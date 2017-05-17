В Питере – бить! Кто круче, Дзюба или Смолов?

Во многом от них зависит, выполнят ли «Зенит» и «Краснодар» задачи-минимум на сезон. Сегодня лучшие снайперы РФПЛ встретятся в Петербурге.

Прошлым летом во Франции Леонид Слуцкий взялся совместить в одной упряжке всех лучших нападающих, которыми располагал. Сработались те примерно как Лебедь, Рак и Щука из известной басни. Неважно, скажем так. Лучший бомбардир чемпионата Смолов с давнишним приятелем Кокориным потерялись на флангах; Дзюба в роли тарана запомнился 47 единоборствами с крепкими английскими ребятами. Своего прямого бомбардирского предназначения на Евро-2016 не выполнил ни один: домой вернулись без голов. В смысле – забитых мячей.

В обновлённой сборной в этом году они ещё не играли: двое по уважительной причине, один – по не очень. Но если Кокорину участие в Кубке конфедераций уже, видимо, и не светит (не попавшему в расширенный список тяжело рассчитывать на включение в окончательный), то его коллеги имеют неплохие шансы выступить на турнире. А по отдельности или в связке, решается в том числе здесь и сейчас. Схема Черчесова такой наступательный тандем подразумевает, а очная встреча с конкурентом – подходящий повод убедить тренера, что как минимум не меньше визави заслуживаешь места в числе первых одиннадцати. Лучше других, как мы помним, запоминается последнее слово.

К обоим нападающим сегодня будет приковано пристальное внимание масс. Лучшие бомбардиры сезона – как иначе?! Их клубы сейчас одинаково остро нуждаются в голах своих стрельцов. Что в «Зените», что в «Краснодаре» игровая перестройка затянулась. Просели результаты – ухудшился фон вокруг команды – поползли нервирующие тренеров слухи. Естественная для футбола причинно-следственная цепочка.

Максимальных целей в этом сезоне им уже не достичь – задачу-минимум решить бы: для «Зенита» это второе место, для «Краснодара» – четвёртое. Чем грозит нерешение, понятно: одни остаются без Лиги чемпионов, вторые – вообще вне Европы. В этой ситуации степень ожиданий от главных «ударников» автоматически возрастает. Посмотрим вечером, как Артём с Фёдором это давление выдержат. А пока – несколько цифровых штрихов к портретам наших протагонистов.

Кстати



Смолов чаще всех в РФПЛ атаковал чужие ворота – уже 92 раза (в среднем 4,54 за тур). Дзюба за аналогичный отрезок времени совершил почти вдвое меньше попыток – 44.

Пропуски

Весной 2017-го повторить свой прошлогодний рекорд (20 голов) Смолову будет объективно трудно – для этого надо, условно говоря, парочку голов «Зениту» оформить и трёшку – «Томи» на её поле. Или в какой-то иной пропорции пять недостающих мячей расфасовать – простор для фантазии тут не слишком широкий.

У снижения результативности нападающего есть объективная причина. Осенью месяц у Фёдора отняло повреждение колена, весной случилась мышечная травма. Наконец, в прошлом туре дисквалификация подоспела – четыре карточки на счету скопились. Итого – минус восемь туров. То, что, пропустив почти треть сезона, он продолжает – и уверенно! – лидировать в споре бомбардиров – не только Смолова заслуга. Это и преследователям укор. Они шансами выскочить вперёд не воспользовались – и уже, похоже, не воспользуются.

У Дзюбы тоже были проблемы со здоровьем – по этой причине Артём пропустил старт сезона. Тоже была дисквалификация. Но в сумме он провёл на четыре матча больше – а забил на три гола меньше. Год назад на этом же отрезке в его активе было 14 пунктов, но тогда бомбардирская ноша равномерно распределялась между ним и Халком. С отъездом бразильца внимание к персоне Дзюбы со стороны защитников возросло, и производительность труда нападающего снизилась. Незначительно, но всё же.

Вклад

Страшно подумать, на каком месте сейчас был бы «Краснодар» без Смолова. Более яркого примера зависимости команды от эффективности одного игрока во всей лиге не найти. В активе Фёдора 44% голов южан в чемпионате. В 10 случаях его удары обеспечивали «быкам» победы или ничьи. Понятно, что футбол – игра командная, один в поле не воин и всё такое прочее. Но вот вам факт: голы Смолов принесли «Краснодару» 20 очков. Двадцать, представляете?!

Парадокс, но без своего 90-го номера «горожане» в чемпионате не проигрывали – три победы при пяти ничьих. Другое дело, что последних, наверное, могло быть и меньше, находись на газоне основной бомбардир, а не его сменщики. К досадным для южан мировым с «Арсеналом», «Оренбургом», «Уфой», «Уралом» Смолов отношения не имел. Прямого, по крайней мере.

У его петербургского коллеги-конкурента таких решающих выстрелов было три – два ценой в победу и один в ничью (2*3+1=7).

Ключевые матчи

Артём не даёт себя забыть бывшим одноклубникам. «Спартаку» Дзюба слал голевые приветы и дома, и на выезде. Правда, для того чтобы предотвратить чемпионство красно-белых, этого оказалось недостаточно – одноклубники Дзюбы в весеннем матче с москвичами, когда ещё можно было что-то исправить, Артёмова порыва не поддержали. Огорчил он и «Краснодар» в первом круге, но ненадолго – до метких выстрелов Измайлова и Окриашвили.

ПроМЯС! Как «Спартак» сломил «Зенит» «Спартак» обыграл «Зенит» в центральном матче 23-го тура и сделал широкий шаг навстречу чемпионству. Отрыв лидера от ЦСКА достиг 10 очков.

ЦСКА с «Ростовом», соответственно чемпион с вице-чемпионом 2016 года, от голов Дзюбы убереглись.

Смолов забивал и «армейцам» (дважды), и ростовчанам, и спартаковцам. Лишь напротив «Зенита» пробел стоит – сегодня Фёдор попробует его устранить.

Дзюба против «Краснодара», Смолов против «Зенита»

А вот здесь картина вырисовывается более оптимистично-похвальная для петербургского гиганта. Где бы Дзюба ни играл, неизменно забивал «Краснодару». Со «Спартаком» он сделал это трижды за сезон (2010/11), за «Ростов» отличился в обоих южных дерби, за «Зенит» забил в первом круге, за «Томь» — в Кубке семь лет назад. Столь же горячо любимых противников у него в чемпионате три – ещё «Динамо», «Крылья» и «Анжи». Каждому из них перепало по 7 мячей от бомбардира Дзюбы.

Ошибки и космос. Пять выводов по матчу «Краснодар» — «Зенит» Бешеные последние минуты заключительной игры первого круга заставляют отказаться от традиционного отчёта.

У Смолова взаимоотношения с «Зенитом» сложнее – один гол в девяти встречах, и тот – в проигранном «Анжи» матче. Но есть и обнадёживающий гостей нюанс: со Смоловым на поле они питерцам ни разу не уступили – две победы при одной ничьей.