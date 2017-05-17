«Хватит бояться». Лучший защитник «Спартака» на чемпионском финише

«Мне уже 24, хватит бояться», — уверенно сказал Георгий Джикия после главного московского дерби. Хитом фраза не стала, но для характеристики зимнего приобретения «Спартака» – самое то. В плане смелости, выдерживания психологического давления и в хорошем смысле дерзости он идеал центрального защитника. Бросится под любой удар, не отдаст мяч просто так, выдержит любое давление со стороны. Полная противоположность скромному Илье Кутепову.

Но отличие, которое разделяет двух россиян по шкале от минимума до максимума, немного в другом. В боязни ошибок. Джикия не боится их совершить.

Воин, вернувшийся домой. 10 фактов о новичке «Спартака» Джикии Георгий Джикия перешёл из «Амкара» в «Спартак». Знакомимся с самыми интересными фактами биографии 23-летнего новичка красно-белых.

На первых же минутах в московском дерби Георгий проиграл позицию Алексею Ионову, который каким-то чудом не добил мяч после дальнего удара Алексея Березуцкого. В последний момент защитник бросился в опасный подкат, а там и голкипер спас. «Отличное» начало для матча с тогда ещё конкурентом за чемпионство? Да, отличное. И статистика впечатляющая: 1 отбор, 3 блокированных удара, 9 выносов, 3/5 выигранных единоборств. А после матча – коронная фраза.Та, что в начале статьи.

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Если на «ВЭБ Арене» Георгия простили и позволили исправиться, то в Ростове нещадно наказали. Сначала защитник отдал неточный пас в центр, а следом упустил Александа Бухарова, который сделал счёт разгромным (3:0). И нёсся форвард совсем не на сумасшедшей скорости, как Гарет Бэйл от Марка Бартры. Жуткий ляп, но спартаковец не растерялся. Несколькими минутами позже он уже не позволил оставить себя в дураках и снёс подкатом Сердара Азмуна.

Георгий неидеален, как и любой человек. Но главное, что он извлекает уроки из ошибок. После приведённых в пример ляпов в тех же матчах следовали уверенные действия в подобных ситуациях. Один из показателей его прогресса.

Как и освоение новых позиций, ролей, что выпадали ему в каждом клубе. «Когда приезжал на просмотр к Гаджи Гаджиеву в «Анжи», он сказал, что у меня плохая стартовая скорость, — вспоминает Джикия. — Зато через год в интервью заявил, что я очень быстрый и хорошо подстраховываю. Это уже в «Амкаре» у него играл. Видите как?». Навыки, за которые его хвалил тренер пермяков, позволяют ему быть и самым полезным защитником «Спартака».

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Георгий способен развивать атаку не только в начальной, но ив средней фазе. Необходимое умение для крайнего центрального защитника в схеме 3-Х-Х. Пример — матч с «Уфой», первый в основе красно-белых. Тогда защитник не только начинал атаку, но и продолжал в средней на линии с Фернандо и Глушаковым. Результат — численное преимущество в центре и подстраховка латераля Дмитрия Комбарова, который получил возможность отходить дальше в атаку.

«Джикия отлично выступил сегодня, как и все остальные защитники. Я выбрал его, потому что он привык играть по схеме с тремя центрбеками. Я знал, что он хорошо сыграет», – резюмировал Массимо Каррера после матча в Уфе.

Как оказалось, не меньший созидательный вклад Георгий вносит в игру по схеме с двумя центрбеками. Но немного другой. При контроле мяча линия центра поднимается выше, следовательно между ней и защитой образовывается свободная зона. Зимний новичок красно-белых способен её закрыть. Такое умение особенно ценится в схеме 4-Х-Х при условии, что крайний защитник не ушёл в атаку.

Так было в матче с «Томью», где защитник нейтрализовал атаку соперника, не позволив ворваться за спины Фернандо и Глушакова. «Томь» разыграла комбинацию через центр и отправила мяч в зону между линиями. Тут же выбросился Джикия и совершил отбор. Аналогично было и в матче с «Амкаром», но уже на позиции крайнего защитника.

Россиянин подходит под стиль игры защитников красно-белых ещё и потому, что активно использует длинные передачи. А начал их использовать лишь в этом сезоне из-за новой позиции. После ухода Белорукова из «Амкара» Гаджиев переместил Георгия на позицию либеро, где тот должен был начинать атаку длинным пасом. Там он как обычно успешно приспособился и стал ключевым игроком. А Каррера посчитал его самым опытным в этой схеме, хотя Георгий тогда ещё не сыграл ни одного матча с первых минут.

Курсы «универсального солдата» раскрыли в россиянине всё, что нужно итальянскому тренеру. В первую очередь саму универсальность, которую тренер красно-белых высоко ценит. Ведь «Спартак» часто меняет схему по ходу игры.

Массимум гибкости. Как замены Карреры делают результат В матче с «Уфой» вынужденные замены «Спартака» не только не ухудшили игру, но и улучшили результат. И подобных случаев несколько.

Поэтому Каррера и говорил: «Почему не играют Кутепов и Бокетти? Я предпочитаю Джикию». Который прямо сейчас является лучшим защитником своего клуба. У него есть всё: физические данные, тактическая гибкость, устойчивость к психологическому давлению. А главное — он стремится стать лучше.

В материале использованы данные Wyscout.