру Нойштедтера, пообщаться с ним?

— Пообщаться не пообщались, но после матча сборной он провёл четыре игры: одну в Кубке, три в чемпионате. У них сезон заканчивается 22-го – тоже два тура осталось. Туда я не летал – слава богу, есть возможность всё посмотреть.

— Вы полностью довольны кондициями Тарасова? После матча с ЦСКА он удостоился острой критики…

— С ЦСКА вы его критиковали, а в других матчах – не хвалили, когда надо. Для вас bad news – это good news, а для нас – объективность. Если брать игру с ЦСКА, то Тарасов за тайм сделал больше, чем другие за два. Если в матче с «Анжи» он, в моём понимании, был заменён правильно, то против ЦСКА очень активно играл, но оказался не там, где надо. В последнем матче Дмитрий совершил 75 оборонительных действий, в финале Кубка – 68. А так как он игрок оборонительного плана, нам нужна активность в этих действиях и, естественно, качество. А оно выросло. Я уже говорил об этом: если футболист получает травму на «поле боя», мы должны ему шанс предоставить, если он этот шанс заслужил. Считаю, Тарасов его заслужил. Будет сбор – пожалуйста, доказывай свою состоятельность. Никаких поблажек нет.

— При вас Смолов ещё не играл за сборную. Как оцениваете его состояние?

— Фёдор был у нас на двух сборах. На первом он свой гол забил, на втором был только на теоретических занятиях и собраниях в Краснодаре. Задача нападающего – забивать. Он это делает регулярно – в этом плане нет никаких нареканий. Сейчас, насколько я понимаю, у него 15 голов. В том году было 20. Думаю, если бы не длительная травма, Смолов повторил бы свой прошлогодний показатель. Для нас главное – его физическое состояние. В тактическом плане будем работать уже непосредственно в команде.

— Вы всегда с удовлетворением отмечаете богатый выбор вратарей для национальной команды. Появление опытных Акинфеева, Гилерме и Беленова в списке вопросов не вызывает. Можете ли пояснить выбор в пользу Лунёва, а не весеннего рекордсмена Медведева?

— Качественных вратарей много, но только Акинфеев играл за сборную. Гилерме сыграл в общей сложности 90 минут. Беленов не играл вообще.

— Есть ещё Артём Ребров.

— Ребров тоже один тайм провёл. Джанаев одну игру провёл, который сейчас травмирован. Я только что с ним говорил – Сослан в Германии. Есть условный уровень игрока, а есть опыт игры за сборную. Акинфеева чуть-чуть в сторону отодвигаем – и сравниваем других. По большому счёту, смотрим на текущее состояние дел. Среди них нет ни одного футболиста, проведшего 15-20 матчей за сборную и на этом основании имеющего какое-то преимущество перед конкурентом. А что касается Медведева, рекорд он установил, но как только рекорд прервался… он и прервался. Допустим, есть условный поезд – футболисты в него, как правило, входят с последнего вагона и потихоньку продвигаются к VIP-вагону. Давайте дадим им спокойно передвигаться из вагона в вагон. И тогда это поколение, которое растёт, получит возможность естественным путём завоёвывать свои места. Они сами так больше будут ценить то, чего достигнут. Если будем делать подарки – просто не поймут, откуда это пришло. Что касается Лунёва, то он и полсезона в «Уфе» сыграл на достойном уровне, и сейчас выглядит соответствующим образом. Жалко, не начал в «Зените» с первого тура играть – тогда мы ещё и в еврокубках его посмотрели бы.

— Васин неудачно провёл дерби со «Спартаком».

— Васин выглядит достаточно уверенно. В последнем матче я его смотрел. А если бы Виктор Васин не ошибался, его в ЦСКА никогда не было бы. Тогда бы он играл не знаю где – только не у нас. Хорошо, что он ошибается, и хорошо, что есть что исправлять. Тем, кто не ошибается, ни тренеры, никто не нужен – они сами играют. Не надо зацикливаться на минутных, секундных вещах. Моя задача – поддержать, и я Виктору звонил через парочку дней после дерби. В его голосе неуверенности не услышал. Не спотыкается тот, кто ползёт.

— Самедов после перехода в «Спартак» стал периодически оставаться на скамейке. Каковы его шансы выходить в сборной?

— Встречный вопрос: а какие у него шансы не выходить, если до сих пор все 7 игр провёл, был самым результативным футболистом, голы забивал и передачи делал? Я не знаю, какая у него ситуация в «Спартаке» — в такие вещи не вмешиваемся. Так или иначе, свои три гола в новом клубе он уже забил, два из них – победные. Нас удовлетворяет его моральное состояние. Физическое – тоже на достаточно хорошем уровне. У нас он играл ведущую роль, и я сегодня не вижу предпосылок, чтобы в этом смысле что-то поменялось. Мы стараемся уважать то, что человек для нас сделал. Тот же Фернандес в сборной ни секунды не сыграл, но мы его с удовольствием ждём. Будем акклиматизировать, тренировать, создадим конкурентную среду – и пускай доказывает свою состоятельность. Мы только будем рады.

— В каком состоянии находится Миранчук?

— Внимательно смотрим, и смотрим с того ракурса, о чём говорим на сборах, особенно на последнем. На какие-то вещи обращаем внимание. Не знаю, какие требования предъявляет Юрий Павлович, но в плане того, что мы требуем, есть подвижки, он нас радует. Если память не изменяет, Миранчук сделал 9 передач, 3 гола забил. В прошлом году было меньше. Статистика — такая вещь, можно взгляд кидать, но не стоит углубляться. Надо давать футболисту возможность планомерно расти. Он, как штангист, должен знать свой начальный вес. Если его не взял – вылетаешь с турнира. А потом потихонечку добавлять, чтобы не надорвался.

— Кутепов – талантливый защитник, а весна складывается тяжело.

— Не люблю слово «талант» – можно сказать, способный. Кстати, я с ним тоже разговаривал по телефону. Какая есть ситуация, такая есть. Главное, чтобы он правильно всё воспринимал. В клубе, который борется за первое место, конкуренция – это нормально. Последнюю игру с «Амкаром» Кутепов опять играл. Если брать чисто статистические вещи, свой уровень он держит. В Перми Илья играл аккуратно. Думаю, если выйдет на следующую игру, вернётся на своё место.

— Шатов заиграл в «Зените», но остался вне списка сборной. Почему?

— Его состояние я могу оценивать на 100%, потому что вчера с ним разговаривал. Не только с ним, но и с Кокориным, Джанаевым, Крицюком, Оздоевым. Если бы это был простой сбор, контрольный матч, диалога не было бы. Но перед большим турниром футболисты должны узнавать такие вещи из первых уст. Ситуация совершенно простая. Надо отдать им должное: они сами понимают, что сезон получился неоднозначный. Кто там с кем конфликтует, мы в это не вмешиваемся. У нас получился хороший разговор, и он будет продолжаться. Думаю, мы и повстречаемся. Нужно настроить людей, чтобы со следующего сезона они были более конкурентоспособными. Думаете, легко сказать Шатову или Кокорину: «Вас нет»? Мы ждём нашего Шатова и нашего Кокорина в следующем сезоне. Не может быть так, что целый год футболисты играли не так, как должны, и попали в сборную. Мы друг друга поняли. Они знают, что должны делать.

— Ждёте ли «другого» Денисова?

— У нас есть состав, который опубликован. Если бы я посчитал нужным, я бы ему позвонил.

— В сборной два натурализованных бразильца. Есть желание ещё кого-то из иностранцев привлечь?

— Абсолютно никакого. Никогда не было и никогда не будет. Ещё Маяковский писал, что этот паспорт нужно с гордостью доставать из штанин. Если игрок чисто юридически имеет право играть за Россию, он встаёт в строй. Мы никому не должны быть обязаны в этом плане. Как я могу запретить кому-то брать российский паспорт? Если он россиянин, он и есть россиянин. Не проблема. Но просить: прими и играй – это абонемент, а абонементов у нас нет. Это уже не конкурентная среда получится.

— Чалов себя неплохо проявляет в клубе.

— Фёдор Чалов — игрок молодёжной сборной. Если игрок молодёжной сборной не претендует на роль игрока основной сборной, мы его трогать не будем. Задача Чалова — играть за «молодёжку» и за ЦСКА, а как только час Х наступит, дай бог, мы сядем с Бушмановым и поговорим. Сегодня, убеждён, он не соответствует уровню национальной сборной. Не потому что плохой. Он спортсменистый парень, хотя мы лично не знакомы.

Тот же Головин будет играть за «молодёжку» только в большом официальном турнире. Так же было в своё время с Миранчуком.

— Соответствует ли действительности информация, что матч Россия — Чили может состояться в Петербурге?

— Впервые слышу. Матч пройдёт в Москве. Возможно, на стадионе ЦСКА. На новом стадионе Петербурге я ещё не был. Хотел посетить матч «Зенит» — «Краснодар». Игру перенесли на «Петровский» – теперь поездка отменяется.