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Фото: Nike.com
Текст: «Чемпионат»

На просмотре у Смолова. Турнир K11 в Краснодаре: как это было

В прошедшие выходные турнир К11 впервые состоялся в Краснодаре. По его итогам лучшие игроки получили приглашение на всероссийский отбор.
17 мая 2017, среда. 18:15. Футбол

Краснодарские игры K11 посетили профессиональные футболисты и тренер Валерий Непомнящий. Они определили четырёх сильнейших игроков и вручили им «уайлд-кард». Помимо этих ребят на всероссийский отбор, который пройдёт в Москве в июне, отправятся игроки команды «Спарта», победившей в турнире.

Краснодар сегодня — один из главных футбольных центров России. Всего за несколько лет в городе была создана новая команда, появился стадион мирового уровня, открылись двери новой футбольной академии. В столице края регулярно играет национальная сборная, матчи которой посещают целые семьи. Футбольный Краснодар переживает настоящий бум. В городе активно развивается любительский спорт.

«За два года жизни в Краснодаре я увидел, что здесь есть все условия для занятий футболом и возможности для тех, кто тренируется на коробках и мечтает о профессиональном уровне. Здесь я смог продолжить своё развитие и заиграть на более высоком уровне. Думаю, что успех приходит к тем, кто не бросает любимое дело и продолжает упорно работать», — прокомментировал Фёдор Смолов, нападающий национальной сборной России

Талантливых футболистов, играющих на коробках, с каждым годом становится всё больше. И часто им не хватает одного маленького шага, чтобы заявить о себе в полной мере и заиграть на профессиональном уровне. Краснодар стал первым из четырёх городов, где в этом году пройдут турниры К11.

Фото: Nike.com

Турнир состоялся на обычной футбольной коробке по адресу ул. Стасова, 168. В нём приняли участие более 300 молодых футболистов без профессиональных контрактов из более чем 50 команд. Первой стала команда «Спарта», которая прошла через все этапы отбора и победила в финальной серии пенальти. Её игроки в полном составе отправятся на всероссийский отбор К11, который в июне пройдёт в Москве. Кроме этого, футболисты «Краснодара» (Фёдор Смолов, Вячеслав Подберёзкин, Станислав Крицюк, Юрий Газинский и Илья Жигулев), а также тренер команды К11 первого сезона Валерий Непомнящий вручили «уайлд-кард» четырём лучшим футболистам турнира. Ими оказались Влад Васильев, Кирилл Новохатский, Владислав Бычков и Сергей Клименко.

В этом году в К11 впервые в составе команды зарегистрировалась девушка. Вика Фоменко стала первой футболисткой, когда-либо участвовавшей в отборах Nike в России. С командой своего молодого человека она вышла на коробку, чтобы сыграть в уличный футбол на асфальте.

Виктория Фоменко, участница К11

«В детстве я всегда жила в окружении мальчиков и с пяти лет постоянно выходила на коробку. Играть в окружении парней было непросто – меня регулярно били по ногам. Никто не делал скидку на то, что я девочка. Но в этом вся суть футбола на коробке – ты терпишь боль и продолжаешь играть».

Фото: Nike.com

Кирилл Новохатский, 19 лет, Краснодар

Нападающий

Занимался футболом с пяти лет. Однажды не смог закрепиться в «Рубине» 1998 года рождения, когда одноклубники уже вызывались в сборную. На этом этапе взял футбольную паузу. Краснодарский этап К11 — первый дворовый турнир в жизни 19-летнего игрока. Кирилл считает, что на поле необходимо быть сдержанным и эмоционально не вредить команде, что талант — заблуждение, из-за которого не складываются карьеры многих ребят. Болеет за мадридский Реал. «Для футболиста, как и для любого человека, очень важно трудолюбие; только благодаря ему человек может добиться высот. Я всегда ставлю в пример Криштиану Роналду, который работая на протяжении всей жизни, смог добиться всего».

Влад Васильев, 17 лет, Краснодар

Центральный полузащитник

Влад играет в футбол уже 10 лет. Воспитанник краснодарской «Кубани». Проживает в окрестностях Белграда и играет в академии клуба «Бежания». Дома оказался в межсезонье, чтобы принять участие в К11. «Уайлд-кард» и вызов в Москву получил от Фёдора Смолова. Болеет за ФК «Краснодар». «Ни разу в жизни я не предавал футбол и надеюсь, что он меня тоже никогда не предаст», — прокомментировал Влад.

Владислав Бычков, 19 лет, Богородицк

Полузащитник

Родился в тульской области, но в футбол начал играть на Украине за команду из «Мариуполя». Тренеры не раз давали ему шанс, но как только у него что-то начинало получаться, каждый раз возникали проблемы с документами. Сначала он не смог заявиться на турнир с молодёжной командой «Мариуполя», а после того как прошёл просмотр в «Кубани», не поехал на важный турнир, так как в том сезоне уже был в заявке на Украине. Сейчас играет за команду университета, где учится на ландшафтного дизайнера и винодела. В прошлом году он был в топ-100 всероссийского отбора К11, но в команду не попал. У него есть новый шанс, чтобы попасть в профессиональный футбол, подобраться к «Ливерпулю», клубу своей мечты, и открыть винодельню, как Андреа Пирло.

Фото: Nike.com

Сергей Клименко, 17 лет, Таганрог

Центральный полузащитник

За 10 лет 17-летний Сергей уже успел поиграл в «Ростове», занял с командой из Таганрога третье место на турнире в Анапе и заинтересовал московских селекционеров из «Мастер-Сатурн». Попал на просмотр в ЦСКА и остался в академии клуба на полгода. Сейчас проживает в Краснодаре и занимается футболом в академии «Кубани». В К11 зарегистрировался за сутки до начала, дошёл с командой до четвертьфинала и получил звание MVP от лидеров «Краснодара». Позади — ни одного дня, когда хотелось бросить футбол. Впереди — борьба за мечту.

Команда «Спарта» существует больше трёх лет, регулярно и успешно выступая на любительском уровне. На турнир К11 в ребята заявлялись дважды: сначала вылетели, играя на пределе и без замен, но, усилившись защитником и вратарем, вернулись в игру и больше не проиграли ни одного матча. «Мы сразу договорились, что будем играть только на победу. Мы сильны за счёт командных действий. Мы скромные ребята с улицы и среди нас нет звёзд, и нам удалось победить за счёт веры в силы каждого из нас. Как «Лестер» побеждал в Англии, так и мы победили в Краснодаре».

Фото: Nike.com
Источник: Nike Сообщить об ошибке
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