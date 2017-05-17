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Прогнозы на 29-й тур РФПЛ: «Спартак» — «Терек», «Зенит» — «Краснодар»
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

«Гадание на русском футболе сводится к этому счёту». Прогнозы на 29-й тур

Прогнозы на матчи 29-го тура Премьер-Лиги делают эксперты, журналисты и наши читатели.
17 мая 2017, среда. 08:30. Футбол

В 28-м туре нашего конкурса лучший результат показала команда специалистов, а журналисты продолжили отрываться от читателей в общей табели.

Игорь Чугайнов угадал точный счёт в матче «Урал» — «Краснодар» и сразу три разницы – при победах «Уфы», «Терека» и «Ростова». Также по одному очку ему принесли исходы встреч ЦСКА – «Арсенал» и «Крылья Советов» — «Зенит». Всего на счету Чугайнова 16 баллов – значительно лучше его результата в первом круге (тогда было 9). И в рейтинге лучших результатов сезона он стал восьмым.

Таблица лучших результатов

Александр Мостовой — 22 (3-й тур)
Галина Козлова — 21 (14-й тур)
Антон Матвеев — 20 (20-й тур)
Дмитрий Булыкин — 19 (21-й тур)
Владимир Пономарёв — 18 (9-й тур)
Zorg1983 — 18 (8-й тур)
krasnodar-72 — 17 (1-й тур)
Игорь Чугайнов — 16 (28-й тур)

Петербургский корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов зря не поверил в «Зенит» — чтобы сравняться с Чугайновым, ему не хватило всего двух очков. Второе он недобрал, поверив в гостевую победу «Анжи». В остальном – те же попадания в счёт и разницу, что и у специалиста.

У читателя на сей раз получилось совсем неважно. Дмитрий Елин из Волгограда набрал всего 6 очков – три угаданных исхода и разница в матче «Урал» — «Краснодар».

«После празднований чемпионства наступает похмелье». Прогнозы на 28-й тур
Прогнозы на матчи 28-го тура Премьер-Лиги дают эксперты, журналисты и наши читатели.

Таблица после 28-го тура

Специалисты — 310

Журналисты — 251

Читатели — 228

Прогноз специалистов

Вячеслав Булавин, бывший защитник «Зенита»

«Томь» – «Крылья Советов» — 1:2

Ответственная игра для обеих сторон. «Томь», хоть и вылетела, несёт ответственность перед болельщиками, перед руководством. Молодые ребята будут стараться выглядеть достойно в последней домашней игре. «Крылья Советов» отстают не намного, так что игра и для них будет очень ответственная. И здесь игроки гораздо опытнее. В таком положении они не первый раз. Отдаю предпочтение «Крыльям».

«Оренбург» — «Уфа» — 1:1

«Оренбург» в том же положении, что и «Крылья». Та же мотивация. Тем более играет дома. Очки очень нужны для команды, чтобы остаться. «Уфа» избежала этой участи, но Семак самолюбив, всегда борется до конца. Там тоже настрой очень серьёзный. Здесь я не вижу явного фаворита, поэтому полагаю, что будет ничья.

«Урал» — «Локомотив» — 2:2

«Локомотив» уже вышел в Лигу Европы через Кубок, а «Уралу» это никак не светит, как и вылет. Но на своём поле команда всегда хочет показать себя. Отдам предпочтение ничьей.

«Спартак» — «Терек» — 2:1

У «Спартака» будет полный стадион, поэтому он не выйдет без мотивации. На протяжении всего сезона он не подводил болельщиков. Думаю, и в среду не подведёт. «Терек» тоже хочет победить, у него ещё есть шансы попасть в Лигу Европы. Тренер заставляет играть «через не могу», поэтому сопротивление, безусловно, будет. Но «Спартак» всё же выше классом.

«Рубин» — ЦСКА – 0:2

«Рубин» уже отпал. Не знаю, какая сейчас атмосфера в клубе. Не вижу настроя игроков. ЦСКА же борется за Лигу чемпионов. Я называю их командой бойцов. Думаю, «армейцы» приложат все усилия.

«Анжи» — «Ростов» — 1:2

«Анжи» висит на волоске от зоны стыков. Плюс дома хорошо играет. «Ростов» же хорошо играет против атакующих команд. Думаю, на контратаках «Ростов» доберётся до ворот «Анжи»

«Зенит» — «Краснодар» — 2:0

«Зенит» возвращается на «Петровский», привычный игрокам стадион. Последняя игра дома, борьба за Лигу чемпионов. Не знаю, что там с Луческу, но думаю, и ему, и игрокам хочется доказать, что они достойны второго места. «Краснодару» же эта игра не так важна. Они уже в Лиге Европы. Думаю, питерцы будут больше сконцентрированны.

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«Арсенал» — «Амкар» — 2:0

«Арсенал» достойно играет дома. Думаю, и поддержка будет достойная. «Амкар» точно останется в Премьер-Лиге, цепляться не за что. «Арсенал» же карабкается из зоны стыков. В отдельных играх он показывал неплохой футбол, а это будут важнейшие три очка. Думаю, они сделают всё, чтобы их добыть.

Прогноз читателей

vandervart (Москва):

«Томь» – «Крылья Советов» – 0:2

Даже представить себе не могу, что отчаянно нуждающиеся в очках «Крылья» не выиграют в Томске.

«Оренбург» – «Уфа» – 2:1

Вылетать напрямую «Оренбург» явно не хочет, у уфимцев задач уже нет. Поставлю на победу хозяев.

«Урал» – «Локомотив» – 2:2

Думаю, в Екатеринбурге будет весело и результативно. «Урал» ещё не совсем в безопасности, а «Локо» достаточно серьёзно настроен даже против мотивированных команд – это показал прошлый тур.

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«Спартак» — «Терек» — 1:1

«Терек» вряд ли сможет испортить праздник красно-белым, но и им будет непросто совладать с соперником, рубящимся за Лигу Европы.

«Рубин» — ЦСКА — 0:2

Казанцы настолько слабы, что тут может быть и разгром. Но всё-таки в прогнозе ограничусь уверенными 2:0 в пользу «армейцев».

«Анжи» — «Ростов» — 0:1

«Анжи» пока ещё рядом с зоной стыков, но вряд ли команды ниже наберут 6 очков. «Ростов» же на зубах пытается залезть в зону Лиги Европы.

«Зенит» — «Краснодар» — 1:1

Две команды, которым явно пора менять тренера. И эта ничья поспособствует перестановкам.

«Арсенал» — «Амкар» — 2:1

В последнем туре у туляков «Спартак», так что когда побеждать, если не сейчас? А иначе – прямой вылет.

Прогноз журналистов

Дмитрий Егоров, специальный корреспондент «Чемпионата»:

«Томь» – «Крылья Советов» – 1:2

Гадание на русском футболе ежегодно сводится к этому счёту, когда одной команде нужно чуть больше, чем другой.

«Оренбург» – «Уфа» – 2:1

Гадание на русском футболе ежегодно сводится к этому счёту, когда одной команде нужно чуть больше, чем другой.

«Урал» – «Локомотив» – 2:1

Гадание на русском футболе ежегодно сводится к этому счёту, когда одной команде нужно чуть больше, чем другой.

«Спартак» — «Терек» — 4:2

Гадание на русском футболе ежегодно сводится к этому счету, когда одной команде нужно чуть больше, чем другой, но у «Спартака» будет грандиозный праздник, не выиграть в который просто нельзя.

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«Рубин» — ЦСКА — 0:2

Гадание на русском футболе ежегодно сводится к этому счёту, когда одной команде нужно чуть больше, чем другой. Но ЦСКА ещё и классно играет в последних матчах.

«Анжи» — «Ростов» — 0:2

Победа нужна обеим командам. Но «Ростов» в таком порядке, что выиграет даже на фоне слухов об уходе Курбана Бердыева.

«Зенит» — «Краснодар» — 0:1

Давайте просто посмотрим, как команда будет играть за Мирчу Луческу.

«Арсенал» — «Амкар» — 2:1

Гадание на русском футболе ежегодно сводится к этому счёту, когда одной команде нужно чуть больше, чем другой.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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