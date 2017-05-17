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Тест «Чемпионата», футбольные цитаты. Кто это сказал?
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Тест. Кто это сказал? Безумные футбольные цитаты

Скромность, манеры и уважение – не здесь. Хиты от футбольных провокаторов и фразы, которые вошли в историю.
17 мая 2017, среда. 13:05. Футбол

Некоторые фразы, такие как «Это была рука бога» или «Это футбол, чёрт возьми!», известны всем. Есть и другие, чуть менее исторические – но, может, это только пока? Каждый год Жозе Моуринью, Арсен Венгер, Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп и многие другие говорят вещи, которые трудно выбросить из головы. Мы любим футбол не за остроумные фразы, но их в футболе хватает. Пришло время проверить, как хорошо вы их помните. Или просто знаете. Или хотя бы угадываете. Смешные ляпы, саркастичные замечания, парадоксы и шутки известных действующих и бывших тренеров, футболистов, функционеров – всех, кто имеет отношение к игре. Попробуйте угадать, кто это сказал.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
17 мая 2017, среда
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