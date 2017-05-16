Молчаливая война. Три тренерские истории, которые определят лето

Приближающееся межсезонье станет одним из самых интригующих за последнее время в тренерском плане. Сразу несколько квалифицированных тренеров (Марселино Гарсия Тораль, Роджер Шмидт, Клаудио Раньери, Франк де Бур, Лоран Блан) остаются без работы и стремятся вернуться в футбол, но настоящие тектонические сдвиги могут начаться после трёх знаковых перестановок. Своих тренеров могут лишиться «Арсенал», «Атлетико» и дортмундская «Боруссия». Арсен Венгер, Диего Симеоне и Томас Тухель, каждый из которых входит в десятку лучших тренеров мира, могут стать свободны для рынка. Для европейского футбола в целом это означает три разные вещи — конец сверхдолгосрочного проекта («Арсенал» и Венгер), конец среднесрочного проекта («Атлетико» и Симеоне) и незапланированный конец проекта («Боруссия» и Тухель). Странным образом все три сюжета связаны.

Венгеру предлагают решить проблему снятием с него абсолютных полномочий в клубе и введением должности спортивного директора, но это против его годами складывавшихся в «Арсенале» убеждений.

Каждая из этих историй типична для сегодняшней игры. В случае с Венгером мы окончательно понимаем (хотя должны были понять ещё после отставки Раньери из «Лестера»), что прагматизм перевешивает эмоциональные ценности, характерные для футбола старой школы. Никто теперь не хочет ни жить прошлым, ни задумываться о будущем, все хотят жить моментом, а в данный момент по всему миру вирусно распространяются плакаты «Wenger Out». Французский тренер активно сопротивляется тому, что на календаре май 2017 года и сам рубит дрова для костра, на котором сгорит. Венгеру предлагают решить проблему снятием с него абсолютных полномочий в клубе и введением должности спортивного директора, но это против его годами складывавшихся в «Арсенале» убеждений: «Я не знаю, что означает „спортивный директор“. Это что, кто-то, кто стоит на дороге и управляет игрой направо и налево?». Бессменный участник Лиги чемпионов останется без своего бессменного тренера — теперь это только вопрос времени и воли оппонирующей Арсену части совета директоров.

Это всё. «Бавария» закончила эпоху Арсена Венгера Наверное, это не должно было закончиться так, но, по крайней мере, всё к тому шло.

История Тухеля похожа на венгеровскую, и здесь забавно лишь то, что английские газеты упорно отправляют тренера Дортмунда именно в «Арсенал» — то есть вместо Венгера в клубе может появиться другой человек, который с вызывающей восхищение искренностью считает, что есть два мнения — его и неправильное. Со спортивной точки зрения к Тухелю нет никаких вопросов — при нём команда создаёт больше всех моментов в Европе, молодые игроки прогрессируют, некоторым из них находятся новые позиции (так, например, случилось с Дембеле, которого перевели с фланга в центр), а результаты соответствуют задачам. При этом с человеческой точки зрения Тухель, суммируя все его поступки и слова (не только в «Боруссии», но и в «Майнце», откуда тренер тоже уходил при странных обстоятельствах), почти невыносим — за время в Дортмунде он успел разругаться абсолютно со всеми в клубе, начиная генеральным директором и заканчивая главным скаутом. Тухель легко выносит на публику то, что должно быть скрыто корпоративной этикой — трансферную политику, недостаточную жёсткость в принятии решений руководством, но ради справедливости нужно сказать, что и оппоненты в клубе у него соответствующие. Ханс-Йоахим Ватцке, менеджер «Боруссии», давно стал напоминать человека, который считает, что клуб — это и есть он, а потому в борьбе с Тухелем он пошёл на методы, далёкие от чистой игры. Несколько дней назад в Süddeutsche Zeitung вышел уничтожающий тренера «Боруссии» текст с инсайдами от источника в клубе. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, кто именно является источником: Ватцке и автор текста Фредди Рёкенхаус — друзья.

Тоска «позитивного психа». Что происходит с «Боруссией» Дортмундская «Боруссия», стремительно превращающаяся в детский сад, столкнулась с проблемой: воспитатель хочет жить по-другому.

После этого публичного битья посуды вероятность того, что Тухель останется в Дортмунде до осени, остаётся нулевой. Продолжать работу в таких обстоятельствах можно только в случае совместного публичного покаяния и примирения, но Ватцке и Тухель оба слишком горды для этого. У «Боруссии» будет новый главный, а мы получаем возможность лишний раз удостовериться в том, что результаты остаются как минимум вторичным фактором в вопросе продолжения отношений с тренером — даже если он входит в десятку лучших в Европе. Гораздо важнее то, насколько ты как тренер лоялен своему руководству, которое, в свою очередь, может сделать с тобой всё, что захочет.

Третья история — куда более безобидная. Диего Симеоне ещё прошлым летом имел, по его собственным словам, «35 миллионов причин» для ухода из «Атлетико», но продемонстрировал приверженность команде. Однако по ходу этого сезона становилось всё более очевидным: Симеоне выжал из этой команды 150% из того, что мог. Обычный тренерский цикл длится три года — это доказано и Жозе Моуринью, и Хосепом Гвардиолой, и многими другими — а Симеоне прожил в Мадриде за шесть лет два таких цикла. Его эмоции человека во всём чёрном никуда не делись, но команда частично механизировала ответ на импульс от своего тренера. Симеоне нужен новый вызов, и здесь как нельзя кстати появляется возможность возглавить не чужой для аргентинца «Интер», откуда уволили Стефано Пьоли. Пьоли уволили очень некрасиво — за три тура до конца чемпионата, не дав закончить сезон, но мы уже убедились, но красивые расставания давно вышли из тренда, раз даже в «Арсенале» всё проходит в таких муках. Связь же с двумя другими тренерскими историями у Симеоне в том, что, по сообщениям немецкой прессы, он входит в шорт-лист руководства «Боруссии».

Его прелесть. Почему кризис «Атлетико» и Симеоне – это нормально «Атлетико» Диего Симеоне перестал выигрывать и вылетел из зоны Лиги чемпионов, но, вероятно, это не кризис, а холодный тренерский расчёт.

И здесь самое интересное. Согласно голосованию на сайте издания Welt, в котором приняли участие более пяти тысяч человек, болельщики больше всего хотят видеть в Дортмунде именно Симеоне. Само по себе это практически невозможное событие: немецкое футбольное сообщество — жесточайшие традиционалисты, а «Боруссия» — святая святых этих традиций для болельщиков всех без исключения клубов Германии. Нереально представить, что иностранец будет лидировать в таком голосовании, да ещё и обгонять трёх немецкоязычных тренеров, но Симеоне делает это. Второе место занимает индиго-тренер Юлиан Нагельсманн, чей «Хоффенхайм» за год вырос из почти безнадёжного аутсайдера в участника Лиги чемпионов. Симеоне и Нагельсманн на двоих имеют две трети всех голосов, но ни тот, ни другой не являются фаворитами для руководства «Боруссии». Согласно информации Bild, главным претендентом на должность, в случае неизбежного ухода Тухеля, для дортмундских менеджеров остаётся Люсьен Фавр, выведший «Ниццу» в Лигу чемпионов.

У «Боруссии» будет новый главный, а мы получаем возможность лишний раз удостовериться в том, что результаты остаются как минимум вторичным фактором в вопросе продолжения отношений с тренером — даже если он входит в десятку лучших в Европе.

Люсьен Фавр — отличный, безупречный футбольный тренер. Более того, это, возможно, лучший тренер из тех, о ком знает ограниченное количество людей, и известность к нему не приходит по одной причине: он абсолютно лишённый внешних конфликтов, привыкший копаться в себе человек. После поражений гладбахской «Боруссии» он надевал спортивный костюм и бегал вокруг пруда, чтобы прогнать негативные эмоции, а после двух поражений подряд носил заявления об увольнении руководству клуба, которые менеджеры не подписывали. Сам Фавр говорил, что ему очень легко работать в Ницце, потому что расслабленному курортному городу не до футбола — здесь можно спокойно выйти на пробежку по Английскому променаду, и никто тебя не узнает.

И такой человек выгоден руководству «Боруссии», такие люди выгодны всем менеджерам больших европейских клубов. Фавр — фаворит для Ханс-Йоахима Ватцке не потому, что он даёт результат (он даёт) и не потому что развивает игроков (развивает, можно спросить у Лукаша Пищека, которого Фавр сделал из нападающего правым защитником в «Герте»), а потому что будет молчать и во всём соглашаться. Один вид Симеоне говорит об избытке в нём тестостерона, а Юлиан Нагельсманн, при всей внешности школьника-отличника, сумел довести даже привыкшего к эмоциям Роджера Шмидта, который назвал тренера «Хоффенхайма», если переводить это на цензурный язык, слегка потерявшим рассудок. С ними будет так же тяжело, как и с Тухелем — такая головная боль руководителям не нужна.

И вот какой главный тектонический сдвиг может окончательно оформиться этим летом. И Венгер, и Тухель, и Симеоне — тренеры с собственным мнением и своими убеждениями, которые не меняются даже под давлением начальства. Сейчас, когда в работу приходят всё больше футболистов из 90-х, этих татуированных бунтарей, незаданный вопрос становится очевидным — стоит ли изменять своим принципам и прогибаться под руководителей или продолжать говорить и делать всё, что ты сам считаешь нужным? Имеют ли тренеры достаточно власти в футболе? Ещё громче этот вопрос задаёт поколение лэптоп-тренеров, людей, не игравших в футбол на высоком уровне, и пробивающих себе дорогу в профессии как раз собственными убеждениями, собственным характером. Если «Арсенал» и «Боруссия» откажутся от бунтарей и предпочтут им более тихих тренеров, пусть и, возможно, в ущерб результатам, это даст ответ, который должен разочаровывать. Главное противостояние современного футбола — не клубов между собой и не тренеров между собой, а противостояние менеджеров, уверенных, что тренеры — это 10% успеха, и тренеров, уверенных, что они — 90% успеха. И тренеры эту молчаливую войну проигрывают вчистую.