Тест. Кто это сказал? Безумные футбольные цитаты

Скромность, манеры и уважение – не здесь. Хиты от футбольных провокаторов и фразы, которые вошли в историю.

Некоторые фразы, такие как «Это была рука бога» или «Это футбол, чёрт возьми!», известны всем. Есть и другие, чуть менее исторические – но, может, это только пока? Каждый год Жозе Моуринью, Арсен Венгер, Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп и многие другие говорят вещи, которые трудно выбросить из головы. Мы любим футбол не за остроумные фразы, но их в футболе хватает. Пришло время проверить, как хорошо вы их помните. Или просто знаете. Или хотя бы угадываете. Смешные ляпы, саркастичные замечания, парадоксы и шутки известных действующих и бывших тренеров, футболистов, функционеров – всех, кто имеет отношение к игре. Попробуйте угадать, кто это сказал.

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Тест. «Ну и?» Закончи фразы Валерия Карпина У Валерия Карпина сегодня день рождения. Его фразы вошли в историю отечественного футбола. Вы ведь их помните?