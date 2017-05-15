MVP 28-го тура РФПЛ. Майская звезда Чалова

Форвард ЦСКА во второй раз подряд становится лучшим игроком тура — на этот раз благодаря дублю в матче с «Арсеналом».

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов во второй раз в мае оказывается в центре внимания: если в 27-м туре 19-летний форвард помог команде в борьбе с «Амкаром» на выезде и заслуженно стал MVP, то в минувший уик-энд уже в родных стенах «ВЭБ Арены» солировал с двумя голами в ворота «Арсенала». Неудивительно, что большинство экспертов и читателей «Чемпионата» отдали Фёдору свои голоса – так вдохновенно играет юный «армеец».

По итогам тура в копилку Чалова члены постоянного жюри определили 9 баллов. Ещё 6 очков добавили читатели «Чемпионата», в обоих голосованиях (во «ВКонтакте» и на странице проекта MVP РФПЛ) поставившие нападающего ЦСКА на первое место. Всего в мае у Чалова теперь 28 очков. Соперникам теперь будет весьма непросто опередить «армейца» в борьбе за титул MVP мая. Всего два тура осталось, прежде чем будет определён лидер месяца.

На втором месте в туре финишировал один из творцов разгромной победы над «Рубином» в составе «Ростова» — Сердар Азмун. Иранцу удался затяжной прыжок в штрафной, позволивший точно послать мяч головой в ворота с подачи Тимофея Калачёва. 10 баллов в кармане Азмуна по итогам тура.

Завершает тройку лидеров бразильский «железнодорожник» Ари. В особенном для «Локомотива» матче, прощальном для Дмитрия Лоськова, Ари порадовал легенду клуба и весь тренерский штаб двумя забитыми голами. За старания нападающий был награждён экспертами 8 зачётными баллами, а в голосовании читателей Ари добрал ещё одно очко.

Специалисты

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Чалов, Азмун, Ари

Валерий Газзаев, бывший тренер ЦСКА и сборной России: Азмун, Ари, Чалов

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»: Ари, Чалов, Азмун

Алексей Сафонов, футбольный агент: Ари, Селихов, Дзюба.

РФПЛ

Чалов, Азмун, Ари.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Азмун, Чалов, Ари

Константин Генич, «Матч ТВ»: Чалов, Азмун, Дзюба

Фарид Бектемиров, «Газета.Ru»: Промес, Глушаков, Медведев

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Чалов, Азмун, Ари

Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Дзюба, Азмун, Ари

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Чалов, Джикия, Фернандеш

Индира Шестакова, редактор отдела «Спорт», газета «Метро»: Дзюба, Чалов, Фернандеш.

Читатели

Фёдор Чалов (ЦСКА) – 427 – 3 дополнительных балла.

Седар Азмун («Ростов») – 185 – 2.

Ари («Локомотив») – 113 – 1.

«ВКонтакте»

Фёдор Чалов (ЦСКА) – 3741 (38,1 %) – 3 дополнительных балла.

Денис Глушаков («Спартак») — 1104 (11,3 %) – 2.

Артём Дзюба («Зенит») — 1020 (10,4 %) – 1.

Итоги 28-го тура РФПЛ:

Фёдор Чалов (ЦСКА) – 15;

Седар Азмун («Ростов») – 10;

Ари («Локомотив») – 9;

Артём Дзюба («Зенит») – 5;

Денис Глушаков («Спартак») – 3;

Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 2;

Георгий Джикия («Спартак») – 1;

Никита Медведев («Ростов») – 1;

Квинси Промес («Спартак») – 1;

Александр Селихов («Спартак») – 1.

Гонка за звание самого ценного футболиста в сезоне-2016/17 близится к финалу. На данный момент очевидным преимуществом обладает полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который в 12 турах набрал 92 балла. Ему всё ещё может составить конкуренцию форвард «Краснодара» Фёдор Смолов, в активе которого 74 очка. Тройку лучших игроков чемпионата замыкает Денис Глушаков, представляющий «Спартак», — у него 67 очков.