Выбор Черчесова, признание Чалова. Главное – в обзоре дня

Расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций – 2017, MVP 28-го тура РФПЛ и другое – в обзоре главных новостей дня.

Черчесов назвал расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций — 2017

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал расширенный состав команды для подготовки к Кубку конфедераций — 2017, который пройдёт с 17 июня по 2 июля в России.

В списке значатся 30 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунёв («Зенит»).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Фёдор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семёнов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Игорь Смольников («Зенит»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Нападающие: Александр Бухаров («Ростов»), Артём Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Фёдор Смолов («Краснодар»).

После заключительного тура РФПЛ будет определён список игроков для работы на учебно-тренировочном сборе в Австрии, окончательная заявка национальной сборной на Кубок конфедераций должна быть обнародована не позднее 7 июня.

Подопечные Станислава Черчесова соберутся в Москве 25 мая, с 26 мая по 3 июня сборная России проведёт учебно-тренировочный сбор в Австрии. 5 июня в Будапеште пройдёт контрольный матч с Венгрией, 9 июня – в Москве с Чили.

Чалов стал MVP 28-го тура РФПЛ

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов признан MVP 28-го тура российской Премьер-Лиги. 19-летний футболист отметился дублем в матче с тульским «Арсеналом» (3:0) и во второй раз подряд был признан лучшим игроком тура.

Вторым стал форвард «Ростова» Сердар Азмун, а замкнул тройку лучших нападающий «Локомотива» Ари.

Эксперты присудили Чалову 9 зачётных баллов, а читатели «Чемпионата» наградили его максимальным количеством баллов (6) в обоих голосованиях – на странице проекта MVP и «ВКонтакте». Итого у Чалова 15 очков.

На звание MVP 28-го тура РФПЛ также претендовали: Артём Дзюба («Зенит»), Квинси Промес, Денис Глушаков, Александр Селихов, Георгий Джикия (все — «Спартак»), Мануэл Фернандеш («Локомотив») и Никита Медведев («Ростов»).

На матч «Спартак» — «Терек» все билеты проданы

На матч 29-го тура Премьер-Лиги, в котором «Спартак» дома сыграет с «Тереком», проданы все билеты. Встреча состоится 17 мая на стадионе «Открытие Арена», начало игры — в 19:30 по московскому времени.

«Все билеты на игру с «Тереком» проданы онлайн, в кассах билетов нет. Для самых преданных болельщиков «Спартака», владельцев абонементов на текущий сезон и карт лояльности были выделены приоритетные этапы покупки. Оставшиеся билеты раскуплены в период свободной онлайн-продажи», — говорится на официальном сайте красно-белых.

«Спартак» уже обеспечил себе чемпионский титул, а «Терек» на данный момент занимает в таблице РФПЛ пятое место.

Янбаев летом покинет «Локомотив» и может перейти в «Краснодар»

По информации «Чемпионата», защитник Ренат Янбаев в летнее трансферное окно покинет московский «Локомотив». Также источник сообщает, что с большой долей вероятности защитник продолжит карьеру в «Краснодаре». У Янбаева заканчивается контракт с «железнодорожниками», и он не будет его продлевать.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ 33-летний футболист провёл 16 матчей (14 — с первых минут), в которых не отметился результативными действиями, но получил одну жёлтую карточку. Янбаев выступает за «Локомотив» с 2007 года.

Дзагоев вернулся к тренировкам в общей группе ЦСКА

ЦСКА провёл тренировку накануне матча с «Рубином» (17 мая) в 29-м туре российской Премьер-Лиги. К занятиям в общей группе вернулся полузащитник красно-синих Алан Дзагоев, сообщается в официальном «твиттере» ЦСКА.

Дзагоев получил травму задней поверхности бедра 26 апреля во время матча ЦСКА с «Локомотивом» (4:0) в 25-м туре РФПЛ. Из-за повреждения 26-летний футболист пропустил три игры «армейцев».

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил Дзагоева в расширенную заявку на Кубок конфедераций – 2017.

АПЛ объявила номинантов на звание лучшего игрока сезона-2016/17

Стали известны имена футболистов, которые номинированы на звание лучшего игрока английской Премьер-лиги по итогам сезона-2016/17. В их число вошли восемь спортсменов, сообщает официальный «твиттер» лиги.

На звание лучшего игрока претендуют Деле Алли («Тоттенхэм»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»), Эден Азар («Челси»), Н'Голо Канте («Челси»), Ромелу Лукаку («Эвертон»), Алексис Санчес («Арсенал») и Ян Вертонген («Тоттенхэм»).

За два тура до финиша сезона «Челси» обеспечил себе чемпионский титул.

Шесть игроков «Монако» вошли в символическую сборную Лиги 1 сезона-2016/17

Шесть игроков «Монако» вошли в символическую сборную французской Лиги 1 сезона-2016/17, информирует пресс-служба Лиги 1.

Состав символической сборной французской Лиги 1 сезона-2016/17 выглядит так:

Вратарь — Даниэль Субашич («Монако»); защитники — Бенжамен Менди («Монако»), Камил Глик («Монако»), Джибриль Сидибе («Монако»), Тьяго Силва («ПСЖ»); полузащитники — Марко Верратти («ПСЖ»), Бернарду Силва («Монако»), Жан-Мишель Сери («Ницца»); нападающие — Килиан Мбаппе («Монако»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Александр Ляказетт («Лион»).