Игроки «Зенита» довольны возвращением на «Петровский»

Николас Ломбертс будет скучать по «Зениту» и Петербургу, а Игорь Смольников рад, что увидел свою фамилию в составе сборной России.

«Это провальный год для «Зенита». Широков — о 28-м туре Роман Широков – о мотивации «Спартака», прощальном матче Лоськова и прогрессе Фёдора Чалова – в собственной рубрике на «Чемпионате».

На сегодняшней открытой тренировке «Зенита» было как минимум два приятных факта для главного тренера Мирчи Луческу. Во-первых, тёплая погода. Солнце, которого в Петербурге не хватает даже в мае, приятно грело и заставляло вспоминать недавний снег как нелепую шутку. Кроме того, в общей группе сине-бело-голубых занимались все без исключения игроки. Конечно, если оставить за скобками полузащитников Виктора Файзулина и Александра Рязанцева. Файзулин продолжает восстанавливаться после травмы, занимаясь отдельно по специальной программе. Рязанцев в нынешнем году даже не тренируется с основой. Он набирает форму в фарм-клубе, которому помогает сохранить место в ФНЛ.

Команда размялась на одном из многочисленных полей своей базы, а потом перешла играть на другое. Кстати, качество газона в Удельной значительно лучше, чем на стадионе на Крестовском острове. Если бы было можно каким-то образом перенести поле с базы на новую арену, то «Зенит» продолжил бы тестировать «Санкт-Петербург». Однако в сложившихся условиях, понятное дело, все с облегчением восприняли возвращение на «Петровский», где состоится матч с «Краснодаром».

Луческу на сей раз отказался общаться с журналистами. Не потому что обиделся на критику со стороны СМИ, а оттого что и так регулярно даёт пресс-конференции. Румын отправил к камерам и диктофонам двух защитников — Николаса Ломбертса, чья 10-летняя карьера в петербургском клубе подходит к концу, и игрока сборной России Игоря Смольникова.

Ломбертс решился побеседовать на русском языке. Для него это редчайший случай, ведь ему всегда значительно проще было формулировать мысли на английском. Впрочем, мы помним, и как бельгиец пел гимн России.

— Николас, готовы вспомнить свой первый день в «Зените»? Что знали о петербургской команде, когда переезжали сюда?

— Помню, здесь лежало только одно поле. Конечно, я тогда не многое знал о «Зените». Поначалу было очень страшно, но сейчас это мой дом. И всегда останется моим домом. Я буду скучать по Петербургу и «Зениту», по нашим болельщикам. Что ж, это жизнь. Сейчас я мало играю, а хочу продолжать карьеру ещё три года и приехать со сборной Бельгии на чемпионат мира в Россию. Поэтому перехожу в «Остенде».

— Вы не хотели, чтобы «Спартак» стал чемпионом в ваш последний сезон в «Зените», но это всё-таки произошло…

— Да, я не хотел ни одного чемпионства «Спартака» (смеётся). Это плохо, конечно.

Смольников: Обсуждать состав сборной – не моё дело. Рад, что меня включили. Для любого спортсмена большая честь представлять свою страну.

— Что нужно «Зениту», чтобы в следующем сезоне опять выиграть золотые медали?

— Надо получше играть. Мы теряли очень лёгкие очки во встречах с «маленькими» командами. Например, против «Амкара». Может, нужны новые игроки… Центральный защитник (улыбается). Посмотрим, что будет. Думаю, следующий сезон сложится для «Зенита» лучше.

— Самое яркое ваше воспоминание за 10 лет в составе сине-бело-голубых?

— Это чемпионский матч в Раменском. Никогда не забуду его! Тогда я выиграл своё первое золото с «Зенитом». Оно самое важное. Конечно, и победу в Кубке УЕФА назову.

— Как относитесь к тому, что «Зенит» сыграет с «Краснодаром» на «Петровском»?

— На стадионе «Санкт-Петербург» очень плохой газон. Кстати, я мечтал хотя бы минуту сыграть на новой арене, но последний матч перенесли на «Петровский». Там поле хорошее. Конечно, перенос – лучшее решение для «Зенита». Мы играем низом, не используем только длинные передачи.

Концерт группы «Ленинград» и Дзюбы. Как «Зенит» выиграл в Самаре Гол на первой минуте, большое количество голевых моментов и дубль зенитовца Артёма Дзюбы — матч в Самаре подарил весёлый футбол.

— В команде ещё верят, что «Зенит» займёт второе место и попадёт в Лигу чемпионов?

— Не знаю, получится ли стать вторыми. Думаю, шансы 50 на 50. ЦСКА должен ещё потерять очки. У «армейцев» впереди сложная игра в Казани. Но мы сами обязаны выиграть оба оставшихся матча. Конечно, «Зениту» очень важно попасть в Лигу чемпионов. Сделаем всё для этого. Считаю, у нас команда лучше, чем у ЦСКА.

— Научились спокойно водить машину в Петербурге?

— Я не очень люблю водить здесь. В Бельгии движение спокойнее, а в России ездить на машине тяжелее.

Завершив интервью, Ломбертс улыбнулся, помахал рукой и произнёс: «До свидания! Может быть, увидимся ещё через 10 лет».

Смольникова спрашивали не только о «Зените», но и о включении в предварительную заявку в состав сборной России на Кубок конфедераций.

— Игорь, что скажете о составе сборной России на Кубок конфедераций? Может, не увидели в списке какие-то фамилии, которые хотели бы увидеть?

— Обсуждать состав сборной – не моё дело. Рад, что меня включили. Для любого спортсмена большая честь представлять свою страну.

— Как восприняли возвращение на «Петровский»?

— Думаю, это всех обрадовало. Мы будем играть на хорошем поле.

Ломбертс: Я не хотел ни одного чемпионства «Спартака». Это плохо, конечно.

— В первом круге «Зенит» проиграл «Краснодару» в концовке. Какие ожидания от новой встречи?

— Сейчас мы играем дома, и у нас остаются шансы на второе место и Лигу чемпионов. Понятно, что не всё от нас зависит. Но завтра будет очень важный матч. «Краснодар» – хорошая команда. Думаю, болельщики увидят интересный футбол.

— У ЦСКА финиш попроще. Это давит?

— Мы сами теряли очки, так что это наши проблемы. Остаётся только выигрывать у «Краснодара» и «Локомотива», надеясь на осечку ЦСКА.

— В Самаре «Зенит» выглядел уже повеселее. Что изменилось?

— Мы понимали, что отступать больше некуда. Хорошо, что получилось забить быстрые голы. После этого стало легче. Считаю, могли забить и больше трёх мячей. Второй тайм начали не так, как первый, были кое-какие проблемы. К счастью, всё-таки победили.