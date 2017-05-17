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«Спартак» — чемпион
Фото: «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

«Валера! Валера!» «Спартак» празднует чемпионство. LIVE!

Последний домашний матч «Спартака» в сезоне, первый после чемпионства, вручение трофея РФПЛ и всё-всё-всё — в нашей трансляции с «Открытия».
17 мая 2017, среда. 18:52. Футбол

20:08. «Валера! Валера!» — скандируют спартаковцы. Это Карпин в угловой ложе прессы появился.

19:59. Вот так выглядят ступеньки, по которым фанаты «Спартака» смогут легально «прорваться» на поле, чтобы отпраздновать.

Фото: «Чемпионат»

19:50. ГОООООООООООООООЛ!!! СНОВА ГЛУШАКОВ! Шикарный розыгрыш втроем! Каррера уже на поле, как будто уже сейчас начнут праздновать спартаковцы! Ну и кураж сумасшедший!

19:48. «Глушаков — похороны» — скиндируют трибуны. Сегодня это и празднование тоже!

19:45. ГОООООООООООООЛ!!! Два защитника «Терека» столкнулись, пытаясь вынести мяч, и подарили его Глушакову, который здорово пробил из-за штрафной в нижний угол! Еще один знаковый гол капитана!

«Такое пьют из тары!» Федун, Глушаков и самогон на Первом: видео
Леонид Федун и Денис Глушаков стали гостями программы «Вечерний Ургант», и владелец «Спартака» даже продегустировал миллеровский напиток.

19:40. 10 минута — и первый момент у «Спартака»! Ещенко выстрелил во вратаря, а опаснейший прострел Зобнина прервал защитник.

19:32. Символический первый удар по мячу сделали Ринат Дасаев и Арнольд Федун — отец владельца «Спартака»!

Федун: я не успокоился. Впереди Лига чемпионов
Председатель совета директоров «Спартака» — о том, как дождаться золота и цели на Лигу чемпионов.

19:28. Ну и баннер со Старостиным.

Фото: «Чемпионат»

19:25. Крутой перформанс у фанатов «Спартака». Лого клуба и надпись «Чемпион» на разных трибунах!

Фото: «Чемпионат»

19:19. Многие политики болеют за «Спартак». Эмоции министра Лаврова мы недавно видели. А вот и Александр Жуков поделился радостью.

19:15. Как вы знаете, сегодня болельщики «Спартака» смогут легально попасть на поле после финального свистка и отпраздновать чемпионство с командой. А пока они готовятся и распеваются.

19:10. Виталий Леонтьевич согласен с болельщиками, что «Спартак» всех порвет». Но главное — сборная.

19:05. Фанаты «Спартака» теперь боготворят Леонида Федуна. Можете убедиться, посмотрев это видео. Селфи и море «спасибо» прилагаются. От любви до ненависти…

18:50. Наше традиционное (с некоторых пор) предматчевое шоу «Телингатер Онлайн» уже в эфире! Посмотрим, что знают красно-белые болельщики о чемпионском сезоне.

18:45. Всем привет! На стадионе «Открытие Арена» уже установили трофей РФПЛ, который после игры вручат красно-белым. И вообще всё готово к проведению матча и торжествам.

Фото: «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Терек ФК Спартак
Новости. Футбол
17 мая 2017, среда
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