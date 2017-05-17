Ари не встретится с Павлюченко. Главное – в обзоре дня

Решения комитета по этике РФС, дело по взрыву у автобуса дортмундской «Боруссии» и другое – в обзоре новостей дня.

Ари не поможет «Локомотиву» в матче с «Уралом»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, что пропустит матч 29-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом», который состоится в Екатеринбурге 17 мая.

4 мая главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что бразилец поедет в Екатеринбург и забьёт в ворота этой команды гол.

В концовке финального матча за Кубок России «Урал» — «Локомотив» (0:2) на поле возникла потасовка, одним из главных героев которой был Ари.

Полузащитник «Урала» Артём Фидлер после матча выразил мнение, что после случившегося Ари никогда не приедет в Екатеринбург, а нападающий екатеринбургской команды Эдгар Манучарян опубликовал в «Инстаграме» фотографию с Ари и написал: «До встречи».

«Я не сыграю, так как не еду с «Локомотивом» на матч. Думаю, тренер решил не брать меня в Екатеринбург, чтобы не возникало лишних конфликтов. Никому не хочется повторения драки. К тому же у нас последний матч с «Зенитом», нужно к нему хорошо подготовиться. А у меня немного болит нога. Наверное, ещё и поэтому мне дали отдых.

Готов ли был сыграть в Екатеринбурге? Да, готов играть в каждом матче, стараюсь делать всё возможное, чтобы быть в форме. Для меня это важно. В последних встречах хочу показать, на что способен. Надеюсь, «Локомотив» это оценит и захочет подписать со мной полноценный контракт. Важно, чтобы клубы договорились. Я пока не в курсе, идут ли переговоры, но очень хочу остаться в «Локомотиве».

Извинился перед игроком, которому от меня досталось. Сожалею, что всю эту некрасивую сцену видели болельщики. Ни разу за карьеру такого себе не позволял. Футболисты являются примером для многих детей. Я уже говорил в интервью и повторил то же самое на КДК – всего лишь пытался защитить одноклубников. Но получилось некрасиво», — заявил Ари в интервью «Советскому спорту».

Вопрос дня. Ари – Павлюченко: кто прав? Массовая драка в финале Кубка России и Павлюченко, оскорбляющий Ари, – кто виноват в произошедшем?

Павлюченко дисквалифицирован на 4 игры КР (2 — условно) за оскорбление Ари

Комитет по этике Российского футбольного союза дисквалифицировал нападающего «Урала» Романа Павлюченко на четыре матча Кубка России, два из которых носят условный характер, за оскорбительные высказывания в адрес форварда «Локомотива» Ари после финального матча Кубка страны. Об этом сообщил председатель комитета Семён Андреев.

«В связи с допущенными нарушениями регламента применить к Павлюченко санкцию дисквалификации на четыре матча Кубка России (два матча — условно), а также штраф в размере 20 тыс. рублей. Обратить внимание президента „Урала“ Григория Иванова на необходимость обсуждения данного случая на общем собрании команды и впредь не допустить подобного», — передаёт слова Андреева корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.

В конце матча «Урал» — «Локомотив» (0:2), состоявшегося 2 мая в Сочи, на поле произошла драка, в результате которой были удалены со стороны «Урала» Артём Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны «Локомотива» — Ари и Джефферсон Фарфан. После игры Павлюченко позволил себе нецензурные высказывания в адрес Ари. Комитет по этике рассматривал высказывания форварда по инициативе главы РФС Виталия Мутко.

Прокуратура установила, что взрывы у автобуса «Боруссии» Д не были терактом

Федеральные прокуроры Германии вынесли окончательное решение по взрывам у автобуса дортмундской «Боруссии».

Как пишет ESPN FC, вариант с террористической атакой отвергнут. Прокуроры установили, что подозреваемый во взрывах 28-летний россиянин Сергей В., имеющий немецкое гражданство, действовал в личных финансовых интересах.

Взрывы около автобуса «Боруссии» прогремели в Дортмунде 11 апреля, перед первым матчем немецкой команды с «Монако» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:3). В результате пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, который получил ранения и был прооперирован. Сама игра была перенесена на следующий день.

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«Спартак» пустит болельщиков на поле после матча с «Тереком»

«Спартак» по окончании матча 29-го тура РФПЛ с «Тереком» (17 мая) организует безопасный выход болельщиков на поле, сообщается на официальном сайте красно-белых, которые 7 мая досрочно выиграли чемпионат.

«По завершении встречи состоится торжественная церемония, во время которой спартаковцам будет вручён кубок чемпионов России. В эти радостные минуты болельщики смогут находиться рядом с командой. «Спартак» совместно с официальным фан-клубом подготовил программу праздничного мероприятия. Она включает в себя организованный выход спартаковских поклонников на поле.

Зрителей нижних секторов трибун B и D стюарды проведут к газону через эвакуационные калитки. Почитатели «Спартака», занявшие места на верхних секторах трибун B и D, а также трибун А и С, желающие принять участие в праздновании на поле, смогут выйти через радиальный проезд, расположенный между Северной и Восточной трибунами. О порядке выхода болельщиков на газон будет сообщено дополнительно перед началом матча и в перерыве. Внимательно слушайте объявления диктора и следуйте указаниям стюардов», — сообщается в заявлении «Спартака».

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Полугодичная дисквалификация игрока «Армавира», толкнувшего судью, отменена

Апелляционный комитет Российского футбольного союза отменил полугодичную дисквалификацию нападающего «Армавира» Андрея Мязина, который толкнул арбитра Сергея Смирнова во время матча 25-го тура первенства ПФЛ зоны «Юг» «Ротор-Волгоград» — «Армавир» (1:2). Футболисту назначено шесть матчей дисквалификации, из которых два он уже пропустил.

На 72-й минуте, перед тем как показать Мязину жёлтую карточку, арбитр встречи толкнул футболиста плечом в грудь. Мязин толкнул Смирнова в ответ, после чего был наказан красной карточкой. В результате Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал форварда на полгода, а «Армавир» подал апелляцию на данное решение.

«Мы полностью удовлетворены решением апелляционного комитета. Полугодичную дисквалификацию Мязина отменили. Вместо неё футболисту назначили шесть матчей дисквалификации, из которых две игры он уже пропустил. После следующей игры „Армавир“ планирует подать документы на приостановление дисквалификации. Также игроку уменьшили денежный штраф с 30 до 20 тыс. Что касается решения по арбитру встречи, то это тайна за семью печатями», — передаёт слова президента «Армавира» Валентина Климко корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.

Геркус: в переговорах с Ал. Миранчуком есть подвижки в положительную сторону

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как проходят переговоры с полузащитником Алексеем Миранчуком о продлении контракта.

«Впереди две игры, все комментарии относительно состава и тренерского вопроса мы будем давать после завершения чемпионата. Тогда же у нас будет понимание, кто остаётся в команде, а кто покидает, тогда же начнутся переговоры по выкупу игроков, которые находятся сейчас в аренде.

Касательно продления контракта Миранчука есть подвижки в положительную сторону. Хенти вернётся в команду автоматически, будет ли клуб оставлять его, решится по окончании сезона.

Мы предпримем определённые усилия, чтобы Ари остался в «Локомотиве», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.