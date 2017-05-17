Потечь вспять. Как «Терек» меняется и рвётся в еврокубки

Стереотипное мышление российского болельщика ориентировано на «Терек» исключительно в нефутбольном контексте. «Терек» интересен для него, когда поднимаются разговоры о Рамзане Кадырове, зарядах из мегафона, факторе региона, странных матчах – футбол при этом почему-то забывается. Хотя «Терек» уже второй сезон кряду заставляет говорить о себе в комплиментарной форме: команда Рашида Рахимова, одного из лучших специалистов страны по умению обгонять в таблице более богатых конкурентов, растёт сезон за сезоном. «В прошлом сезоне стали седьмыми, что является лучшим результатом в истории клуба. В текущем чемпионате ниже шестого места уже не опустимся – вновь лучший результат в истории», – подчёркивал Рахимов в недавнем интервью.

«Терек» образца сезона-2015/16 – поклонение эстетике футбола: Рахимов просил играть максимально коротко и широко, максимально использовал возможности командного мозга (Маурисио и Иванова), и его команда была одной из самых симпатичных в Премьер-Лиге по игре. «Терек» громил «Зенит», красиво побеждал «Спартак», а затормозил лишь весной, когда перед клубом замаячила реальная перспектива еврокубков. Сейчас «Терек» отказался зажимать тормоз – за два тура до конца Рашид Рахимов идёт пятым и, учитывая ужасную весеннюю форму «Краснодара», сохраняет шансы на подъём. При этом с подачи тренера «Терек» очень изменился этой весной – Рахимов, понимая возможности грозненцев, прагматично отказался от рисунка игры в пользу результата.

Предводитель несвободных художников. Рашиду Рахимову — 51 год О Рашиде Рахимове почему-то говорится непозволительно мало, и если не в его день рождения, то когда вообще это делать?

«Терек» тоже взял пример с «Ростова»

«Терек» стал ещё одной командой Премьер-Лиги, перешедшей на схему в три центральных защитника. Сам по себе модуль 3-Х-Х не оборонительный, и «Ювентус» доказывает это сезон за сезоном, но в России тактика стала средством достижения результата при недостатке мастерства игроков атаки. Первым к использованию 3-Х-Х пришёл Курбан Бердыев, следом – Гаджи Гаджиев в «Амкаре». Мотивация Рахимова – та же, о чём тренер «Терека» говорил на днях: «Раньше имели хороший контроль мяча. Опорная зона состояла из таких футболистов, как Маурисио, Адилсон. Плюс были ещё Рыбусь, Айссати. Сегодня у нас другие игроки. И нужно стараться выжимать из них максимум».

Прошлогодний «Терек» был 4-м в Премьер-Лиге по количеству передач, и ушедшие футболисты сильно улучшали командную культуру паса. Маурисио отдавал в среднем 58,6 передачи за матч, Адилсон – 58,5, без них же самый пасующий центральный полузащитник, Далер Кузяев, отдаёт всего 45,3 паса за игру. «Терек» стал реже катать мяч, это отражается в статистике единственной части старого командного мозга, Олега Иванова: 55,3 передачи в прошлом сезоне, 40,4 в нынешнем.

При обороне схема «Терека» – чистые 5-3-2. Целенаправленно взламывать команды с такой тактикой в России не научились, и «Терек» доказал тезис в Санкт-Петербурге, против команды, которой сложнее всех даются матчи против соперников с таким модулем. Взломать пятёрку защитников пасом вразрез очень сложно, поэтому «Зенит» предпочитал развивать атаки через фланги. Однако здесь крылась ловушка для «Зенита»: «Терек» отодвигал атаки сине-бело-голубых на край, навязывал прессинг и вынуждал или отдавать назад, или бездумно вешать в штрафную. В прессинге участвовали и крайний центральный полузащитник, и ближний к флангу нападающий.

Типичная ситуация: Шатову перекрыты все варианты передач. Смольников уже забежал в офсайд, Юсупова готов прессинговать Мбенг, линию передачи на Данни готов перекрыть Лебеденко. Пирис выдвинулся на Шатова и перекрыл сразу две линии передач.

Доказательство изменения игровой философии «Терека» – ключевой стала роль опорника-бульдога, Факундо Пириса. На скриншоте выше уругваец смещается на фланг, чтобы перекрыть две линии передач и спровоцировать возможную обводку, которая по логике должна повлечь потерю мяча. Неудивительно, что среди опорных полузащитников Пирис – лучший в РФПЛ по общему количеству отборов и перехватов (3,1 отбора, 2,4 перехвата). Проблемы возникают, когда уругвайца отыгрывают передачей в центр – при контратаках соперника «Терек» всей пятёркой защитников откатывается назад, отказываясь от прессинга, и страховать Пириса становится некому. Со схожей проблемой сталкиваются две команды, демонстрирующие один из наиболее симпатичных тактических рисунков при 3-5-2 – ЦСКА, где отрезанным оказывается Понтус Вернблум, и «Вердер», где жертвой становится Томас Делейни.

«Терек» стал прямолинейнее

Манифест по отказу от лонг-боллов скомкан и выброшен в мусорную корзину. Предпосылки к изменению стиля «Терека» появились ещё летом, когда был куплен Беким Балай – габаритный форвард, мастер продавить-замкнуть, но не любитель активно помогать в подыгрыше. Прострелы в штрафную сменились верховые подачами, а стандарты стали важным инструментом в атаке – чаще «Терека» забивают после штрафных-угловых только «Ростов», ЦСКА и «Оренбург». Приобретя в мощи, «Терек» сделал её одним из главных качеств – грозненцы выигрывают 53,7% единоборств, лучше борются только ЦСКА и «Зенит».

Крен «Терека» на длинные передачи при изменении стиля был очевиден. Если в прошлом сезоне процент лонг-боллов от всех пасов составил 13,47%, то в нынешнем – 18,28%. Смена тактики повлекла за собой ещё большую ставку на длинные передачи – к Семёнову и Анхелю, обладающим сильным первым пасом, в защитной тройке добавился Родолфо. «Он создаёт неплохую начальную фазу атаки при позиционном нападении», – говорит о бразильце Рахимов. Вдобавок много лонг-боллов исполняет вратарь «Терека» Евгений Городов – 50 за последние три матча (18 точных). Ставка на центральных защитников с пасом оправдана – в последних двух играх Родолфо и Семёнов вырезали по голевой подаче на Мбенге.

«Терек» образовал необычную пару нападающих

Весной Беким Балай был переведён в запас «Терека». Рашид Рахимов говорит, что на Балае никто не ставит крест, просто на албанца давит безголевая серия – однако в решении Рахимова должна быть и тактическая подоплёка. Аблайе Мбенге, забивающий четыре игры кряду, во-первых, лучше работает без мяча и лучше прессингует, что важно для схемы 5-3-2. Уроки Рахимова, водившего Мбенге за руку по тренировочному полю, не прошли даром. Во-вторых, Мбенге пластичнее Балая, что успешно доказывает весной. «Самое сильное его качество – нестандартность. Временами кажется, он сам не знает, что хочет сделать в следующую секунду», – удивляется Рахимов.

У Мбенге есть ряд недостатков, вызванных отсутствием футбольной школы – например, у него не поставлен удар головой (отсюда и 38% выигранных единоборств при росте 187 см). Он, как и Балай, явно зависим от формы – в хороший день рвёт и мечет, по ходу неудачного матча может отключиться. Но сейчас сенегалец на пике формы, вдобавок Мбенге наладил взаимопонимание с командой – он знает, куда нужно бежать, когда защитник или Иванов готовит лонг-болл.

С поддержкой Мбенге интереснее. В двух последних матчах под африканцем или на одну линию с ним Рахимов ставил полузащитников, грамотно играющих без мяча и способных обеспечивать прессинг-движение. Против «Зенита» вместе с Мбенге атаковал Олег Иванов, причём в прессинге лидер «Терека» персонально накрывал Хави Гарсию. В концовке матча на «Крестовском» и в Томске нападающему помогал давить Габриэль Торже, он же располагался на одной линии с форвардом при разгоне контратак. Часть матча с «Томью» ту же роль исполнял Игорь Лебеденко.

Важный и любопытный момент – при схеме с тремя центральными защитниками Рахимов обязательно использует одного креативного полузащитника на линии с Мбенге, второго – в глубине. Только за последние два матча в обоих ролях успели поиграть Иванов, Торже и Лебеденко. У «Терека» есть предпосылки к использованию в атаке схемы 3-4-3, но пока на тепловых картах заметно, что один из креативных игроков всё ещё глубже привязан к полузащите.

Карты передач «Терека» в матчах с «Зенитом» и «Томью»: на обоих предпочтительнее выглядит вариант расстановки 3-5-2, а не 3-4-3.

«Терек» изменил роль Олега Иванова

На «Крестовском» я наблюдал за «Тереком» вживую начиная с разминки, а за Олегом Ивановым следил персонально. Даже моя девушка подметила, насколько лениво двигается Иванов в двусторонках, в «квадратах», в упражнениях на физику: «Он же даже не переходит на бег». Но при упражнениях с мячом Иванов, даже стоя, контролировал всё пространство вокруг себя. Его движение незаметно, но видно, насколько качественно Олег работает с мячом.

Как и в схеме 4-2-3-1, Рашид Рахимов при атаках наделяет Иванова ролью свободного художника. Преимущественно Олег получает мяч в центральном круге, либо рядом с ним, и разгоняет атаку диагональю на фланг или полуфланг, под забегание латераля или одного из нападающих. Когда того требует ситуация (например в контратаках), Иванов после передачи сам забегает на линию штрафной и дожидается передачи – так был создан опасный момент в матче с «Зенитом».

Иванов и в старом ажурном «Тереке» любил управлять атаками за счёт диагональных переводов, в новом, более прямолинейном «Тереке» мастерство Олега ещё нужнее. В последних трёх матчах Иванов сделал 29 длинных передач, до адресата дошла 21 из них; в этих же матчах Олег поучаствовал в 5 голевых атаках грозненцев – больше, чем кто-либо, даже Мбенге. Тактика, введённая Рахимовым отчасти из-за травмы Олега Иванова, подошла и самому плеймейкеру.

Что будет сегодня?

Для развития «Терека» матч предпоследнего тура на «Открытие-Арене» очень важен – команда и так прыгнула выше своего финансового потолка, а после достойного результата со «Спартаком» может сделать ещё один значимый скачок. Более того, у «Терека» есть предпосылки для набора очков в Тушино – красно-белым тоже непросто даётся взлом соперников с грамотно отработанной схемой в три центральных защитника.

Если «Терек» будет обороняться, как в Санкт-Петербурге, «Спартаку» придётся очень сложно. Но отличие красно-белых от «Зенита» – в наличии «плана Б»: Фернандо и Глушаков, охотно и точно бьющие издали, могут стать ключевой опцией, если «Терек» закроет Промеса и не даст ежеминутно подавать в штрафную на Зе Луиша, Адриано или Зобнина.

В материале использованы данные Wyscout.

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