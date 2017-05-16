Уже не МОЛЛОдец. Как одна из звёзд РФПЛ потухла в «Зените»

Сама судьба словно подталкивала Йоана Молло к игре в Санкт-Петербурге. Француз сделал себе имя в РФПЛ всего одним матчем. В августе 2015 года он впервые вышел в стартовом составе «Крыльев Советов» и тремя голевыми передачами отправил в нокаут «Зенит» Андре Виллаш-Боаша. Да и в следующий визит полузащитника на «Петровский» в ноябре 2016-го подарил ему результативный пас уже на 4-й минуте игры. Правда, теперь команда из Самары уже проиграла с тем же счётом 1:3.

Концерт группы «Ленинград» и Дзюбы. Как «Зенит» выиграл в Самаре Гол на первой минуте, большое количество голевых моментов и дубль зенитовца Артёма Дзюбы — матч в Самаре подарил весёлый футбол.

В общем, Северная столица, пожалуй, удивилась трансферу Молло в «Зенит» меньше, чем Россия в целом. Игрок «Крыльев Советов», скорее всего, был запасным вариантом для Мирчи Луческу, однако румынскому тренеру не удалось перетащить зимой тех дорогостоящих новичков, вроде Рафы Силва, которых Луческу хотел, поэтому он дал добро на покупку француза. Тем более при Вадиме Скрипченко самарская звезда вновь засверкала всеми гранями своего таланта: за четыре тура в конце первой части чемпионата 27-летний легионер забил три мяча и выдал три голевых передачи, внёс огромный вклад в разгром лидера «Спартака» – 4:0.

Луческу мог смущать разве что имидж футболиста с непростым характером, созданный Йоану ещё во Франции. В своё время тренер Жан Фернандес говорил, что уход Молло – лучшее, что случилось с «Нанси». Называл полузащитника эгоистом, который возомнил себя Криштиану Роналду и думает только о личной статистике, а не о команде. Да ещё и критикует всех наставников, под руководством которых работал. Однако в Самаре никаких скандалов у француза не было. Напротив, он даже вызывал симпатию своим желанием учить русский язык и давать забавные интервью на «великом и могучем». Да и в «Зените», как видим, Молло ни с кем не конфликтует.

— Я знал, куда иду, – говорил Йоан на январских сборах петербургской команды. – Здесь все футболисты очень сильные, и я, если хочу играть, должен работать больше всех. Особенно учитывая, что мой стиль основан на больших объёмах перемещений. В целом всё идёт как надо, никаких сюрпризов для меня нет.

Тревожный звонок прозвучал для Молло ещё перед возобновлением сезона, когда Луческу не включил его в заявку на Лигу Европы. Было понятно, что в РФПЛ Йоану сложнее получить игровое время и проявить себя из-за лимита, а еврокубки – другое дело. Тогда никто не знал, как долго «Зенит» вынужден будет выступать на два фронта, и в какой мере команде сможет помочь Мигель Данни, поэтому заявка Молло на Лигу Европы казалась логичным решением. Луческу объяснил, что предпочёл французу Цаллагова, так как Ибрагим – единственная замена Хави Гарсия на случай дисквалификации. Тем не менее, поступки тренера противоречили словам. Луческу поначалу использовал Цаллагова исключительно как правого защитника, а в центре поля в отсутствие испанца спокойно сыграла связка Юсупов – Эрнани. Перед ответным матчем с «Андерлехтом», в котором «Зениту» требовалось забивать трижды, на скамейке как раз недоставало атакующих игроков. Правда, нужные три мяча петербуржцы всё-таки положили, а вылетели из-за пропущенного гола на 90-й минуте.

Наверное, Луческу заставило сомневаться и то, как Молло выглядел на сборах. В зимних спаррингах француз действительно не сверкнул. Иногда просто затягивал развитие атак, увлекаясь работой с мячом и пускаясь в необязательный дриблинг вдали от ворот соперника. Но тянуть в каких-то эпизодах одеяло на себя в принципе характерно для его стиля. Луческу, конечно же, понимал это ещё до приглашения Йоана в «Зенит». Должен был понимать. Значит, не возражал. Индивидуальными действиями чрезмерно увлекался и Халк, однако Молло и сам понимает, что он по классу уступает Халку. Сразу сказал в интервью, что не претендует на роль сменщика бразильца.

Тревожный звонок прозвучал для Молло ещё перед возобновлением сезона, когда Луческу не включил его в заявку на Лигу Европы.

До первого матча на новом стадионе «Санкт-Петербург» полузащитник скучал на скамейке. Пару раз вышел на замену в концовках встреч с ЦСКА и «Арсеналом», вот только за 10 минут тяжело что-то доказать тренеру. С «Уралом» Молло отбегал уже почти тайм и помог хозяевам дожать восьмерых соперников, впервые забив гол за «Зенит». Тем не менее, снова вернулся на скамейку. Опять вступал в игру на чуть-чуть, имел лишь 15-20 минут. Но в последнем туре Йоан наконец-то дебютировал в основе сине-бело-голубых. Символично, что это произошло в Самаре против «Крыльев Советов». Конечно, было бы несправедливо, если бы Луческу не учёл особую мотивацию француза. Если раньше тренер рассуждал о конкуренции между Данни, Молло и Олегом Шатовым, то теперь мы видим, что ничто не мешает Шатову занять место на правом фланге, а Молло его там подменить. К огорчению Йоана, все 90 минут на «Металлурге» он тоже не сыграл. Луческу убрал новичка с поля по истечении часа матча, посчитав, что свежий Александр Кокорин сделает на контратаках больше. Не сказать чтобы этот ход румына сработал.

После игры в Самаре небанальный комментарий дал чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» и экс-тренер ряда петербургских команд Сергей Веденеев:

Тянуть в каких-то эпизодах одеяло на себя в принципе характерно для его стиля. Луческу, конечно же, понимал это ещё до приглашения Йоана в «Зенит». Должен был понимать. Значит, не возражал.

— В игре с «Крыльями Советов» увидел в стартовом составе Молло, и какая-то надежда в душе всколыхнулась. Но когда его поменяли на 63-й минуте, я понял, что для Луческу важнее мастерство Мигеля Данни, чем физическая сила и скорость француза. Однако понятно как дважды два, что десять Данни никогда не обыграют десять Молло. Десять Молло всегда победят – и с большим преимуществом. Что касается того, что Йоан иногда принимает неправильные решения, то быстрота в сочетании с интеллектом – это редкий коктейль. Но тупоголовым Молло никак не назовешь, критики горячатся. Думаю, у него просто игровой практики нет. Его неправильно оценили, точнее, недооценили Луческу с помощниками, не дали возможность набрать форму. Отсюда нет связи с партнерами, отсюда и неверные порой решения. Когда француз бежит с мячом, знаешь, что он протащит его до чужой штрафной. «Зенит» это сейчас делает при помощи комбинационной игры, в течение двух минут катает мяч, а потом приводит его в штрафную. Йоан же это делает за десять секунд. Для «Зенита» с его максимальными задачами медленные игроки, пусть они и великие мастера, нонсенс! Один может быть, тот же Данни, но вокруг него должны бегать девять Молло.

Молло в «КС» Молло в «Зените» Сыгранные минуты 1073 152 Передачи (всего) 38 48 Точность передач 78% 80% Передачи под удар 2,8 3,5 Кроссы (всего) 1,9 1,8 Успешные кроссы 24% 16% Дриблинг (всего) 3,5 7,6 Успешный дриблинг 65% 69% Заработанные фолы 3,2 1,8 Удары (всего) 2,3 1,8 Точность ударов 56% 33% Потери мяча 5,4 6,5

Любопытно сравнить статистику Молло в Самаре и Петербурге. Конечно, его цифры в «Зените» пока не совсем корректны, поскольку он провёл на поле в общей сумме всего 152 минуты, но кое-что обращает на себя внимание. Например, смелость Йоана. И в новом коллективе, где есть свои лидеры, он без стеснения лезет в обводку. На сегодняшний день у Молло вообще какой-то космический показатель на уровне семи обводок за 90 минут игры при очень большом проценте успешных. С увеличением сыгранных минут эта цифра, скорее всего, упала бы примерно до уровня его периода в «Крыльях Советов». Француз хорошо ассистирует партнёрам.

Что же дальше? Будет ли Молло сверкать в РФПЛ в следующем сезоне? Сейчас он говорит, что не знает, останется ли в «Зените» по окончании сезона. Кивает на своего агента. Однако было бы странно, если бы петербургский клуб решил расстаться с полузащитником всего через полгода после подписания контракта. Всё-таки Луческу, по сути, так и не дал Йоану настоящего шанса, взяв его, как кажется, просто для количества. Молло заслуживает шанса от следующего тренера сине-бело-голубых.