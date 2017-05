Они ждали титул дольше «Спартака». Как «Фейеноорд» стал чемпионом

Окреп в борьбе. Клуб, который спасся от банкротства и переродился Этой осенью «Фейеноорд» победил «МЮ» и возглавил таблицу голландского чемпионата – а ровно 6 лет назад он едва не исчез.

Мир обезумел: в финалах еврокубков играют «Реал Мадрид», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Аякс», чемпионом России становится «Спартак» – самое время заварить пакетик сока Zuko, проверить новости на пейджере и сыграть в «змейку» на новой кнопочной Nokia. Ещё один привет из неиспорченного футбола – золото «Фейеноорда», ждавшего такого мига ещё дольше. Последний серьёзный трофей, выигранный «Фейе», – Кубок УЕФА в 2002-м, с тех пор роттердамцы даже в голландском футболе часто были на задворках. Теперь праздник и на их улице.

День, когда 36-летнийДирк Кюйт хет-триком подарил «Фейеноорду» чемпионство, обнулил массу исторических цифр и переписал много новых. Футуристический Роттердам ждал титул 18 лет, пока «Аякс» и ПСВ разыгрывали золото между собой, иногда оставляя повод попраздновать выскочкам из Алкмара и Энсхеде. 11 лет «Фейеноорд» оказывался в таблице ниже «Аякса» – неудобного соперника всё-таки удалось перегнать. «Фейе» забил 86, больше всех в дикой Эредивизии, и удерживал лидерство в чемпионате все 34 тура – с момента, когда «Гронинген» был разгромлен 5:0, а Эльеро Элиа от злости на сломанный в стыке палец положил сопернику три мяча.

«Фейеноорд» – лучший не по всем параметрам, но оспорить его чемпионство очень сложно.

***

Человека, который сделал «Фейеноорд» чемпионом, нещадно критикуют из года в год. Даже в книге «Футболономика», объясняющей связь футбола с экономикой, Джованни ван Бронкхорст преподносится как пример отрицательный. «На рынке хорошо быть голландцем. Лучший пример – ван Бронкхорст. Он перешёл из «Рейнджерс» в «Арсенал», там облажался, а попал куда? В «Барселону»! Будь он американцем, его бы сослали куда-нибудь в «Ди Си Юнайтед», – жалуется бывший вратарь Кейси Келлер. Чёткого мнения о тренерских качествах ван Бронкхорста тоже нет – слухи отправляли Джио даже в «Барселону», критика плохо сочеталась с такими слухами, но тренер смывал критику трофеями.

Год назад «Фейеноорд» ван Бронкхорста установил исторический антирекорд, проиграв семь матчей кряду. Причин было много – например, обилие травм, доходило до того, что нападающий Даммерс играл с «Аяксом» центрального защитника из-за габаритов, – но главной была психология. После каждого поражения «Фейе» выходил на матч с мультяшными звёздочками над головой, а потом получал по голове ещё. От «Аякса», от обиженного отчислением из академии Винса Янссена, от скромняг с поставленной игрой. Колин Казим-Ричардс бросался на журналистов на пресс-конференциях, другие футболисты устраивали драки на зимних сборах. Так себе атмосфера, чтобы выбираться из психологической ямы.

С тех пор «Фейеноорд» уж точно стал психологически устойчивее – прошлогодняя команда посыпалась бы и после 0:4 от «МЮ», и после разноса в амстердамском «класикере», и после 0:3 в предпоследнем туре от «Эксельсиора». Ван Бронкхорст научился сильнее настраивать игроков на важные матчи (отсюда две победы над ПСВ, добытые на зубах), построил крепкую оборону, не пропускавшую по полтора месяца, сколотил качественную систему прессинга – высоко поднятая линия защиты пресекает почти все попытки соперников выходить в контратаку, а если кто-то из защитников ошибается, их страхует выдавший мощнейший сезон опорник Карим Эль-Ахмади.

Самое крутое тренерское решение ван Бронкхорста – смена позиции для Дирка Кюйта. Капитану не хватало скорости, чтобы продолжать обострять с фланга, и ван Бронкхорст решил опустить Кюйта в центр, а его включения использовать для тактической трансформации: при подачах и позиционных атаках 4-3-3 «Фейеноорда» трансформируются в 4-4-2. Кюйт обычно ждёт мяча чуть глубже, чем ведущий форвард Йоргенсен, но потом резко ускоряется под передачу датчанина. Или под навес, как в ситуации с чемпионским голом «Хераклесу». Всего Дирк Кюйт настрелял 12 мячей за сезон, 3 из них – в последнем туре.

Теперь ван Бронкхорста готовы носить на руках. «Джио очень вырос как тренер», – отмечает Рональд Куман, последний, с кем «Фейе» захаживал в Лигу чемпионов. Одним из первых ван Бронкхорста искренне поздравил Вилли ван Ханегем, сколотивший чемпионский «Фейеноорд» в 1993-м. «Мы долго ждали этого чемпионства, – говорил сам ван Бронкхорст со слезами на глазах, – мы можем им гордиться. Наш успех для всех, кто верил, что мы когда-нибудь сделаем это и поднимемся спустя многие годы».

В середине следующей недели в музее Роттердама установят восковую статую тренера, принесшего в город праздник.

***

Как и любая голландская команда, «Фейеноорд» – это как пирог в большой семье: каждый захочет оттяпать какой-нибудь кусочек, уцелеет в лучшем случае половина. Крайние защитники «Фейе», Конголо и Карсдорп, давно заслужили повышение – так рьяно, как Карсдорп, никто не подключается в атаку даже в безумной голландской лиге. Много слухов вокруг Тонни Вильены, сына ангольца и голландки, парня с трудным характером, который наконец-то взялся за ум и выдал мощный сезон без бунтов, драк на тренировках и подрыва атмосферы в коллективе.

Главный, кого могут утащить из Роттердама, – Николай Йоргенсен: говорят, на игрока уже облизывается «Марсель». Первый опыт зарубежной карьеры в «Байере», когда к Йоргенсену с советами ежедневно подбегал Михаэль Баллак, вышел не очень удачным: «Я впервые жил самостоятельно, это были трудные несколько лет». Роттердам – комфортный для Йоргенсена город, похожий многонациональностью и продвинутостью взглядов на его родной Копенгаген. «Я рос в коммуне Херсхольм, учился играть среди ребят многих национальностей, технику и финты подсматривал у этнических марокканцев», – вспоминает Николай.

Фото: Ruters

Но Роттердам почему-то оценивает Йоргенсена не так, как нападающих «Фейе» прошлых лет – Пелле и Гвидетти. Тех считали королями города, а теперь вы даже не найдёте фанатов с «девяткой» Йоргенсена на «Де Кюйп». И это при мощнейшем сезоне датчанина – он стал лучшим в Эредивизии и по голам (21), и по голевым передачам (11), успел развеять мнение о себе как о «нападающем-палке», и трансформировать свой характер. «Два года назад я расстраивался, когда играл плохо, хватал необязательные карточки, забивал на игру, – вспоминает Йоргенсен. – Тренеры предупредили меня: если ты дальше будешь выходить на поле для галочки, можешь вообще никогда не играть». Теперь Николай не выключается из игры, а матчи, где Йоргенсена нет, становятся для «Фейеноорда» фатальными. В Амстердаме датчанин травмировался уже к 10-й минуте, и без него атака скрипела несмазанной телегой.

Второй по цифрам в «Фейеноорде» – Йенс Тоорнстра. У него 14 голов, 10 передач и ошеломительная история подъёма. В 2008-м он пылил за «Альфенс Бойс» из пятой лиги, а после учёбы и тренировок работал кладовщиком в продуктовом. Однажды после матча выпил с друзьями, приехал домой разбитым, утром звонок телефона, поднял трубку и услышал, что с ним говорят из «Ден Хага»: вот уж чёртово похмелье, чего только не почудится. Тоорнстра продал свой велосипед, на котором катался по родному тер Аару, купил поношенную Suzuki, стал ежедневно кататься на тренировки в Гаагу и схватил свой шанс. С каждым годом Тоорнстра растёт и как игрок, и как личность: «До Роттердама я мог есть что попало, а теперь знаю, что нужно следить за питанием. Перед сном нас каждый день просят есть обезжиренный творог, перед каждым матчем – съедать спагетти с курицей».

Незаметным героем «Фейеноорда», чей вклад отмечают все специалисты, стал Карим Эль-Ахмади. В свои 32 опорный полузащитник и шикарно читает игру (3,4 отбора и 2,2 перехвата за матч – топ-6 и топ-20 в Эредивизии), и спасает команду голами в тяжёлых матчах. У Эль-Ахмади в нынешнем «Фейе» есть и социальная миссия: город, где самая большая в Нидерландах марокканская община, должен впитывать уроки прошлого от одного из самых влиятельных её представителей. «Я родился в Энсхеде и рос с четырьмя братьями и двумя сёстрами, – вспоминает Эль-Ахмади. – Отец ежедневно пропадал на молочной фабрике Coberco, постоянно набирал долги, чтобы мама могла нас прокормить. Мы спали на двухъярусных кроватях, родители – на полу в гостиной. Только сейчас я понимаю, что, когда в семье столько детей, сложно давать любовь каждому». Эль-Ахмади тоже не слишком заботился о футболе, пока не отчалил в аренду в Эмираты и не встретил там Фабио Каннаваро. Когда итальянец увидел позиционную игру Эль-Ахмади, он спятил: «Какого чёрта ты делаешь здесь, а не в Европе?».

***

Чемпионским матч «Фейеноорда» с «Хераклесом» стал только после позорного проигрыша скромному соседу по городу, который несколько лет был фарм-клубом «Фейе». Фанаты точно расстроились, а сильнее всех расстроилась молодая парочка из Снека. В декабре один парень, имя которого голландская пресса не раскрывает, починил мачехе ноутбук, в благодарность она купила парочке два билета на последний матч «Фейеноорда» – кто ж знал, что он станет золотым. Девушка выставила билеты на Market Place, там устроили аукцион, предложили 6 тыс. евро, но сделку заблокировали из-за слишком большой стоимости: пришлось идти на «Де Кюйп».

Таких фанатов в Роттердаме меньшинство. Сотня активных фанатов подъехала к «Де Кюйпу» за три часа до матча, чтобы поприветствовать игроков – их разочаровали, когда сказали, что «Фейеноорд» прикатил на стадион за три с половиной, чтобы обойтись без лишних эмоций. Кто не вместился на легендарной «Бочке», смотрел матч на огромных экранах – в окрестностях стадиона, на молодёжной базе Варкеноорд, на площади Хофплейн, где купались в фонтане в честь титула. За два часа до матча на вход уже выстроились громадные очереди людей в футболках с надписями FeyenoordKampioen – посыл понятен без перевода.

Там – всё по традиции: за 15 минут до стартового свистка всем стадионом затянули I Will Survive, устроили пиро-шоу, надымили так, что Дирк Кюйт забивал на 38-й секунде в дымовой завесе. Раскидали конфетти по боковой линии. Устроили традиционный поток мусора на «Де Кюйп», бросая в специальный ров между трибуной и полем бумагу и пивные стаканы. После финального свистка, когда вся команда праздновала, какой-то болельщик выскочил отрезать кусочек чемпионского газона, а остальные пели You’ll Never Walk Alone. Болельщики действительно были с «Фейеноордом» и его игроками всегда – например, когда у Тонни Вильены умерла мать, игрока трогательно встречали бенгальскими огнями в знак поддержки.

Для местных чемпионство «Фейеноорда» – больше, чем просто праздник. Осенью я катался в Роттердам на матч «Фейе» с «Аяксом», болельщиков других городских команд, «Эксельсиора» и «Спарты», видел только в окрестностях их стадионов, а во время общения с местными жителями провоцировал их на мысли о чемпионстве. Их общая мысль: «Тише! С нашим клубом может случиться всё». За 16 лет с «Фейеноордом» случилось слишком много хорошего и плохого – финал Кубка УЕФА, полсотни игроков на контрактах, банкротство, 0:10 с ПСВ, восхождение Рональда Кумана, Йон Гвидетти – это его надо было наречь убийцей с лицом младенца; когда он забивает «Аяксу», становится похож на серийного маньяка со злым оскалом. В этом пазле не хватало только золотых мгновений.

***

Прямо сейчас «Фейеноорд» – менее перспективный клуб, чем «Аякс»: у «тараканов» один из самых старых составов в Эредивизии (25,7 лет – старше только «Рода»), тогда как Амстердам выставляет 20-летнюю команду недавних школьников на каждый важный матч. Школа после Карсдорпа не подарила основе «Фейеноорда» ни одну потенциальную звезду, в «Аяксе» за это время сформировали свой пионерлагерь – с Дольбергом, ван де Беком, Клюйвертом-младшим, Ридевальдом, де Лигтом, Нури.

Однако в Роттердаме готов план по развитию клуба и инфраструктуры вокруг него. На прошлой неделе вместе с победой в Эредивизии «Фейеноорд» одержал ещё одну победу – получил добро от руководства города на постройку Feyenoord-City. Инвестиции города, «Фейе» и частных спонсоров пойдут на строительство нового 63-тысячного стадиона на берегу реки Ньиве-Маас, с фитнес-центром под футбольным полем, собственной пивоварней и музеем клуба. Вокруг стадиона построят жилой комплекс, поставят точки общепита, сделают специальную «развлекательную зону». План «Фейеноорда» очень похож на J-City, который «Ювентус» построил в Турине вокруг стадиона, только голландцы построят свой футбольный город ближе к центру и с большими инвестициями. Постройку обещают закончить к старту сезона-2022/23.

Шесть с половиной лет назад руководство «Фейеноорда» не могло загадывать так далеко вперёд. Когда весь город рыдал после 0:10 от ПСВ, тренер Марио Беен публично попросил уволить себя, но «Фейеноорд» был вынужден оставить его – в клубе не было денег на неустойку. За день до признания банкротом клуб договорился с фанатским трастом, получил средства на погашение долгов, вынужден был отчислять трасту 18% от каждой продажи. Расстались с лидерами, собрали новую команду, начали новую жизнь – с тех пор «Фейе» ежегодно ходил вокруг да около амбициозных задач.

Город, переродившийся после войны и ставший футуристическим, – идеальное место жительства для «Фейеноорда», который тоже разрушался, перерождался и строился заново. Роттердам становится краше год за годом, «Фейе» тоже этого ждёт. Клуб наконец-то крепко встал на ноги, и первое чемпионство за 18 лет – лучшее доказательство.

