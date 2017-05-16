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Алексис Санчес
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

10 футболистов, которым нечего делать в их клубах

Потому что они заслуживают большего. Ромелу Лукаку, Алексис Санчес и менее очевидные варианты.
16 мая 2017, вторник. 20:30. Футбол

До трансферного окна ещё далеко, и этот список «лишних» — не попытка угадать всех игроков, которые летом поменяют клуб. Тем более что не все перечисленные здесь футболисты в принципе заинтересованы в смене места работы. Что их всех объединяет – несовпадение уровня мастерства с командой в целом, несовпадение уровня амбиций или невозможность проявить свои лучшие качества. Другими словами, потолок, в который упёрлись отличные футболисты по разным причинам и в разных командах. Именно отсутствием потолка в «Боруссии» и «Монако» объясняется отсутствие в списке футболистов из этих команд.

Алексис Санчес

Выбрать лучшего игрока «Арсенала» в этом сезоне очень легко: Санчесу никто не составляет серьёзную конкуренцию. Чилиец не только лучший бомбардир команды и лучший ассистент команды (в этом предложении потерялся Месут Озил. Хотя где он только не терялся). Санчес ещё и отрабатывает в обороне: количество оборонительных действий в среднем за матч у него выше, чем у защитника Габриэла Паулисты. И он хочет выигрывать трофеи. Алексису просто не нужен «Арсенал». Арсен Венгер, кстати, уверяет, что его лидер никуда не уйдёт: «Я отпустил Робина ван Перси, потому что ему было 29 лет. С Санчесом другая ситуация. Он не хочет уходить, я не собираюсь его отпускать». Ну, посмотрим.

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Мауро Икарди

24 гола и 8 ассистов в 33 матчах. О чём не скажут эти цифры: аргентинец оторван от команды и практически не получает мяч. В поисках мяча Икарди опускается в центр поля, смещается на фланги – он не ждёт его в штрафной. Просто против нынешнего «Интера» очень, очень легко играть: достаточно закрыть Икарди вдвоём/втроём – и его партнёры будут 90 минут навешивать в молоко. В дерби с «Миланом» он забил гол, сделав всего 20 касаний за матч. «Фиорентине» забил трижды, коснувшись мяча всего 24 раза за матч. Это уникально. Мауро не планирует покидать Италию и «Джузеппе Меаццу». Если захочет, он сможет усилить любой топ-клуб, кроме «Реала», «Барселоны» и «Баварии».

Андреа Белотти

Примерно всё, сказанное про Икарди, относится и к Андреа Белотти. С одним дополнением: «Интер» хотя бы имеет амбиции, которые пока не может реализовать. У «Торино» же амбиций нет, и сохранить Белотти клуб не сможет. Но Андреа всего 23 года, это его первый суперсезон, поэтому нельзя исключать, что ещё на сезон задержится в Турине. Итальянец забил по 10 голов правой ногой и головой, пять голов левой ногой – это идеальный центрфорвард. Кстати, все 25 голов Белотти забил из пределов штрафной.

Ромелу Лукаку

«Разница между Лукаку и остальными нашими игроками слишком велика. Я хочу удержать всех лучших, но не уверен, что это удастся», — тренер «Эвертона» Роналд Куман предельно откровенен. В английских СМИ практически не сомневаются в том, что уже летом Лукаку отправится в «Челси» и займёт место Диего Косты, с которым у Антонио Конте был конфликт по ходу сезона. Если вспомнить, что Коста хотел зимой отправиться в Китай, то размен выглядит ещё более правдоподобно.

Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Фото: Reuters

Паулиньо

Бразилец был в числе первых по-настоящему сильных футболистов, уехавших в Китай. И может стать первым, кто успеет вовремя вернуться. Он не потерял форму: из команды Луиса Фелипе Сколари «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо получил вызов в сборную Бразилии и сделал хет-трик в матче с Уругваем. В Китае он тоже регулярно забивает, несмотря на позицию опорника. Интерес к футболисту приписывают «Баварии» и «Барселоне», а сам он зимой сказал, что готов вернуться в Европу, если это необходимо, чтобы принять участие в чемпионате мира. Халк с Оскаром пока ничего подобного не говорили.

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Альваро Мората

Ещё один нетипичный случай. Нет, Альваро Мората не чересчур хорош для «Реала» (пояснение для тех читателей, которые уже собрались ругаться в комментариях). У Мораты другая проблема. Она называется Карим Бензема. Француз хорошо взаимодействует с Криштиану Роналду и пользуется доверием Зидана. Поэтому Мората провёл в Примере всего 1166 минут, то есть 14 полных матчей. В них он забил 15 голов. Это значит, что Мората демонстрирует результативность топ-форварда – вот только играет не как топ-форвард. Не факт, что испанец готов менять Мадрид на практику: он неоднократно признавался в любви к родному клубу. Но если «Реал» действительно следит за Килианом Мбаппе, то кто-то из нынешней обоймы – точно лишний.

Альваро Мората

Альваро Мората

Фото: Reuters

Фелипе Андерсон

«Лацио» чередует зрелищные матчи с унылыми безвольными поражениями. И так уже несколько лет. Состав у клуба средний, на общем фоне выделяются молодой вингер Бальде Кейта, центральный защитник Стефан де Врей и, разумеется, Фелипе Андерсон. Регулярный участник символических сборных тура в Италии, он также входит в топ-10 игроков Европы по удачным обводкам. В «Лацио» Андерсон отвечает за креатив. На его счету девять голевых передач и в среднем по два созданным для партнёров момента за матч. 25-летний бразилец уже четыре года играет в Риме, и он точно не затерялся бы в команде получше.

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Александр Ляказетт

Ещё один молодой техничный форвард со статистикой почти гол за матч. Ему всё равно, где забивать: в Лиге Европы Ляказетт показывает примерно такую же результативность, что и в чемпионате Франции. У «Лиона» уже есть предложения: от «Атлетико», «Арсенала». Вопрос в цене. «Я слышал разговоры о том, что Гризманн переходит в Англию за 100 млн евро», — президент «Лиона» Жан-Мишель Олас сказал, что варианты продажи за 40 млн он не рассматривает.

Марио Гомес

В 31 год Марио Гомесу вряд ли стоит беспокоиться о том, как прогрессировать. А вот найти нормальную команду не помешало бы. Он отлично играл в «Бешикташе» (почти 30 голов за сезон), снова стал основным игроком сборной и вроде бы ушёл на повышение – в неплохой по именам «Вольфсбург». Где и борется за выживание, пока не слишком удачно. Гомес тащит «волков», его голы принесли клубу восемь очков за последние два месяца. Это просто не уровень команды, которая три из пяти последних матчей проиграла разгромом и идёт в зоне вылета. В общем, Марио пора найти клуб по статусу.

Хавьер Пасторе

Помните такого? Бывший «будущий Месси» из Палермо. В классных вингерах «ПСЖ» можно запутаться. В общем, аргентинец, который не Анхель Ди Мария, правша, но не Лукас Моура и игрок ротации, но не Юлиан Дракслер – вот это и есть Пасторе. Он – четвёртый выбор на позицию атакующего полузащитника, выиграл конкуренцию у Атема бен-Арфа только из-за конфликтности последнего. Хавьер уже немолод. Так что в 27 лет такому техничному футболисту стоит задуматься о поиске такой команды, в которой он будет на первых ролях.

Хавьер Пасторе

Хавьер Пасторе

Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Ляказетт Алексис Санчес Альваро Мората Марио Гомес Мауро Икарди Паулиньо Ромелу Лукаку Фелипе Андерсон Хавьер Пасторе
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