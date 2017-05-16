«11 Аспиликуэт выиграют Лигу чемпионов». Самый незаметный герой «Челси»

«Иногда люди говорят мне: «Ах, ты больше не испанец, ты англичанин», – удивляется Сесар Аспиликуэта. Он выучил английский, привык к ритму жизни Лондона, сел на традиционную английскую диету – с ежедневной кашей по утрам. Даже прозвище типично английское: игроки «Челси» сломали языки в попытках выговорить фамилию Аспиликуэты и стали называть испанца Дэйвом. Однажды Сесар откликнулся, когда игроки «Челси» звали водителя командного автобуса, – сам подставился.

Справка «Чемпионата»



Сесар Аспиликуэта



Кто: защитник «Челси».

За кого играл: «Осасуна», «Марсель».

Что выиграл: чемпион Франции, двукратный чемпион Англии.

Чем знаменит: лучший защитник сезона в АПЛ. : защитник «Челси».: «Осасуна», «Марсель».: чемпион Франции, двукратный чемпион Англии.: лучший защитник сезона в АПЛ.

На тренировках Аспиликуэта «зарубался» с Диего Костой, после – помогал освоиться в Лондоне. Самому Сесару помогал адаптироваться Хуан Мата, ставший на время его личным водителем и спутником. «Он как лондонский гид. Я говорю, что хочу прогуляться или поесть, и Хуан сразу ищет какое-нибудь место», – рассказывал Аспи после переезда. С другими игроками «Челси» болтал на испанском во время традиционного выступления новичков в Кобхэме. Лондонская карьера Юрия Жиркова скомкалась сразу после пения на стуле, Аспиликуэте повезло больше, хотя он считает, что поёт хуже всех в мире. «Некоторые даже танцевали под мою песню, только не понимали, о чём я пою», – вспоминает защитник. Пел о водителе машины, который вылетел с дороги, потому что засмотрелся на красивую девушку.

Его трансфер в «Челси» изначально выглядел прихотью какого-то скаута, случайно увидевшего пару симпатичных матчей Аспи за «Марсель». Испанца брали за 8,8 млн евро как замену Жозе Босингве, только португалец давно прилип к «банке», а выбить из основы Эшли Коула и Бранислава Ивановича казалось невозможным. Но Аспиликуэта с первого сезона установил высокую минимальную планку – 27 матчей в АПЛ. Сначала в скорости и резкости на фланге сдал Иванович, а потом пришёл Жозе Моуринью, дождался игры, в которой выпал Коул, и поставил испанца на левый фланг.

Аспиликуэта – идеальная личность для Моуринью: неэгоистичный, неуступчивый, работоспособный, ненавидящий проигрывать. Так что неудивительно, что вскоре после рывка Аспи в основу Жозе выдал удивительную фразу: «Команда из 11 Аспиликуэт выиграет Лигу чемпионов. Может быть, в серии пенальти, но выиграет». Даже когда «Челси» Моуринью сыпался и катился в пропасть всё глубже, Аспиликуэта оставался собой. Пока фланг Ивановича разрывали и приближали пенсию серба, Сесар был надёжен, традиционно подключался к атакам, а за пределами поля выделялся чувством юмора – над не понимающим шуток футболистом вряд ли стали бы забавляться, привязав живого оленя к его парковочному месту на базе.

Антонио Конте ценит в игроках примерно те же качества, что и Моуринью, так что Конте и Аспиликуэта обязаны были сработаться. Изначально Конте пробовал развивать «Челси» со старой тактикой 4-2-3-1, где Аспиликуэте был отдан всё тот же левый фланг, но два подряд проигрыша заставили пойти на тактическую перестановку, резко заразившую футбольный мир: теперь все подряд готовы перепробовать схему 3-4-3. «Менеджер спрашивал меня, готов ли я играть в три защитника, – впускает на тактическую кухню Аспиликуэта. – Я не беспокоился, потому что знал, что мы поработаем над этим на тренировках и сможем адаптироваться. Я много играл правостороннего защитника, так что перестроиться было несложно».

Железный во всём. Каким «Челси» запомнит Джона Терри Джон Терри объявил об уходе из «Челси» в самый напряжённый момент. Но он всё ещё может помочь родному клубу и уйти красиво.

В «Челси» сформировалась очень сбалансированная тройка защитников: хлеб Гэри Кэхилла – сильная игра в единоборствах, Давид Луис отлично играет страхующего и чаще всех начинает атаки синих длинными передачами. У Сесара Аспиликуэты самый обширный круг задач – он отвечает за короткий пас, отдаёт передачи чаще большинства защитников Премьер-лиги (64,3 паса за игру, среди защитников АПЛ больше только у Деяна Ловрена из «Ливерпуля») и активнее других ходит в атаку.

На Аспиликуэте завязано много тактических приёмов «Челси» Конте. Во-первых, он с Гэри Кэхиллом «расшатывает» командный прессинг соперника. Оба поочерёдно стягивают прессинг на свою зону, провоцируют ситуацию, когда все варианты паса ближнему перекрыты, и заставляют оголить противоположную зону. Такой приём – ключевой для выхода «Челси» из-под прессинга.

Во-вторых, Аспиликуэта часто помогает атаке, поднимаясь на одну линию к Канте и Матичу. При таких включениях расстановка «Челси» на цифрах превращается в 2-3-5, а навыки Аспиликуэты как плеймейкера эксплуатируются на одном уровне с навыками Канте и Матича – испанец сделал почти столько же передач под удар, сколько и Н’Голо (21 против 22). Отличная иллюстрация того, как это бывает, – голевой пас Аспиликуэты в декабрьской игре с «Кристал Пэлас»: Сесар резко подключился в одну линию к центральным полузащитникам, получил пространство, продвинулся вперёд и подал на Диего Косту.

Игра Аспиликуэты в пас, пожалуй, самая незаметная из причин, почему «Челси» Конте настолько силён. Испанец постоянно обеспечивает игре синих движение – часто разгоняет контратаки передачами на центральных хавбеков, на Мозеса или сразу же на кого-либо из атакующей тройки. Он активно помогает Мозесу, подключаясь по правому флангу, и система игры «Челси» при этом не выглядит уязвимой – Аспиликуэту всегда готов подстраховать Гэри Кэхилл. «Технически он самый одарённый защитник в Премьер-лиге, и он был таким уже три сезона подряд. Он делает свою работу очень хорошо», – говорит про Сесара Гэри Невилл, а он знает толк в защитниках.

Никакой философии, только пот. Почему «Челси» — чемпион Простые приёмы, с помощью которых Антонио Конте сделал лучшую команду в Англии.

Выступая на гала-ужине, Антонио Конте особо отметил вклад Аспиликуэты в успехи «Челси»: «Он невероятный в своей роли, один из лучших в мире». Сесар уже попал в список претендентов на звание игрока года в АПЛ, но главное его достижение – золото «Челси» и своя незаменимость: все 37 матчей сезона в Премьер-лиге Аспи отыграл, не пропустив ни минуты. В чемпионском матче с «Вест Бромвичем» Аспиликуэта сделал голевую передачу на Миши Батшуайи, а прошлым вечером, в триумфальной домашней игре с «Уотфордом», добавил ещё и первый гол в сезоне. При этом Сесар впервые в сезоне сыграл на позиции правого латераля – и так вдохновенно, что заставил тренера думать о переводе Аспи в ворота.

Глядя на своего защитника, Конте может даже пожалеть, что в его команде не 11 трудолюбивых, работоспособных и умных Аспиликуэт, а всего один. Сесар уже награждён лучшей характеристикой от тренера из возможных: «Замечательно, когда у тренера в распоряжении есть футболист, подобный ему».