Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
История и анализ игры Сесара Аспиликуэты, защитника «Челси»
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

«11 Аспиликуэт выиграют Лигу чемпионов». Самый незаметный герой «Челси»

И самый незаменимый – в нынешнем сезоне АПЛ не пропустил ни минуты.
16 мая 2017, вторник. 10:00. Футбол

«Иногда люди говорят мне: «Ах, ты больше не испанец, ты англичанин», – удивляется Сесар Аспиликуэта. Он выучил английский, привык к ритму жизни Лондона, сел на традиционную английскую диету – с ежедневной кашей по утрам. Даже прозвище типично английское: игроки «Челси» сломали языки в попытках выговорить фамилию Аспиликуэты и стали называть испанца Дэйвом. Однажды Сесар откликнулся, когда игроки «Челси» звали водителя командного автобуса, – сам подставился.

Справка «Чемпионата»

Сесар Аспиликуэта

Кто: защитник «Челси».
За кого играл: «Осасуна», «Марсель».
Что выиграл: чемпион Франции, двукратный чемпион Англии.
Чем знаменит: лучший защитник сезона в АПЛ.

На тренировках Аспиликуэта «зарубался» с Диего Костой, после – помогал освоиться в Лондоне. Самому Сесару помогал адаптироваться Хуан Мата, ставший на время его личным водителем и спутником. «Он как лондонский гид. Я говорю, что хочу прогуляться или поесть, и Хуан сразу ищет какое-нибудь место», – рассказывал Аспи после переезда. С другими игроками «Челси» болтал на испанском во время традиционного выступления новичков в Кобхэме. Лондонская карьера Юрия Жиркова скомкалась сразу после пения на стуле, Аспиликуэте повезло больше, хотя он считает, что поёт хуже всех в мире. «Некоторые даже танцевали под мою песню, только не понимали, о чём я пою», – вспоминает защитник. Пел о водителе машины, который вылетел с дороги, потому что засмотрелся на красивую девушку.

Его трансфер в «Челси» изначально выглядел прихотью какого-то скаута, случайно увидевшего пару симпатичных матчей Аспи за «Марсель». Испанца брали за 8,8 млн евро как замену Жозе Босингве, только португалец давно прилип к «банке», а выбить из основы Эшли Коула и Бранислава Ивановича казалось невозможным. Но Аспиликуэта с первого сезона установил высокую минимальную планку – 27 матчей в АПЛ. Сначала в скорости и резкости на фланге сдал Иванович, а потом пришёл Жозе Моуринью, дождался игры, в которой выпал Коул, и поставил испанца на левый фланг.

Аспиликуэта – идеальная личность для Моуринью: неэгоистичный, неуступчивый, работоспособный, ненавидящий проигрывать. Так что неудивительно, что вскоре после рывка Аспи в основу Жозе выдал удивительную фразу: «Команда из 11 Аспиликуэт выиграет Лигу чемпионов. Может быть, в серии пенальти, но выиграет». Даже когда «Челси» Моуринью сыпался и катился в пропасть всё глубже, Аспиликуэта оставался собой. Пока фланг Ивановича разрывали и приближали пенсию серба, Сесар был надёжен, традиционно подключался к атакам, а за пределами поля выделялся чувством юмора – над не понимающим шуток футболистом вряд ли стали бы забавляться, привязав живого оленя к его парковочному месту на базе.

Антонио Конте ценит в игроках примерно те же качества, что и Моуринью, так что Конте и Аспиликуэта обязаны были сработаться. Изначально Конте пробовал развивать «Челси» со старой тактикой 4-2-3-1, где Аспиликуэте был отдан всё тот же левый фланг, но два подряд проигрыша заставили пойти на тактическую перестановку, резко заразившую футбольный мир: теперь все подряд готовы перепробовать схему 3-4-3. «Менеджер спрашивал меня, готов ли я играть в три защитника, – впускает на тактическую кухню Аспиликуэта. – Я не беспокоился, потому что знал, что мы поработаем над этим на тренировках и сможем адаптироваться. Я много играл правостороннего защитника, так что перестроиться было несложно».

Железный во всём. Каким «Челси» запомнит Джона Терри
Джон Терри объявил об уходе из «Челси» в самый напряжённый момент. Но он всё ещё может помочь родному клубу и уйти красиво.

В «Челси» сформировалась очень сбалансированная тройка защитников: хлеб Гэри Кэхилла – сильная игра в единоборствах, Давид Луис отлично играет страхующего и чаще всех начинает атаки синих длинными передачами. У Сесара Аспиликуэты самый обширный круг задач – он отвечает за короткий пас, отдаёт передачи чаще большинства защитников Премьер-лиги (64,3 паса за игру, среди защитников АПЛ больше только у Деяна Ловрена из «Ливерпуля») и активнее других ходит в атаку.

На Аспиликуэте завязано много тактических приёмов «Челси» Конте. Во-первых, он с Гэри Кэхиллом «расшатывает» командный прессинг соперника. Оба поочерёдно стягивают прессинг на свою зону, провоцируют ситуацию, когда все варианты паса ближнему перекрыты, и заставляют оголить противоположную зону. Такой приём – ключевой для выхода «Челси» из-под прессинга.

Во-вторых, Аспиликуэта часто помогает атаке, поднимаясь на одну линию к Канте и Матичу. При таких включениях расстановка «Челси» на цифрах превращается в 2-3-5, а навыки Аспиликуэты как плеймейкера эксплуатируются на одном уровне с навыками Канте и Матича – испанец сделал почти столько же передач под удар, сколько и Н’Голо (21 против 22). Отличная иллюстрация того, как это бывает, – голевой пас Аспиликуэты в декабрьской игре с «Кристал Пэлас»: Сесар резко подключился в одну линию к центральным полузащитникам, получил пространство, продвинулся вперёд и подал на Диего Косту.

Игра Аспиликуэты в пас, пожалуй, самая незаметная из причин, почему «Челси» Конте настолько силён. Испанец постоянно обеспечивает игре синих движение – часто разгоняет контратаки передачами на центральных хавбеков, на Мозеса или сразу же на кого-либо из атакующей тройки. Он активно помогает Мозесу, подключаясь по правому флангу, и система игры «Челси» при этом не выглядит уязвимой – Аспиликуэту всегда готов подстраховать Гэри Кэхилл. «Технически он самый одарённый защитник в Премьер-лиге, и он был таким уже три сезона подряд. Он делает свою работу очень хорошо», – говорит про Сесара Гэри Невилл, а он знает толк в защитниках.

Никакой философии, только пот. Почему «Челси» — чемпион
Простые приёмы, с помощью которых Антонио Конте сделал лучшую команду в Англии.

Выступая на гала-ужине, Антонио Конте особо отметил вклад Аспиликуэты в успехи «Челси»: «Он невероятный в своей роли, один из лучших в мире». Сесар уже попал в список претендентов на звание игрока года в АПЛ, но главное его достижение – золото «Челси» и своя незаменимость: все 37 матчей сезона в Премьер-лиге Аспи отыграл, не пропустив ни минуты. В чемпионском матче с «Вест Бромвичем» Аспиликуэта сделал голевую передачу на Миши Батшуайи, а прошлым вечером, в триумфальной домашней игре с «Уотфордом», добавил ещё и первый гол в сезоне. При этом Сесар впервые в сезоне сыграл на позиции правого латераля – и так вдохновенно, что заставил тренера думать о переводе Аспи в ворота.

Глядя на своего защитника, Конте может даже пожалеть, что в его команде не 11 трудолюбивых, работоспособных и умных Аспиликуэт, а всего один. Сесар уже награждён лучшей характеристикой от тренера из возможных: «Замечательно, когда у тренера в распоряжении есть футболист, подобный ему».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
Челси Сесар Аспиликуэта
Новости. Футбол
16 мая 2017, вторник
10:02 Сын Бебето подписал контракт с лиссабонским «Спортингом»
09:46 Хесе: было видно, что Зидан станет великим тренером
09:39 Болельщики «Лестера» признали Шмейхеля лучшим игроком сезона
09:37 Болдт: по окончании посмотрим, останется ли Хавьер Эрнандес в «Байере»
09:36 Оскар: если Коста решит перебраться в Китай, я буду рад
09:31 Игрок «Утрехта», отказавшийся переходить в ЦСКА, может перебраться в «Айнтрахт»
09:29 Спирин: надо серьёзно отнестись к матчу «Арсенала» со «Спартаком» в Туле
09:13 Желудков — о составе «Зенита»: набрали случайных прохожих, а не футболистов
08:56 Гамейро, Гайтан и Хименес могут покинуть «Атлетико»
08:55 Гол хавбека «Лиона» Мемфиса Депая признан лучшим в Лиге 1 сезона-2016/17
08:45 Президент «Сельты»: никогда не скрывал симпатии к «Барселоне»
08:38 Жуниор, которым интересуется «Реал», подписал новый контракт с «Фламенго»
08:33 Неймар: сможет ли Бразилия выиграть ЧМ-2018? Многие претендуют на это
08:31 «Барселона» не примет решения по новому главному тренеру до 29 мая
08:30 «Боруссия» М продлила контракт с полузащитником Траоре
08:30 Жигулёв: в Молдавии команды больше стараются играть, чем в России
08:27 Агент: теперь нам нужно понять роль Марлона в «Барселоне»
08:17 Фанат «Тоттенхэма»: столб на «Уайт Харт Лэйн», спасибо за воспоминания, их нет
07:42 Гвардиола — Венгеру: не жалуйтесь, что матчи «Ливерпуля» проще, чем у «Арсенала»
07:25 Верратти и Маркиньос выразили желание остаться в «ПСЖ» в следующем сезоне
07:05 Гвардиола: Хамес в АПЛ? Его игровые качества не вызывают сомнений
07:00 Жигулёв: буду стремиться к тому, чтобы стать краснодарским Джеррардом
06:48 Источник: о соглашении между Хамесом и «МЮ» будет объявлено 21 мая
06:39 Гвардиола: в «Барселоне» или «Баварии» мне бы уже давно указали на дверь
06:36 «Боруссия» Д достигла договорённости с Фавром
06:21 Хесе: буду бороться до тех пор, пока вновь не стану Хесе в «Реале»
06:20 Экс-наставник «Шальке-04»: не советую Горецке переходить в другую команду
06:19 Неймар: хочу играть с лучшими, а лучший из всех – Месси
06:11 Г. Невилл: Конте извлёк выгоду из работы, проделанной до него в «Челси» Моуринью
05:20 Конте: если я попрошу Аспиликуэту встать в ворота, он с готовностью это сделает
04:57 Спортивный директор «Интера» Аузилио провёл переговоры с агентом Рюдигера
04:50 СМИ: Кэррик будет играть за первую команду «МЮ» и тренировать молодёжный состав
04:36 Гомес: у меня хорошие отношения с Монтеллой, но контактов с «Миланом» пока нет
04:01 Маркиньос: на 100 процентов уверен, что останусь в «ПСЖ»
03:44 «Реал» хочет заработать на продаже Хамеса € 75 млн
03:09 В Катаре 19 мая откроют первый стадион к ЧМ-2022
02:48 «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил Обамейянгу контракт с зарплатой € 50 млн в год
02:38 Мората не пожал руку Зидану после замены в матче с «Севильей»
01:56 «Бенфика» отпраздновала чемпионство с фанатами на центральной площади Лиссабона
00:58 Конте: у Терри в этом сезоне была фантастически важная роль для «Челси»
00:52 Маццарри: я очень горжусь футболистами «Уотфорда», мы играли хорошо
00:42 Терри: не исключаю, что игра с «Сандерлендом» станет последней в моей карьере
00:41 Каррера: Аленичев с чемпионством не поздравил, мы не общаемся
00:25 Вагнер Лав: никогда не подвергался расизму в России, надеюсь, его не будет на ЧМ
00:22 Аспиликуэта: «Челси» много пропустил, но забил ещё больше
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто из участников "серебряной гонки" РФПЛ потеряет в среду очки?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+