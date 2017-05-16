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175 лет назад 2016
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Халк
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

Как два шведа отправились в тюрьму из-за Халка. Новые истории из Китая

Обвинения Халка в избиении тренера, Лавесси – в оскорблении китайского народа, шведов – в финансовых махинациях.
16 мая 2017, вторник. 15:00. Футбол

1. Лавесси оскорбил китайский народ

Во всяком случае, сейчас многие в Китае так думают. Просто интересно, что оскорбительного можно было найти на этой фотографии?

Но в Китае трепетно отнеслись к этническому вопросу и устроили Лавесси настоящую травлю. Аргентинец поспешил оправдаться.

«По просьбе китайской Суперлиги мы делали официальные фотографии в течение сезона. По инструкции официального фотографа я пытался сделать некоторые интересные фотографии, сделав некоторые рожи, которые будут использоваться впоследствии для развлекательных целей. У меня не было никакого намерения оскорбить китайский народ».

Не самая приятная история, особенно на фоне того, что недавно Лавесси забил первые за долгое время мячи в Суперлиге. А ещё был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира. По данным Football Leaks, Эсекьель зарабатывает почти миллион евро в неделю. Тут впору широко раскрывать глаза, а не наоборот.

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2. Обамейянг может стать одноклубником Витселя

Новая порция свежих горячих китайских слухов прямиком на ваш монитор.

1. Фабио Каннаваро плевать на лимит, потому он активно лоббирует кандидатуру Пьера-Эмерика Обамейянга на роль основного нападающего. Что при этом будет с Алешандре Пато – неизвестно. «Тянцзинь Цюанцзянь» настроен решительно – клуб готов предложить «Боруссии» 80 млн евро, а самому игроку – контракт на 50 млн евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

2. Примерно то же самое «Тянцзинь Цюанцзянь» предлагает Диего Косте. В начале месяца даже появилась информация, что бразильский испанец в Лондоне подписал с клубом предварительный контракт на 30 млн евро в год, однако пока сам игрок всё это активно опровергает.

3. Испанская Marca не собирается оставаться в стороне и публикует инсайды о переговорах Альваро Мораты с китайским клубом, название которого не разглашается. 35 млн евро в год и постоянное место в основе – это, конечно, заманчиво, но пока 24-летний форвард не спешит ступать на проторенную Оскаром дорожку. Кстати, в Китай активно сватали и одноклубника Мораты Пепе, однако португалец с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Интере».

3. Два шведа отправились в тюрьму из-за трансфера Халка

В рубрике «Жесть недели» — очередная история, связанная с главной звездой лиги. На этот раз без измен жёнам и порнозвёзд, но всё равно интересно (что-то в стиле «11 друзей Оушена»). Гражданин Швеции Хуссейн Барджави зимой прошлого года решил легко заработать. Взломав электронную почту «Шанхай СИПГ», Барджави выдал себя за бразильского посредника при переговорах с «Зенитом» по трансферу Халка. Наивное руководство, не особо привыкшее считать деньги, спокойно перевело 371 тыс. 420 евро в Швецию на счёт фирмы, дислоцирующейся в Мальмё. Сообщница Хуссейна собиралась отмыть деньги, однако снять их не получилось – банк заблокировал перевод из-за подозрительного происхождения. В итоге на обоих было открыто дело, и теперь Барджави с партнёршей отправятся в суровую шведскую тюрьму.

Арабские шведы, обдурившие китайцев при переговорах с русскими по переходу бразильца, – это действительно круто.

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4. Как Халку пытаются испортить имидж

Халк в это время активно заявляет в Инстаграме о том, что ему пытаются испортить имидж. В 8-м туре Суперлиги «Шанхай СИПГ» не испытал проблем в матче с «Гуйчжоу Чжичэн». Халк отметился дежурным голом. Но самое интересное произошло потом. После игры представитель «Гуйчжоу Чжичэн» Ли Бинг заявил, что бывший футболист «Зенита» ударил помощника главного тренера команды, когда они направлялись в раздевалку.

«По ходу первого тайма были некоторые спорные моменты, их тренеры начали оскорблять нас во время игры, поэтому у нас с ними произошла перепалка. Это продолжалось до перерыва, а потом в коридоре Халк проклинал нашего тренера на английском. Мы спорили с ним, и он ударил ассистента тренера Ю Минга, и тот упал на пол. Иностранные игроки приезжают сюда, чтобы помочь нам в развитии футбола в Китае, но независимо от того, насколько хорошо ты играешь, ты не имеешь права презирать китайский народ, не говоря уже о том, чтобы бить местных тренеров», — возмущался он.

Халк и представители «Шанхай СИПГ» поспешили всё это опровергнуть, отметив, что при просмотре записей камер видеонаблюдения ничего подобного замечено не было. Дело дошло до китайской ассоциации футбола, которая не нашла никаких доказательств нападения Халка на представителей «Гуйчжоу».

5. Витсель и Хусти «в огне»

Другие экс-зенитовцы тем временем завоёвывают симпатии китайской публики. «Тянцзинь Цюанцзянь» принимал «Чанчунь Ятай», и после этого матча вряд ли Каннаваро и компания отправились по домам в хорошем настроении. Витсель сравнял счёт с пенальти в середине второго тайма, однако во второй сорокапятиминутке за дело взялся Сабольч Хусти, оформивший дубль и принесший победу своей команде.

Китай - Суперлига. 8-й тур
06 мая 2017, суббота. 10:30 МСК
Тяньцзинь Цюаньцзянь
Тяньцзинь
1 : 3
Чанчунь Ятай
Чанчунь
0:1 – Исмаилов – 5, 1:1 – Витсель – 31 (пен), 1:2 – Хусти – 45 (пен), 1:3 – Хусти – 79
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6. Китайское будущее «Баварии»

Автор самого оригинального высказывания и стратегии развития на неделе – президент «Баварии» Ули Хёнесс.

«Бавария» построила несколько футбольных школ в Китае. Сейчас в этой стране футбол – спорт номер один. У меня есть идея: в какой-то момент китайский футболист будет играть в «Баварии», и тогда будет сумасшедший ажиотаж.

Если мы будем играть в субботу в два часа дня, в прайм-тайм в Шанхае или Пекине, 300 млн китайских болельщиков будут смотреть матч на своих iPhone, и все заплатят € 1, чтобы посмотреть игру. Вы можете представить, к чему это приведёт», — заключил Хёнесс.

Может, заодно привезти в Мюнхен талантливого индийца? Чтобы уж наверняка.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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