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175 лет назад 2016
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Арсен Венгер: «Арсеналу» уже не так нужна Лига чемпионов
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

ЛЧ больше не нужна. Почему болельщиков «Арсенала» надо пожалеть

Арсен Венгер опять троллит поклонников собственного клуба и – для разнообразия – раздражает Хосепа Гвардиолу.
16 мая 2017, вторник. 16:30. Футбол

«Мы сильны финансово. Конечно, я хочу выступить в престижном европейском турнире, и мы должны приложить для этого все усилия. Но в финансовом отношении Лига чемпионов уже не так важна для нас, как в прошлые годы». Так главный бухгалтер частного предприятия «Арсенал» порадовал акционеров. Прошу прощения, я ошибся. Это Арсен Венгер сказал журналистам на пресс-конференции. И его заявление вызывает пару вопросов.

1. Для кого это сказано?

В смысле, всё вроде бы очевидно: раз речь идёт о пресс-конференции и общении с большим количеством журналистов, то понятно, что свои слова Венгер адресует болельщикам «Арсенала». То есть он как бы успокаивает их: всё в порядке, финансовых проблем нет. Видимо, бедные болельщики «Арсенала» не могут уснуть по ночам из-за переживаний о финансовых проблемах любимой команды. И смеются над ними уже не только соседи из «Челси», но и (впервые за десятилетия) соседи из «Тоттенхэма» тоже из-за финансовых проблем, а не из-за спортивных результатов. Как-то так?

Если не так, то не вполне ясно, зачем тренеру говорить это болельщиками. Может, Венгер посылает сигнал не болельщикам, а руководству? Намёк Стэну Кронке, что тот может и дальше доверять главному тренеру: угрозы для прибыли нет. Но такой сигнал руководству главный тренер команды, который возглавляет её уже больше 20 лет, может послать и по электронной почте. Или просто позвонить. Зачем раздражать поклонников?

2. В чём смысл существования футбольного клуба «Арсенал»?

Да, этот вопрос можно обоснованно задать многим клубам. Но всё-таки мы привыкли, что «Арсенал» — это особый случай. За 20 лет лондонцы приучили широкую аудиторию к мысли, что они – часть элиты. С тех пор над «Арсеналом» не нависла угроза банкротства, не было совершено трансферов на сотни млн фунтов, которые бы не оправдали себя, нет необходимости в срочной перепродаже клуба. Тут Венгер прав – финансовых проблем нет. Так что мешает вернуться к борьбе за чемпионский титул? Отсутствие денег – нет, деньги есть. Очевидно, только отсутствие амбиций.

И это ещё один повод посочувствовать поклонникам лондонцев. Руководство «Арсенала» явно не замечает отсутствия у себя амбиций. Оно считает, что клуб в порядке. Или он действительно существует для извлечения прибыли.

Арсен Венгер против всех

Уже не в первый раз складывается впечатление, что Венгер дразнит самих болельщиков «Арсенала». Вчера он заявил: «Сезон не провальный, хотя его нельзя назвать таким хорошим, как я рассчитывал летом». Он пояснил: летом планировалось бороться за чемпионский титул. Борьбы не получилось, ну жаль, конечно, но сезон-то всё равно не провальный. С этим не согласятся даже некоторые футболисты.

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Вряд ли многие ли после 12 лет без чемпионства верят в то, что клуб действительно рассчитывал всерьёз драться за чемпионство. Если так, то трудно отличить «Арсенал», который борется за чемпионство, от «Арсенала», который не борется за чемпионство. И в том, и в другом случае в марте всё становится ясно. И говорить в мае о том, что «летом мы думали о чемпионстве», — плохая идея. Потому что, если вдруг Арсен Венгер удивит всех и останется (в этой фразе прячется шутка) и летом заговорит о чемпионских амбициях, их будет трудно воспринимать без иронии. «Конечно, поборетесь, как в прошлом сезоне», — такой будет естественная реакция на пустые слова в середине июля. Количество недовольных растёт давно.

Самолеты с банером «Венгер аут» над стадионом – эпатажный перформанс радикально настроенной группы болельщиков. Но зачем раздражать более-менее лояльное большинство словами «мы планировали бороться за чемпионский титул»? Тренер сам нажимает на больное место. Так же, как и с упоминанием финансовой стабильности клуба. Болельщики в курсе финансовой стабильности «Арсенала» хотя бы потому, что платят за билеты больше всех в мире. Сезонные абонементы в Англии стоят выше, чем других странах, а «Арсенал» с отрывом лидирует среди клубов АПЛ. У идущего в этом списке вторым «Тоттенхэма» самый дешёвый абонемент стоит 986 евро (данные аналитического портала footballbenchmark), у «Арсенала» — 1334 евро. Между первым и вторым местами огромный провал в 350 евро, дальше все идут плотной группой с разницей в 100-50 евро. Так что болельщики неплохо осведомлены о том, что с деньгами там всё в порядке.

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Огромная проблема Венгера в том, что он, мягко говоря, не слишком дипломатичен. Это прекрасный тренер, и уже через несколько лет после выхода на пенсию его эпоха в «Арсенале» будет считаться легендарной. Но сейчас он слишком легко наживает врагов. Не только таких, как Жозе Моуринью, которым только дай повод. Буквально вчера Венгер умудрился разозлить даже вечно корректного Хосепа Гвардиолу.

Француз заявил, что «некоторые команды уже ушли в отпуск». Он имел в виду соперников своих конкурентов в борьбе за четвёртое место: «Ливерпуль» и «Ман Сити». «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм», который уже не имеет турнирной мотивации, «Сити» играет с «Вест Бромвиче» и «Уотфордом», которые тоже не решают никаких задач. Вот зачем было это говорить, если учесть, что оставшиеся соперники «Арсенала» — «Сандерленд» и «Эвертон» — тоже ровно ни за что не борются?

Когда слова Венгера дошли до Гвардиолы, он вспылил и саркастично ответил: «Если бы они лучше играли по ходу сезона, не пришлось бы жаловаться в последних турах» и напомнил, что «Ливерпуль», «Ман Сити» и «Арсенал» находятся в равных ситуациях – все играют с немотивированными соперниками. Объяснить, зачем французу понадобилось опять говорить о других командах, совершенно невозможно.

Вообще, в последние годы карьеры самым естественным было бы попытаться под конец ещё раз выиграть чемпионат (ради этого можно и потратиться – даже неудачную, но честную попытку болельщики оценят). Вместо этого он предпочитает радоваться финансовой стабильности. Кстати, 27 мая «Арсенал» может выиграть трофей – если победит «Челси» в финале Кубка. Можно представить себе, каким удачным будет объявлен прошедший сезон в этом случае.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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